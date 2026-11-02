Cô gái trẻ gần như mất thị lực, bác sĩ phát hiện khối u não 4,6 cm

Ngày 2/11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, các bác sĩ vừa tìm lại ánh sáng cho cô gái 20 tuổi bị u não sau ca phẫu thuật căng thẳng.

Cô gái nhập viện trong tình trạng thị lực suy giảm nghiêm trọng, gần như không còn khả năng nhìn bằng cả hai mắt. Nguyên nhân do khối u màng não trên yên kích thước lớn chèn ép nặng nề vào hệ thần kinh thị giác khiến cô gái có nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.

TS.BS Nguyễn Đức Anh cho biết, người bệnh từng thăm khám tại cơ sở y tế địa phương và được phát hiện mất thị lực. Kết quả chụp CT ghi nhận khối u vùng trên yên, nghi ngờ u màng não.

Phim chụp cộng hưởng từ trước và sau phẫu thuật khối u màng não. (Ảnh: BVCC)

Sau khi được chuyển đến bệnh viện, hình ảnh cộng hưởng từ xác định bệnh nhân có khối u màng não trên yên kích thước 4,6 cm, phát triển sát và chèn ép nghiêm trọng vào dây thần kinh thị giác. Không chỉ vậy, khối u còn bao bọc, xâm lấn nhiều cấu trúc giải phẫu quan trọng như các dây thần kinh sọ và các động mạch lớn ở nền sọ.

Các bác sĩ quyết định phẫu thuật với ưu tiên hàng đầu là giải phóng chèn ép thần kinh thị giác, bảo tồn các cấu trúc chức năng quan trọng và tạo cơ hội phục hồi thị lực cho người bệnh.

Ê-kíp sử dụng hệ thống kính vi phẫu hiện đại với độ phóng đại tối đa lên tới 40 lần, cho phép quan sát rõ từng sợi thần kinh và mạch máu nhỏ. Các phẫu thuật viên đã thực hiện vi phẫu, bóc tách khối u khỏi dây thần kinh thị giác, động mạch cảnh trong, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng thần kinh cho người bệnh. Chỉ một ngày sau phẫu thuật, chức năng thị giác đang có những tín hiệu phục hồi tích cực.

Bệnh nhân chụp ảnh kỷ niệm với bác sĩ. (Ảnh: BVCC)

U màng não là một trong những loại u não thường gặp nhất, chiếm hơn 30% các khối u nội sọ. Khối u phát sinh từ tế bào vi nhung mao của màng nhện và đa số là lành tính, chủ yếu thuộc độ I hoặc độ II theo phân loại mô bệnh học. Tuy nhiên, do phát triển chậm và âm thầm, bệnh thường không có triệu chứng rõ rệt trong thời gian dài.

Nhiều người bệnh chỉ đến viện khi khối u đã phát triển lớn, gây chèn ép các cấu trúc thần kinh quan trọng, dẫn đến những hậu quả nặng nề như yếu liệt, rối loạn ý thức hoặc suy giảm thị lực nghiêm trọng.