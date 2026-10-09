Cô gái Việt chi hơn 60 triệu đồng/người cho 12 ngày road trip đảo Nam New Zealand

Những cung đường uốn lượn bên hồ xanh, núi tuyết hùng vĩ và đồng cỏ rộng lớn với đàn cừu thong dong khiến đảo Nam New Zealand trở thành điểm đến lý tưởng cho những chuyến road trip. Theo chia sẻ của Dương Thảo Nguyên, hành trình 12 ngày khám phá vùng đất này bằng ô tô tự lái có chi phí khoảng 60 triệu đồng/người nếu không tham gia các trò chơi mạo hiểm, mở ra gợi ý đáng tham khảo cho du khách yêu thích du lịch tự túc.

“Thực sự New Zealand đẹp đến mức không góc máy nào có thể bắt trọn được”, Dương Thảo Nguyên chia sẻ sau chuyến road trip khám phá đảo Nam New Zealand. Theo nữ du khách, sức hấp dẫn của vùng đất này không chỉ nằm ở những thắng cảnh nổi tiếng mà còn hiện diện trên từng cung đường, nơi thiên nhiên mở ra những khung cảnh khiến người ta muốn dừng lại thật lâu để ngắm nhìn.

TỰ LÁI XE KHÁM PHÁ ĐẢO NAM

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các tour du lịch có lịch trình cố định, Thảo Nguyên lựa chọn hình thức road trip – thuê ô tô tự lái để khám phá đảo Nam New Zealand. C

Chia sẻ kinh nghiệm, nữ du khách cho rằng việc lái xe tại New Zealand không quá khó khăn nếu người cầm lái chuẩn bị kỹ và tuân thủ quy định giao thông. Theo quan sát của cô, trong khu vực đô thị, tốc độ cho phép tại nhiều tuyến đường ở mức 30–40 km/h; khi di chuyển về vùng nông thôn, mật độ phương tiện cũng thưa hơn.

Nhân vật lựa chọn thuê ô tô tự lái để chủ động khám phá những cung đường đẹp trên đảo Nam New Zealand

“Lái trong phố tốc độ cho phép 30–40 km/h, chậm nên rất dễ lái; còn ra vùng quê thì vắng xe, nên dù có tay lái nghịch cũng không quá khó để road trip”, Thảo Nguyên chia sẻ.

Dù vậy, với những du khách lần đầu tự lái ở nước ngoài, việc tìm hiểu luật giao thông địa phương, quy định về tốc độ, cách đi qua giao lộ và điều kiện đường sá vẫn là bước chuẩn bị cần thiết. New Zealand áp dụng quy tắc đi bên trái đường, do đó người lái cũng cần làm quen với cách vận hành xe và quan sát giao thông trước khi bắt đầu hành trình dài.

Về lịch trình, Thảo Nguyên cho biết có nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm khám phá đảo Nam New Zealand trong các cộng đồng du lịch trực tuyến. Du khách có thể tham khảo những lịch trình có sẵn hoặc sử dụng công cụ AI để lên phương án di chuyển phù hợp với quỹ thời gian và sở thích cá nhân.

Tuy nhiên, nữ du khách đặc biệt lưu ý nên cân nhắc lựa chọn hai tuyến đường khác nhau cho chiều đi và chiều về, thay vì quay lại hoàn toàn trên cung đường cũ. Cách sắp xếp này giúp hành trình đa dạng hơn, mở ra cơ hội khám phá thêm những cảnh quan và điểm đến mới.

Lịch trình tham khảo được Thảo Nguyên thiết kế

Một địa danh được nhân vật nhấn mạnh là Dunedin, thành phố ở phía đông nam đảo Nam. Đây là điểm dừng chân đáng cân nhắc với những người yêu thiên nhiên và động vật hoang dã, đặc biệt là du khách muốn tìm cơ hội quan sát sư tử biển và chim cánh cụt trong môi trường tự nhiên. Khi ghé thăm, du khách nên lựa chọn khu vực quan sát phù hợp, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ hướng dẫn bảo tồn động vật hoang dã.

