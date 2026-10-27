Cô gái Việt kể chuyện tình với bạn thân Nepal: 'Có lẽ, đó chính là duyên số'
Sau 10 năm quen biết, cô gái Việt và chàng trai Nepal tổ chức hôn lễ tại TPHCM với những nghi thức truyền thống của cả hai quốc gia.
Từ 8 mâm lễ cưới đến sự hiện diện của bà nội chú rể từ Nepal sang chúc phúc, mỗi chi tiết đều chứa đựng tình yêu và sự trân trọng dành cho gia đình hai bên. Với Ái Nhi, đám cưới trọn vẹn nhất là khi hai vợ chồng được gìn giữ nguồn cội và nhận lời chúc phúc từ những người thân yêu.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/co-gai-viet-ke-chuyen-tinh-voi-ban-than-nepal-co-le-do-chinh-la-duyen-so-169261027022130537.htm