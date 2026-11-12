Cô gái Việt gợi ý lịch trình 7 ngày khám phá Bắc Kinh mùa lá vàng với chi phí 28 triệu đồng

Thay vì lựa chọn lịch trình dày đặc để khám phá càng nhiều địa điểm càng tốt, Trâm Anh đã dành 7 ngày 6 đêm tại Bắc Kinh (Trung Quốc) với mục tiêu chính là săn lá vàng, thưởng thức ẩm thực địa phương và tận hưởng chuyến đi theo nhịp độ thư thả.

CHI PHÍ VÉ MÁY BAY VÀ KHÁCH SẠN CHIẾM PHẦN NHIỀU TRONG TỔNG CHI PHÍ

Về phương tiện di chuyển, bạn Trâm Anh lựa chọn Vietnam Airlines cho chặng bay thẳng từ TP.HCM đến Bắc Kinh.

Khu vực Qianmen được nữ du khách lựa chọn làm nơi lưu trú nhờ vị trí thuận tiện, gần các điểm tham quan nổi tiếng và ga tàu điện ngầm

Chi phí vé máy bay khứ hồi ban đầu khoảng 8,5 triệu đồng/người. Tuy nhiên, lịch trình phát sinh ngoài dự kiến khi hãng hàng không điều chỉnh chuyến bay chiều về, khiến thời gian quá cảnh tại Thượng Hải kéo dài từ 2 tiếng lên 40 tiếng. Trước thay đổi này, cô quyết định đổi sang chuyến bay khác để đảm bảo kế hoạch cá nhân, đồng thời chi trả thêm 1,2 triệu đồng. Sau khi điều chỉnh, tổng chi phí vé máy bay khứ hồi vào khoảng 9,2 triệu đồng/người.

Về địa điểm lưu trú, nhân vật chọn khách sạn tại khu vực Qianmen, gần Quảng trường Thiên An Môn và Tử Cấm Thành. Đây được đánh giá là khu vực thuận tiện cho việc di chuyển bằng phương tiện công cộng, đặc biệt là tàu điện ngầm.

Khách sạn cô lựa chọn có tên 懿庭臻舍酒店, với mức giá khoảng 1.800 nhân dân tệ/đêm. Từ khách sạn, đi bộ khoảng 500 m sẽ đến hai ga tàu điện ngầm Qianmen và Zhushikou, kết nối với các tuyến Metro số 7 và số 8.

Một ưu điểm khác của khu vực này là có bến xe gần ga Qianmen, thuận tiện để bắt xe đi Vạn Lý Trường Thành và Cổ Bắc Thủy Trấn. "Mùa thu, giao thông tại Bắc Kinh khá tắc nên trong chuyến đi lần này mình chủ yếu lựa chọn tàu điện ngầm thay vì sử dụng dịch vụ gọi xe Didi", nữ du khách kể.

LỊCH TRÌNH KHÁM PHÁ BẮC KINH

Ngày đầu tiên, sau chuyến bay đêm từ TP.HCM đến Bắc Kinh, nhóm của Trâm Anh dành thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu hành trình. Buổi trưa, cô thưởng thức vịt quay Bắc Kinh và mì tương đen tại nhà hàng Deyuan Roast Duck Restaurant (德缘烤鸭店), nằm ngay trên phố Qianmen. Tổng hóa đơn cho bữa ăn là 129 nhân dân tệ.

Theo bạn Trâm Anh, phần da vịt quay tại đây có độ giòn hấp dẫn, dù món ăn hơi nhiều dầu mỡ. Sau bữa trưa, nhóm di chuyển đến Sanlitun East 5th Street, khu vực có nhiều đại sứ quán. Du khách lưu ý cần mang theo hộ chiếu vì có thể được lực lượng an ninh kiểm tra trước khi vào khu vực này.

Các khu phố cổ ở Bắc Kinh mang vẻ đẹp giao thoa giữa kiến trúc truyền thống và nhịp sống hiện đại

Trong ngày thứ hai, Trâm Anh dành phần lớn thời gian tham quan Tử Cấm Thành và công viên Trung Sơn. Theo chia sẻ của nữ du khách, vé vào cửa Tử Cấm Thành kết hợp tham quan bảo tàng có giá khoảng 500.000 đồng/người và có thể đặt qua nền tảng Trip. Vé thường được mở bán trước 7 ngày, do đó du khách nên chủ động lên kế hoạch và đặt trước để tránh bỏ lỡ cơ hội tham quan.

Đến chiều, nhóm của nhân vật tiếp tục ghé công viên Trung Sơn nằm ngay phía đối diện Ngọ Môn. Giá vé vào cửa chỉ khoảng 3 nhân dân tệ/người.

Đặc biệt, Trâm Anh tỏ ra thích thú với cung đường rợp bóng cây đang chuyển sắc vàng trong công viên, tạo nên khung cảnh mùa thu ấn tượng và thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh. Theo nữ du khách, thời điểm lý tưởng để khám phá khu vực này là vào buổi sáng, khi lượng khách chưa quá đông.

Buổi tối, nữ du khách tìm được một địa chỉ ăn uống khá ưng ý là nhà hàng 胡大饭馆（, chuyên phục vụ tôm hùm đất. Trâm Anh cho rằng đây là một trong những trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ nhất chuyến đi. Những người không quen với hương vị mala có thể lựa chọn tôm hùm đất sốt bơ tỏi, với giá khoảng 150-170 nhân dân tệ/đĩa, gồm 15-20 con. "Mà quán siêu chu đáo và sạch sẽ luôn nha, không có mùi tanh hải sản mà sàn nhà cũng không dính nhớp luôn", nhân vật cảm thán.