CHI PHÍ 60 TRIỆU ĐỒNG/NGƯỜI

Bên cạnh những trải nghiệm về cảnh quan, chi phí cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm khi lên kế hoạch khám phá New Zealand. Theo bảng tổng kết của Thảo Nguyên, chuyến đi kéo dài 12 ngày tại New Zealand, cộng thêm 2 ngày di chuyển bằng đường hàng không, có tổng chi phí khoảng 126 triệu đồng cho 2 người.

Những hồ nước trong xanh soi bóng dãy núi tuyết tạo nên khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ trên đảo Nam New Zealand

Như vậy, mức chi bình quân vào khoảng 63 triệu đồng/người. Nữ du khách cho biết nếu không tham gia các trò chơi mạo hiểm, ngân sách có thể giảm xuống khoảng 60 triệu đồng/người. Với nhóm đông từ 4–6 người, một số khoản chi chung như thuê xe cũng có thể được phân bổ hợp lý hơn, giúp giảm chi phí bình quân.

Cụ thể, vé máy bay là khoản chi lớn nhất, ở mức 42,8 triệu đồng cho hai người. Chi phí khách sạn và lưu trú khoảng 20,7 triệu đồng; visa New Zealand là 10 triệu đồng, trong khi visa Australia phục vụ quá cảnh hết 2,6 triệu đồng. Hành lý ký gửi trên các chặng Việt Nam – Australia và New Zealand – Việt Nam tiêu tốn thêm 6,1 triệu đồng.

Đối với hình thức road trip, chi phí thuê xe tự lái đã bao gồm bảo hiểm là 7 triệu đồng. Tiền xăng và phí gửi xe khoảng 5,61 triệu đồng. Các khoản thiết yếu khác gồm ăn uống 9,85 triệu đồng, bảo hiểm du lịch 1,4 triệu đồng và sim New Zealand 550.000 đồng.

Ngoài chi phí di chuyển và lưu trú, nhóm du khách còn dành ngân sách cho một số trải nghiệm nổi bật tại đảo Nam. Vé du thuyền khám phá Milford Sound có giá khoảng 5 triệu đồng cho hai người; hoạt động nhảy bungee tiêu tốn 3,8 triệu đồng; vé Skyline Gondola và Luge tại Queenstown khoảng 2,5 triệu đồng. Vé tham quan lâu đài Larnach Castle ở Dunedin có giá 1,5 triệu đồng.

Những đồng cỏ xanh mướt trải dài cùng đàn cừu thong dong là hình ảnh đặc trưng của vùng nông thôn New Zealand

Những khoản chi cho trải nghiệm cũng là phần du khách có thể chủ động điều chỉnh tùy theo sở thích và ngân sách. Nếu ưu tiên cảnh quan thiên nhiên, các cung đường tự lái và những điểm tham quan ngoài trời, đồng thời không tham gia các hoạt động mạo hiểm có chi phí cao, tổng ngân sách sẽ nhẹ hơn.

Tuy nhiên, mức chi thực tế còn phụ thuộc vào thời điểm đặt vé máy bay, loại hình lưu trú, số người cùng đi, thời gian thuê xe và tỷ giá tại thời điểm du lịch. Vì vậy, bảng chi phí của Thảo Nguyên phù hợp để tham khảo khi lập kế hoạch, thay vì được xem là mức giá cố định cho mọi hành trình.

Với những ai yêu thích khám phá thiên nhiên, muốn tự chủ hành trình và có đủ thời gian trải nghiệm, road trip đảo Nam New Zealand là lựa chọn đáng cân nhắc. Một kế hoạch di chuyển hợp lý, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và ngân sách phù hợp sẽ giúp chuyến đi trở nên trọn vẹn hơn, giữa những cung đường mà theo lời Thảo Nguyên, không một góc máy nào có thể ghi lại đầy đủ vẻ đẹp ngoài đời thực.