Cô gái trẻ giảm 'thần tốc' 15kg mà không cần nhịn ăn, bí quyết nằm ở 5 thói quen đơn giản này

Lee Li-ryu thu hút đông đảo người theo dõi trên mạng xã hội sau khi chia sẻ hành trình giảm cân từ 58 kg xuống còn 43 kg. Những nội dung của cô chủ yếu xoay quanh cách quản lý chế độ ăn uống và duy trì vóc dáng.

Gần đây, Lee cho biết cân nặng có dấu hiệu tăng trở lại do ảnh hưởng của chu kỳ kinh nguyệt kết hợp với việc liên tục tham gia các buổi tiệc.

Để đưa cơ thể trở về trạng thái mong muốn, cô thực hiện kế hoạch điều chỉnh ngắn hạn trong 2 tuần. Thay vì nhịn ăn hoặc tập luyện quá sức, Lee tập trung duy trì 5 thói quen sinh hoạt đơn giản.

Thói quen đầu tiên là uống nhiều nước. Theo Lee, mức cân tăng sau kỳ kinh nguyệt hoặc những bữa tiệc không hoàn toàn đến từ việc tích mỡ mà phần lớn liên quan đến hiện tượng tích nước, gây phù nề.

Vì vậy, cô tăng lượng nước uống mỗi ngày nhằm thúc đẩy tuần hoàn máu, quá trình trao đổi chất và cải thiện tình trạng sưng phù do ăn nhiều thực phẩm dầu mỡ, muối mặn.

Lee Li-ryu từng giảm thành công 15 kg. Ảnh: Theo Yahoo TW

Lee cho rằng việc cắt giảm khẩu phần ngay khi thấy cân nặng tăng có thể dẫn đến tình trạng ăn bù hoặc ăn mất kiểm soát do quá đói. Thay vào đó, cô ưu tiên giúp cơ thể khôi phục tốc độ chuyển hóa tự nhiên.

Thay đổi thứ 2 là ăn tối sớm nhất có thể. Điều này giúp hệ tiêu hóa có thêm thời gian xử lý thức ăn, qua đó hạn chế tình trạng năng lượng dư thừa tích tụ qua đêm.

Bữa tối của Lee thường gồm protein nạc như ức gà, cá, trứng hoặc đậu phụ, kết hợp với nhiều rau xanh và 1 khẩu phần tinh bột vừa phải. Cô không loại bỏ hoàn toàn tinh bột để duy trì cảm giác no, bảo đảm dinh dưỡng và tránh tạo áp lực tâm lý.

Lee cũng đặc biệt chú ý đến thứ tự dùng thực phẩm trong mỗi bữa. Cô ăn rau xanh trước, tiếp đến là thực phẩm giàu đạm và cuối cùng mới dùng cơm hoặc các món chứa tinh bột.

Trình tự này giúp làm đầy dạ dày, kiểm soát tổng lượng calo nạp vào và hạn chế xu hướng ăn nhanh, ăn nhiều khi đói. Lee cho biết cách ăn này không buộc cô phải chịu đói hoặc kiêng khem khắt khe nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt khi được duy trì lâu dài.

Thói quen thứ 4 là kiểm soát thời gian ăn uống. Lee tập trung hoàn toàn vào bữa ăn, không lướt điện thoại, xem phim hoặc vừa ăn vừa trò chuyện quá lâu để tránh nạp năng lượng trong vô thức.

Cô đồng thời loại bỏ việc ăn đêm và ăn vặt rải rác trong ngày. Việc kiểm soát giờ ăn và giảm lượng calo ngoài các bữa chính giúp cân nặng dần trở về mức mong muốn mà không phải liên tục đong đếm từng calo.

Cuối cùng, Lee tăng mức tiêu hao năng lượng bằng các hoạt động thường ngày. Cô ưu tiên đi bộ ở những quãng đường gần và lựa chọn cầu thang bộ thay cho thang máy.

Theo Lee, việc đưa vận động vào sinh hoạt hàng ngày dễ duy trì hơn so với đặt ra lịch tập cường độ cao. Cô nhấn mạnh kết quả giảm 15 kg không đến từ giải pháp cấp tốc mà là quá trình tích lũy những thói quen tốt trong thời gian dài.