Ngày thứ ba, Trâm Anh dành thời gian khám phá hai khu phố cổ Beiluoguxiang và Nanluoguxiang bằng xe đạp. Đây là khu vực thuộc các Hutong truyền thống của Bắc Kinh, nổi bật với những con ngõ nhỏ, kiến trúc cổ và hàng cây chuyển sắc vào mùa thu.

Theo bạn Trâm Anh, cung đường từ Beiluoguxiang đến Nanluoguxiang rất thích hợp để đạp xe, vừa có thể ngắm cảnh vừa chủ động dừng lại chụp ảnh. Tại Nanluoguxiang, cô còn thưởng thức món đậu phụ chiên giòn với giá khoảng 24 nhân dân tệ/phần nhỏ.

Sau khi dạo quanh khu phố cổ, nhóm tiếp tục đến nhà hàng 佟爷老北京炙子烤肉 để thưởng thức đồ nướng truyền thống. Món được Trâm Anh gợi ý là ba chỉ bò. Tổng hóa đơn cho 4 phần thịt vào khoảng 250 nhân dân tệ.

Đến ngày thứ tư, sau khi đã đi bộ gần 20 km trong ngày trước đó, nữ du khách quyết định dành buổi sáng để nghỉ ngơi. Đến trưa, nhóm mới bắt đầu hành trình tới công viên Olympic Bắc Kinh. Tiếp đó, nhóm ghé công viên Địa Đàn với giá vé khoảng 2 nhân dân tệ/người và Ung Hòa Cung với giá vé khoảng 25 nhân dân tệ/người. Du khách cũng nên chuẩn bị hộ chiếu khi đến tham quan những địa điểm này.

Ngày thứ năm, nữ du khách dành trọn cho việc khám phá Universal Studios Beijing, một trong những điểm vui chơi giải trí quy mô lớn tại Bắc Kinh.

Dù có mặt từ khoảng 10 giờ sáng, cô đã thấy khu vực Harry Potter tập trung rất đông người tham quan.

Cô lưu ý rằng, du khách nên tải ứng dụng Universal Beijing để theo dõi thời gian chờ của các trò chơi nổi tiếng, đặc biệt là những khu vực như Jurassic World, Harry Potter và Transformers. Một số trò chơi có thể phải xếp hàng từ 1-3 tiếng, do đó việc chủ động sắp xếp lịch trình là khá cần thiết.

Bên cạnh đó, Trâm Anh gợi ý nhưng ai yêu thích thế giới phù thủy Harry Potter nên cân nhắc thuê trang phục thông qua các nền tảng như Rednote (Xiaohongshu) thay vì mua trực tiếp trong công viên, bởi giá bán tại đây khá cao.

Một vấn đề khác cần lưu ý là chi phí ăn uống trong công viên tương đối đắt đỏ, với mức giá khoảng 40-60 nhân dân tệ cho mỗi món nhưng khẩu phần không quá lớn. Vì vậy, du khách có thể chuẩn bị thêm bánh hoặc đồ ăn nhẹ phù hợp để tránh phải mua quá nhiều đồ ăn bên trong.

Ngày thứ sáu, kế hoạch ban đầu của nhóm là tham quan Vạn Lý Trường Thành. Tuy nhiên, do sức khỏe không đảm bảo, Trâm Anh quyết định thay đổi lịch trình và dành thời gian khám phá các trung tâm thương mại, cửa hàng và thưởng thức ẩm thực.

Buổi sáng, nhóm ghé nhà hàng 桂老二螺蛳粉 để thưởng thức bún ốc Liễu Châu. Theo Trâm Anh, khẩu phần tại đây khá lớn, hai người có thể gọi chung một tô. Dù hương vị hơi mặn, món ăn vẫn được cô đánh giá là đáng thử.

Sau bữa ăn, nhóm tiếp tục dạo quanh khu Taikoo Li, nơi tập trung nhiều thương hiệu thời trang và cửa hàng cao cấp.

Buổi tối, cô tìm đến nhà hàng Pho The One tại tầng 6 trung tâm thương mại Beijing APM để thưởng thức những món ăn Việt Nam như phở, bún bò và bún thịt nướng.

Với tổng ngân sách khoảng 28 triệu đồng/người, Trâm Anh có chuyến du lịch Bắc Kinh 7 ngày 6 đêm kết hợp tham quan, thưởng thức ẩm thực và nghỉ dưỡng

Trâm Anh cho biết tổng chi phí vào khoảng 28 triệu đồng/người, bao gồm vé máy bay (9,2 triệu đồng), khách sạn (5,4 triệu đồng), ăn uống và vé tham quan (9,8 triệu đồng), visa (3 triệu đồng).

Theo nữ du khách, để có chuyến đi thoải mái, du khách nên ưu tiên lịch trình vừa phải, lựa chọn khách sạn thuận tiện di chuyển và sử dụng tàu điện ngầm để khám phá thành phố. Đặc biệt, Bắc Kinh vào mùa thu là điểm đến đáng cân nhắc với những hàng cây bạch quả vàng rực, công viên rộng lớn và các khu phố cổ mang đậm nét kiến trúc truyền thống.

Ảnh: NVCC