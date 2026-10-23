Cô gái tử vong khi rơi khỏi trò chơi cảm giác mạnh

Gabriela Rodriguez Tezoco, 18 tuổi, đã qua đời vào tối ngày 20/10 sau một vụ tai nạn tại lễ hội ở Los Cabos, Baja California Sur, theo báo cáo của hãng tin địa phương Expreso.

Đoạn clip ghi lại cho thấy Tezoco rơi xuống đất từ trò chơi "con lắc", một trò chơi xoay tròn tại Lễ hội truyền thống Cabo San Lucas.

Những người chơi khác la hét khi thấy cô gái ngã xuống trong lúc trò chơi vẫn đang quay với tốc độ cao.

Ảnh chụp màn hình khoảnh khắc Gabriela Rodríguez Tezoco, 18 tuổi, ngã khỏi trò chơi. Nguồn:.JamPress

Các dịch vụ cấp cứu đã nhanh chóng đến hiện trường để điều trị cho Tezoco, người được đưa đến một bệnh viện gần đó, nhưng không may đã qua đời vì vết thương vào sáng sớm ngày 21/10.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo rằng cô gái trẻ bị thương trong vụ việc xảy ra tại khu vui chơi giải trí của Lễ hội truyền thống Cabo San Lucas, người đã được đưa ngay đến cơ sở y tế để điều trị, đã không qua khỏi bất chấp những nỗ lực của đội ngũ y tế", Hội đồng thành phố Los Cabos viết trên mạng xã hội.

Thị trưởng Los Cabos, Christian Agundez, cho biết với các phóng viên địa phương rằng trò chơi "con lắc" đã bị đóng cửa sau sự cố để tiến hành kiểm tra an toàn đối với trò chơi này và các trò chơi khác tại hội chợ.

Văn phòng Tổng chưởng lý bang Baja California Sur hôm 21/10 thông báo rằng một cuộc điều tra đã được mở ra để làm rõ các tình tiết và xác định trách nhiệm pháp lý.

Cho đến nay, chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện và chưa có ai chịu trách nhiệm vận hành trò chơi này được công khai danh tính.