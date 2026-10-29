Cô gái từng tự ti về GPA giành học bổng thạc sĩ tại Pháp bằng năng lực nghiên cứu và hoạt động cộng đồng

Bén duyên với môn học từng không yêu thích

Cao Thị Việt Hà (sinh năm 2001, quê Thanh Hóa) lớn lên tại Bình Dương. Cô hiện theo học năm thứ nhất, chương trình thạc sĩ BioHealth Engineering tại Université Grenoble Alpes (Pháp), với học bổng IDEX năm học 2026 - 2027.

Cao Thị Việt Hà nhận học bổng IDEX, theo học thạc sĩ BioHealth Engineering tại Université Grenoble Alpes (Pháp).

Tuy theo đuổi lĩnh vực sinh học và sức khỏe, nhưng Hà từng không thích môn Sinh học. Năm lớp 8, đây là môn cô học yếu nhất, dù mẹ là giáo viên giảng dạy. Bố mẹ không gây áp lực trong học tập, song Hà vẫn thường tự đặt yêu cầu cao cho bản thân.

Cơ duyên đến vào đầu năm lớp 9, khi lớp của Hà yêu cầu mỗi học sinh tham gia một đội tuyển học sinh giỏi. Lúc ấy, các đội tuyển môn chính đã đủ người. Trong những lựa chọn còn lại, Hà chọn Sinh học vì nghĩ, đây là cơ hội để cải thiện kiến thức và mẹ sẽ hướng dẫn khi gặp khó khăn.

Sau hai tuần ôn tập, Hà dự vòng tuyển chọn và nằm trong nhóm hai học sinh có điểm cao nhất trường. Kết quả này khiến cô có thêm tự tin để tiếp tục, rồi thi vào lớp chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Hùng Vương (Bình Dương).

Trong ba năm THPT, Hà tham gia nhiều kỳ thi Olympic và hai lần được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, năm 2018 và 2019. Cả hai lần không đoạt giải từng khiến cô buồn và hụt hẫng.

“Khi ấy, mình rất buồn vì hai năm liên tiếp đều không có giải. Nhưng khi lên đại học và đến bây giờ, khi đang ở Pháp, mình thấy tự hào vì bản thân đã dám thử sức trong những năm tháng đó”, Hà chia sẻ.

Đi làm trước khi quyết định học tiếp

Năm 2019, Hà theo học ngành Dược học tại trường ĐH Y Dược TP. HCM. Ban đầu, cô chưa nghĩ đến việc du học. Ý định này xuất hiện vào năm thứ ba, khi Hà tham gia chương trình trao đổi khoa học mùa Hè của University of Tsukuba (Nhật Bản).

Việt Hà trong ngày tốt nghiệp tại trường ĐH Y Dược TP. HCM.

Trong thời gian học đại học, Hà tham gia làm thực nghiệm tại phòng thí nghiệm Vi sinh - Ký sinh của trường. Cô được tiếp cận nhiều đề tài, từ khảo sát hoạt tính của vi khuẩn đến các kỹ thuật sinh học phân tử. Khóa luận đạt 9,4/10 điểm, ghi nhận quá trình cô vận dụng kiến thức vào nghiên cứu thực nghiệm.

“Sau tốt nghiệp, mình quyết định đi làm trước để tìm hiểu bản thân thích gì nhất. Lúc đó, mình còn phân vân giữa việc học tiếp về kinh doanh, truyền thông hay nghiên cứu khoa học”, Hà cho biết.

Hai năm làm việc tại hai công ty giúp Hà hiểu thêm về nhu cầu thực tế của ngành y tế và cách vận dụng kiến thức chuyên môn trong công việc. Khi quyết định học thạc sĩ ở nước ngoài, cô nhận được sự ủng hộ của cấp trên, đồng nghiệp và bạn bè trong suốt quá trình chuẩn bị hồ sơ.

Chứng minh năng lực bằng kinh nghiệm thực tế

Khi ứng tuyển học bổng, điều khiến Hà thiếu tự tin là điểm tốt nghiệp chỉ 3.13/4, xếp loại Khá. Cô từng né tránh nhắc đến kết quả này, dù bản thân đã tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu và tham gia nhiều hoạt động trong thời gian học đại học.

Để hồ sơ thể hiện đầy đủ hơn khả năng của mình, Hà tập trung trình bày những công việc đã thực hiện. Bốn năm làm thực nghiệm, các kỹ thuật được thực hành và những lần báo cáo tại hội nghị khoa học là cơ sở để cô làm rõ năng lực nghiên cứu.

Theo Hà, kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp cũng giúp cô bổ sung góc nhìn thực tiễn trước khi trở lại giảng đường. Qua công việc, cô rèn tính kỷ luật và hiểu thêm những yêu cầu của ngành nghề mình theo đuổi.

Bên cạnh chuyên môn, Hà đưa vào hồ sơ kinh nghiệm làm chủ nhiệm CLB Tiếng Anh khoa Dược trong hai nhiệm kỳ. Cô cũng tham gia quản lý dự án giáo dục cho trẻ em Việt Nam, phối hợp với các trường đại học đối tác từ Đài Loan và Singapore. Những công việc này giúp cô thể hiện khả năng tổ chức, điều phối và làm việc với nhiều bên.

Từ trải nghiệm của mình, Hà muốn chia sẻ với những bạn đang thiếu tự tin vì điểm số chưa như kỳ vọng. Cô cho rằng, người ứng tuyển cần nhìn nhận cả hạn chế lẫn thế mạnh của bản thân, đồng thời thể hiện năng lực bằng những việc đã làm.

“Điểm số là một lát cắt, nhưng không định nghĩa toàn bộ con người mình. Đừng để một con số GPA chưa như ý khiến mình tự gạch tên khỏi những cơ hội”, Hà chia sẻ.

Ảnh: NVCC