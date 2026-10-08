Cô gái trẻ M'nông có thu nhập ổn định từ nghề ủ rượu cần

Bà Thị Wah, mẹ chị Thị Nguyệt, tỉ mỉ hướng dẫn con gái từng công đoạn ủ rượu cần

Tiếp nối nghề truyền thống

Sinh ra và lớn lên ở bon Bu Sê Rê, từ nhỏ Thị Nguyệt (SN 1999) đã theo cha mẹ vào rừng tìm lá, vỏ cây để làm men rượu. Năm 16 tuổi, chị bắt đầu học từng công đoạn ủ rượu từ bà ngoại và mẹ. Ban đầu chỉ làm để phụ giúp gia đình, nhưng càng làm, chị càng yêu thích nghề. Đến năm 20 tuổi, Thị Nguyệt có thể tự thực hiện các công đoạn ủ rượu.

Theo chị Thị Nguyệt, mỗi loại nguyên liệu tạo nên một hương vị riêng. Rượu cần M’nông có vị hơi chát, ngọt, đắng và cay nồng ở đầu lưỡi, càng uống càng cảm nhận rõ hương vị. Rượu được làm từ nguyên liệu tự nhiên nên có thể bảo quản trong thời gian dài.

Chia sẻ về kinh nghiệm làm rượu, chị Thị Nguyệt cho hay: “Gạo nấu rượu là loại xát một lần, còn sót lại lớp trấu. Khi nấu, tôi đợi nước sôi mới cho gạo vào. Cơm chín, đổ ra nia, chờ đến khi còn hơi ấm rồi mới trộn men và cho vào ghè. Nếu cơm còn nóng, rượu dễ bị chua; nếu quá nguội thì quá trình lên men sẽ chậm. Đây là khâu rất quan trọng để có ché rượu ngon”.

Chị Thị Nguyệt rửa và phơi ché, công đoạn quan trọng trong quá trình ủ rượu cần

Bà Thị Wah, mẹ chị Thị Nguyệt cho biết: “Tôi là người trực tiếp chỉ dẫn con gái từng công đoạn làm rượu. Nhìn con gái tiếp tục công việc của gia đình, tôi rất vui và tự hào vì nghề truyền thống vẫn được con cháu đón nhận và tiếp nối”.

Đưa rượu cần đến gần hơn với khách hàng

Sau khi làm chủ các công đoạn ủ rượu, chị Thị Nguyệt bắt đầu tìm cách đưa sản phẩm đến với nhiều khách hàng hơn. Chị lập fanpage “Đặc sản rượu cần Tây Nguyên Thị Me’Ay” để giới thiệu sản phẩm và kết nối với khách hàng qua mạng xã hội. Không chỉ đăng hình ảnh, chị thường xuyên livestream giới thiệu các công đoạn làm rượu, từ chọn nguyên liệu, làm men đến ủ rượu. Qua đó, khách hàng có thể hiểu rõ hơn về cách làm và sản phẩm của gia đình.

Từ những đơn hàng đầu tiên, chị dần mở rộng thị trường. Rượu cần mang thương hiệu Thị Me’Ay hiện được khách hàng ở nhiều tỉnh, thành như: Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Quảng Ngãi biết đến. Mỗi năm dịp Tết Nguyên đán, chị bán hơn 100 ché, giá từ 300.000 - 1 triệu đồng mỗi ché, tùy dung tích. Hiện bình quân mỗi tháng, chị bán khoảng 40 ché, thu nhập sau khi trừ chi phí khoảng 7 - 8 triệu đồng.

Chị Thị Nguyệt cẩn thận lau chùi, bảo quản những ché rượu cần trước khi đưa đến khách hàng

Anh Phạm Tiến Lực, khách hàng ở phường Phú An, TP Hồ Chí Minh, biết đến rượu cần của Thị Nguyệt tại một hội chợ ở TP Hồ Chí Minh. Sau khi sử dụng, anh tiếp tục mua sản phẩm về đãi khách và làm quà cho người thân, bạn bè. “Cách uống bằng cần tre của rượu cần cũng tạo cảm giác khá thú vị, nhất là khi ngồi cùng bạn bè, người thân. Tôi thấy đây là loại rượu có hương vị rất đặc trưng”, anh Lực chia sẻ.

Thị trường ngày càng mở rộng giúp Thị Nguyệt có thêm động lực gắn bó với nghề. Thời gian tới, chị dự định tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, tìm kiếm thêm đầu ra và hướng đến mở cửa hàng để giới thiệu rượu cần đến nhiều khách hàng hơn.

Cùng thưởng thức rượu cần của chị Thị Nguyệt trong không gian văn hóa M’nông

Bà Đoàn Thị Mỹ Hiền - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Tín nhận xét: “Thị Nguyệt là hội viên rất tích cực trong các hoạt động của hội và có ý thức giữ nghề ủ rượu cần truyền thống của gia đình. Chị cũng chủ động tìm cách đưa sản phẩm ra thị trường để tạo thêm thu nhập. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục hỗ trợ chị quảng bá, kết nối để sản phẩm được nhiều khách hàng biết đến hơn”.

Với chị Thị Nguyệt, nghề ủ rượu cần vừa là công việc mang lại thu nhập, vừa là cách chị gìn giữ nghề truyền thống. Từ những ché rượu ở bon Bu Sê Rê, chị đang từng bước đưa sản phẩm đến với khách hàng ở nhiều nơi. Mỗi đơn hàng không chỉ giúp chị có thêm thu nhập, mà còn là thêm một cơ hội để hương vị rượu cần M’nông được nhiều người biết đến.