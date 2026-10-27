Cô gái Việt kể chuyện tình với bạn thân Nepal: 'Có lẽ, đó chính là duyên số'

Một It Girl có gu không chỉ ghi điểm với những bộ cánh lộng lẫy trên thảm đỏ hay tại các sự kiện. Phong cách đời thường của cô nàng cũng phải thật sự có chất riêng. Hai set đồ đầu Thu gần đây của Jennifer Lawrence là minh chứng rõ nhất cho điều đó.