Cô gái trẻ 'khoe thành tích' hẹn hò cùng lúc 7 cụ ông: Lý do hẹn hò gây phẫn nộ

Công khai chuyện tình cảm với 7 người đàn ông lớn tuổi

Lina, sống tại thành phố Barranquilla, Colombia, gây xôn xao dư luận khi chia sẻ công khai về đời sống tình cảm đặc biệt của mình. Thay vì chỉ hẹn hò với một người, cô cho biết đang cùng lúc duy trì mối quan hệ với 7 người đàn ông lớn tuổi.

Theo những thông tin được truyền thông đăng tải, các mối quan hệ này không xảy ra nhiều mâu thuẫn như nhiều người hình dung. Những người đàn ông đều biết đến sự tồn tại của nhau và chấp nhận việc cùng chia sẻ tình cảm với Lina.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi sự khác biệt so với quan niệm hẹn hò phổ biến. Trong khi nhiều người tìm kiếm sự đồng hành dựa trên tình yêu và sự gắn bó lâu dài, Lina lại thẳng thắn đề cập đến lợi ích kinh tế mà cô nhận được từ các mối quan hệ.

Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh cũng như những câu chuyện liên quan đến các bạn trai lớn tuổi. Chính sự cởi mở này khiến đời sống riêng tư của cô trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi.

Vì sao Lina lựa chọn những người đàn ông đã nghỉ hưu?

Theo lời kể của Lina, trước đây cô từng hẹn hò với những người đàn ông trẻ tuổi. Tuy nhiên, sau một thời gian trải nghiệm, cô cho rằng việc xây dựng mối quan hệ với những người đã nghỉ hưu mang lại cho mình cảm giác khác biệt, đặc biệt là về khả năng hỗ trợ tài chính.

Cô cho biết từng được một người hàng xóm lớn tuổi chủ động bày tỏ tình cảm. Từ trải nghiệm đó, Lina nhận thấy một số người đàn ông lớn tuổi sẵn sàng chi tiền để có thời gian ở bên người phụ nữ mà họ yêu thích.

Sau đó, cô chủ động đến các công viên để trò chuyện, làm quen với những người đàn ông lớn tuổi, trong đó có những người đang sống một mình hoặc ít có cơ hội giao lưu tình cảm.

Theo chia sẻ của Lina, cả 7 người đàn ông hiện đều hỗ trợ cô một khoản tiền định kỳ hằng tháng. Nguồn hỗ trợ này giúp cô trang trải các chi phí sinh hoạt.

Lina cho rằng cô không cần phải thường xuyên đề nghị hay đòi hỏi bởi những người đàn ông tự nguyện hỗ trợ. Cô cũng tin rằng việc lựa chọn bạn trai lớn tuổi phù hợp với mong muốn hiện tại của bản thân.

Tuy nhiên, những quan điểm này cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về ranh giới giữa tình cảm chân thành và sự trao đổi lợi ích trong một mối quan hệ.

Các bạn trai chấp nhận chia sẻ tình cảm

Một trong những chi tiết khiến câu chuyện được chú ý là việc cả 7 người đàn ông được cho là đều biết nhau và chấp nhận mối quan hệ hiện tại.

Ngoài việc hỗ trợ tài chính, những người này còn giúp Lina thực hiện một số công việc trong gia đình. Theo lời cô, sự sắp xếp này khiến cuộc sống của mình thuận tiện hơn, đồng thời giúp các bên duy trì mối quan hệ theo cách họ mong muốn.

Lina cũng không phủ nhận rằng tiền bạc đóng vai trò đáng kể trong lựa chọn tình cảm của mình. Cô nhìn nhận những mối quan hệ này không chỉ đơn thuần xuất phát từ cảm xúc mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống.

Thậm chí, cô tiết lộ bản thân sẵn sàng dành sự ưu tiên cho người bạn trai hào phóng hơn, nếu người đó hỗ trợ cô nhiều hơn về tài chính mỗi tháng.

Chính phát ngôn này đã khiến câu chuyện chuyển từ một trường hợp hẹn hò khác thường thành chủ đề gây tranh luận về quan niệm yêu đương, sự chân thành và giá trị của tiền bạc trong đời sống tình cảm.

Cộng đồng mạng tranh luận gay gắt

Sau khi được chia sẻ rộng rãi, câu chuyện của Lina không chỉ thu hút sự quan tâm tại Colombia mà còn lan truyền sang nhiều quốc gia ở khu vực Nam Mỹ.

Phản ứng của cộng đồng mạng khá trái chiều, trong đó có nhiều ý kiến chỉ trích cách nhìn nhận tình yêu của cô gái trẻ. Một số người cho rằng việc công khai đặt lợi ích tài chính lên hàng đầu có thể khiến mối quan hệ trở nên thực dụng, đồng thời bày tỏ lo ngại về nguy cơ người lớn tuổi bị lợi dụng tình cảm.

Thậm chí, có ý kiến đưa ra những bình luận gay gắt, cho rằng hành vi này cần bị xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, các phản ứng trên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc Lina đã vi phạm pháp luật; muốn xác định có hành vi sai phạm hay không cần căn cứ vào những tình tiết và quy định pháp luật cụ thể.

Ở chiều ngược lại, một số người cho rằng nếu tất cả những người tham gia đều hiểu rõ bản chất mối quan hệ, tự nguyện đồng ý và không bị lừa dối hay ép buộc, thì lựa chọn riêng tư của người trưởng thành cần được nhìn nhận thận trọng hơn.

Trước làn sóng chỉ trích, Lina cho biết cô không quá bận tâm đến đánh giá của người ngoài. Theo cô, điều quan trọng là bản thân và những người đàn ông liên quan đều cảm thấy hài lòng với cách duy trì mối quan hệ hiện tại.

Cô khẳng định các mối quan hệ được xây dựng trên sự thỏa thuận giữa những người trong cuộc và cho rằng mỗi người có quyền lựa chọn cách sống phù hợp với mình.

Dù vậy, câu chuyện vẫn đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về tình cảm trong xã hội hiện đại, đặc biệt khi lợi ích vật chất trở thành một yếu tố chi phối đáng kể. Ranh giới giữa sự tự nguyện và việc lợi dụng người khác đôi khi không thể được đánh giá chỉ qua những lời chia sẻ trên mạng xã hội, mà cần nhìn vào sự minh bạch, mức độ đồng thuận và cách các bên đối xử với nhau trong thực tế.