Cô gái tử vong vì bị người nhảy lầu rơi trúng, người cha phẫn nộ trước lời nói này của nam thanh niên

Vụ việc xảy ra khoảng 1h ngày 19/7 tại khu vực Sakae, thành phố Nagoya. Cô Tomoki Inaba, 23 tuổi, đang đi bộ về nhà cùng 1 người bạn thì bị Shinsei Taguchi, 29 tuổi, rơi trúng sau khi người này nhảy từ tầng 11 của một tòa chung cư với ý định tự tử.

Tomoki được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện vài giờ sau vì sốc mất máu. Trong khi đó, Taguchi sống sót. Theo Tokyo Reporter, sau khi xuất viện vào tháng 8, nam thanh niên bị bắt với cáo buộc sơ suất nghiêm trọng dẫn đến chết người.

TBS News cho biết các bác sĩ tâm thần đang đánh giá tình trạng của Taguchi để xác định người này có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự về hành động của mình hay không.

Ông Kenji Inaba, cha của Tomoki, không đồng tình với cáo buộc hiện tại. Ông yêu cầu cơ quan công tố truy tố Taguchi về tội giết người, cho rằng hành vi nhảy xuống một tuyến phố thuộc khu vực đông đúc đã trực tiếp gây nguy hiểm đến tính mạng người bên dưới.

Thành phố Nagoya (Nhật Bản) về đêm. Ảnh: Cục Du lịch và Hội nghị Nagoya

Ông Inaba cho biết đã 3 lần gặp Taguchi trong thời gian nam thanh niên bị tạm giam. Theo lời người cha, Taguchi thừa nhận biết cú nhảy của mình có thể khiến người khác thiệt mạng.

Chia sẻ với TV Asahi, ông Inaba cho biết Taguchi đã xin lỗi về cái chết của con gái ông. Tuy nhiên, người cha cho rằng bất kỳ ai trong hoàn cảnh đó cũng có thể nói lời tương tự.

Ông kể đã hỏi Taguchi rằng người này có nhảy xuống mà không quan tâm phía dưới có ai, cũng như họ sống hay chết hay không. Theo ông Inaba, Taguchi trả lời rằng điều đó là đúng. Câu trả lời khiến ông không thể chấp nhận việc cái chết của con gái chỉ được xem là một tai nạn.

Dựa trên lập luận về hành vi cẩu thả có chủ ý, ông Inaba đề nghị các công tố viên nâng cáo buộc đối với Taguchi lên tội giết người. Ông đồng thời thu thập chữ ký cho bản kiến nghị yêu cầu áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn.

Bản kiến nghị nêu rằng dù nghi phạm nhảy xuống với ý định tự tử, người này phải hiểu hành động nhảy từ tòa nhà cao tầng tại khu giải trí sầm uất có thể khiến mình va trúng và làm chết người bên dưới.

Gia đình nạn nhân đề nghị hệ thống tư pháp nhìn nhận mức độ nghiêm trọng của sinh mạng con người, bảo đảm cái chết của Tomoki không bị xem nhẹ như một tai nạn đáng tiếc. Hiện việc đánh giá năng lực chịu trách nhiệm hình sự của Taguchi vẫn đang được tiến hành.