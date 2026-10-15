Cô gái tử vong sau khi bị gã đàn ông nhảy lầu rơi trúng: Nghi phạm nói lời phẫn nộ với bố nạn nhân

Theo Tokyo Reporter, Tomoki Inaba, nhân viên nhà hàng, đang đi bộ trên vỉa hè cùng một người bạn tại khu trung tâm sầm uất của thành phố Nagoya thì bị người đàn ông 29 tuổi rơi từ tầng 11 xuống trúng người.

Các chuyên gia ước tính lực va chạm tương đương từ 1 đến 3 tấn. Inaba tử vong sau đó.

Người đàn ông rơi xuống ban đầu rơi vào trạng thái hôn mê nhưng sau đó hồi phục. Nghi phạm bị bắt với cáo buộc sơ suất nghiêm trọng dẫn đến chết người và hiện đang được đánh giá tâm thần để xác định khả năng chịu trách nhiệm hình sự.

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Người cha không chấp nhận vụ việc chỉ là tai nạn

Ông Kenji Inaba, cha nạn nhân, không chấp nhận việc con gái qua đời chỉ được xem là một tai nạn. Trong quá trình tìm kiếm câu trả lời, ông đã ba lần đến gặp nghi phạm khi người này bị tạm giam. Theo lời ông, người đàn ông thể hiện thái độ đáng lo ngại trước tính mạng của người khác.

“Anh ta nói với tôi: ‘Tôi xin lỗi vì chuyện đã xảy ra với con gái quý giá của anh’. Nhưng thành thật mà nói, ai cũng có thể nói như vậy”, ông Kenji kể.

Ông cho biết mình đã hỏi nghi phạm: “Anh nhảy xuống mà không quan tâm bên dưới có người hay không, họ sống hay chết, đúng không?”. Theo lời người cha, nghi phạm trả lời: “Đúng vậy”.

“Anh ta nhảy xuống mà không quan tâm liệu mình có kéo theo người khác hay không. Tôi tuyệt đối không thể chấp nhận việc chuyện này bị gạt đi như một tai nạn”, ông Kenji nói.

Người cha đang yêu cầu cơ quan công tố xem xét nâng cáo buộc lên tội giết người, dựa trên lập luận về hành vi cố ý gián tiếp. Ông cho rằng nghi phạm phải nhận thức được nguy cơ khi nhảy từ trên cao xuống khu vực đông người qua lại.

Để làm rõ mức độ đông đúc tại hiện trường, ông Kenji đã trực tiếp đến quan sát khu vực xảy ra vụ việc. Ông cho biết ngay cả vào khoảng 1h sáng, thời điểm sự việc diễn ra, gần 300 người đi bộ đã đi qua khu vực này trong chưa đầy hai giờ.

Kiến nghị nhận hơn 45.000 chữ ký

Bản kiến nghị trực tuyến yêu cầu áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn, được khởi động từ tháng trước, đã thu hút hơn 45.000 chữ ký.

Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cảnh báo việc chứng minh ý định giết người trong một vụ nhảy lầu tự sát là rất khó.

Luật sư Yasuo Sawai cho biết: “Khi nhảy từ tầng 11, hoàn toàn không thể dự đoán chắc chắn liệu người đó có rơi trúng người đi bộ bên dưới hay không”.

Ông nhận định việc chứng minh một hành động như vậy cấu thành tội giết người trên phương diện pháp lý không hề đơn giản.

Với ông Kenji, cuộc đấu tranh này nhằm bảo đảm cái chết của con gái không bị bỏ qua như một tai nạn đáng tiếc.

Một ngày trước khi qua đời, Tomoki đã nhắn tin cho cha qua ứng dụng Line để hẹn ăn tối. Nếu cuộc hẹn diễn ra, đó sẽ là bữa ăn đầu tiên của hai cha con sau chín tháng.

“Một người không liên quan đã thiệt mạng. Tôi không muốn chuyện này bị xem đơn thuần là một tai nạn”, ông Kenji nói.

“Nếu luật pháp hiện hành không thể thay đổi cách xử lý vụ việc, tôi muốn thấy những cải cách pháp lý bảo vệ các nạn nhân và gia đình đang chịu mất mát”.