Cô gái trẻ và hành trình 'lang thang' nhưng không lạc lối

Kiên định với lựa chọn của mình

Dư Thủy Tiên (sinh năm 2003, quê Ứng Hòa, Hà Nội) từng nghĩ đến việc du học Nhật Bản vì yêu thích giao tiếp, khám phá và có anh trai cũng từng đi học xa. Tuy nhiên, gia đình không muốn cô tiếp tục lựa chọn con đường này vì lo con gái sẽ vất vả.

Vẫn mong muốn được học một ngành nghề có tính sáng tạo và tự do, cuối THPT, Tiên biết đến ngành Truyền thông đa phương tiện của Trường Đại học Thăng Long và quyết định đăng ký. Khi ấy, lựa chọn này không nhận được sự ủng hộ của gia đình. Học phí cao, cùng những lo lắng về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp khiến bố mẹ muốn cô cân nhắc một trường công lập.

Thủy Tiên ngày tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện.

Tiên nhớ lại, khi nói muốn học Thăng Long, cô từng tranh luận rất gay gắt với mẹ và quyết tâm thi vào trường bằng 6 nguyện vọng mình có. Cuối cùng, cô đỗ nguyện vọng 1, đúng ngành Truyền thông đa phương tiện mà mình mong muốn. “Đối với mình, đến hiện tại, mình vẫn không hối hận vì theo học ngành này”, Tiên chia sẻ.

Ngay từ năm thứ nhất, Tiên đã chủ động tìm việc. Sau khoảng hai tháng vào đại học, cô xin làm nhân viên tại một quán cà phê trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng và gắn bó với công việc hơn 6 tháng. Công việc giúp cô có thêm thu nhập, đồng thời tạo cơ hội tiếp xúc với nhiều khách hàng Việt Nam và nước ngoài.

Sau đó, Tiên nghỉ việc để tập trung học tập nhưng vẫn nhận làm mẫu makeup bán thời gian. Những công việc này, theo cô, giúp bản thân có thêm kinh nghiệm giao tiếp và biết cách ứng xử với nhiều kiểu người khác nhau.

Ba năm đại học và những người đồng hành

Trong quá trình học tại Trường Đại học Thăng Long, Tiên đặc biệt nhớ đến những giảng viên đã giúp cô thay đổi cách nhìn về việc học và công việc sau này.

Một trong những người cô nhắc đến là thầy Thanh, giảng viên dạy nhiếp ảnh. Những lần bị gọi tên trong các buổi học online từng khiến Tiên “dựng tóc gáy” vì thầy nổi tiếng nghiêm khắc trong chấm điểm. Tuy nhiên, những nhận xét sau mỗi bài tập lại giúp cô cải thiện khả năng chụp ảnh, chú ý hơn đến cảm xúc và câu chuyện trong một khuôn hình.

Với Tiên, sự nghiêm khắc ấy không còn đáng sợ khi người học thực sự nghiêm túc và yêu thích điều mình đang làm. Bên cạnh thầy cô, một người có ảnh hưởng lớn đến hành trình học tập của Tiên là Chu Trang, một người chị khóa trên cùng ngành. Hai người có duyên làm việc cùng nhau tại quán cà phê. Sau đó, chị Trang hướng dẫn Tiên lựa chọn môn học và cách học hiệu quả qua từng năm.

Nhờ sự định hướng ấy, Tiên hoàn thành chương trình đại học trong 3 năm, sau đó thực hiện khóa luận vào học kỳ 1 năm thứ 4. Nhìn lại quãng thời gian đại học, Tiên cho rằng mình may mắn khi nhận được sự dẫn dắt của thầy cô và sự hỗ trợ từ bạn bè. Cô cũng khuyên sinh viên nên tìm cho mình ít nhất một người có thể đóng vai trò cố vấn học tập để có thêm định hướng trong quá trình học.

Không chỉ học kiến thức chuyên ngành, Tiên còn chủ động tham gia các hoạt động tập thể. Khi còn là sinh viên, cô đăng ký làm cộng tác viên cho Đoàn trường, tham gia chương trình đổi sách lấy cây và các hoạt động thiện nguyện.

“Hãy cứ làm đi”

Cơ duyên với công việc du lịch đến với Tiên vào cuối năm thứ 2 đại học. Vốn yêu thích du lịch, sau một chuyến đi thực tế, cô viết bài review về các quán cà phê và đăng lên cộng đồng "phượt", với mong muốn có thêm những công việc booking.

Bài viết đầu tiên đã mang đến cho Tiên một cơ hội bất ngờ. Một homestay liên hệ, đặt cô thực hiện bài review và hình ảnh. Đây cũng là công việc đầu tiên đưa cô đến với vai trò travel blogger.

Thủy Tiên muốn chia sẻ những nét văn hóa tại nơi mình đặt chân đến.

Từ đó đến hết năm thứ ba, Tiên có cơ hội đi nhiều nơi ở Việt Nam và kiếm thêm một khoản thu nhập nhỏ. Trong quá trình làm nội dung, cô cũng nhận ra những kỹ năng mình học được ở trường có thể áp dụng trực tiếp vào công việc.

Những bài viết đầu tiên chưa trau chuốt, video chưa đủ thu hút, kỹ năng dựng còn cơ bản. Tiên tiếp tục làm, tiếp tục nhận góp ý và duy trì việc sáng tạo nội dung trong hơn 2 năm. Những điểm từng là hạn chế dần được cải thiện và có thời điểm trở thành kỹ năng được mọi người đánh giá tốt.

Hiện tại, Tiên xây dựng thương hiệu cá nhân theo hướng một người trẻ yêu du lịch, chia sẻ trải nghiệm và văn hóa tại những nơi mình đặt chân đến. Cô quan tâm nhiều hơn đến những nội dung văn hóa, dù biết chúng không phải lúc nào cũng tạo được độ lan truyền như các nội dung review thông thường.

Điều Tiên muốn chia sẻ không chỉ là những góc đẹp để chụp ảnh. Khi đến một địa phương, cô muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, truyền tải những điều mình biết đến cộng đồng và tạo ra kết quả truyền thông để có thể tiếp tục công việc sau mỗi chuyến đi.

“Mình lang thang nhưng không lạc lối” là cách Tiên nói về hành trình của mình. Với cô, “lang thang” không chỉ là đi nhiều nơi. Đó còn là việc cho bản thân cơ hội trải nghiệm, thử sức với những công việc khác nhau và tìm ra hướng đi phù hợp.

Công việc làm nội dung du lịch giúp Thủy Tiên có thêm nhiều trải nghiệm thực tế.

Tiên cho rằng, mỗi người có thể lựa chọn cách đi riêng, miễn là biết mình đang hướng đến đâu. Với những sinh viên còn cảm thấy bản thân chưa đủ giỏi, cô đưa ra một lời khuyên đơn giản: Hãy cứ làm, làm cho đến khi mình của hôm nay tốt hơn mình của ngày hôm qua. “Hãy cho phép bản thân mình lang thang nhưng đừng lạc lối”, Tiên chia sẻ.

Ảnh: NVCC