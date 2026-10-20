Cô gái tử vong thương tâm sau vụ tai nạn liên hoàn trên phố Xuân Thủy

Khoảng 8h39 ngày 20/10, tại khu vực đối diện số nhà 165 đường Xuân Thủy, phường Cầu Giấy, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai xe máy và một xe buýt, khiến một cô gái tử vong.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29E2-941.XX lưu thông theo hướng từ Xuân Thủy đi Cầu Giấy. Khi đến khu vực điểm quay đầu đối diện số nhà 165 Xuân Thủy, chiếc xe bất ngờ chuyển làn, xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 36AZ-025.XX do một cô gái điều khiển.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Cú va chạm khiến cô gái ngã xuống lòng đường. Đúng lúc này, xe buýt mang biển kiểm soát 29B-404.XX đi tới, cán qua nạn nhân. Cô gái tử vong tại hiện trường.

Sau khi nhận được tin dữ, người thân của nạn nhân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chứng kiến sự việc, gia đình không khỏi đau đớn trước sự ra đi đột ngột của cô gái.

Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội cho biết, Công an phường Cầu Giấy đã tiếp nhận vụ việc, tiến hành xác minh và điều tra theo thẩm quyền.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.