Cô gái TP.HCM kể phút cứu hộ chim cú lợn bị cắt trụi lông cánh

Chim cú lợn được phát hiện trong con hẻm Lê Văn Sỹ, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM, với tình trạng bị cắt trụi lông cánh. Ảnh: Trạm cứu hộ chó mèo Sài Gòn Time.

Sáng 18/10, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 1, thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, tiếp nhận chim cú lợn bị cắt trụi lông cánh sau một tuần được cứu chữa tại phòng khám thú y. Theo kế hoạch, lực lượng kiểm lâm sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng và xử lý con vật đúng quy định pháp luật.

"Cú lợn vẫn còn mệt nhưng sức khỏe đã cải thiện, có thể ăn trở lại. Trạm chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tái thả động vật hoang dã, nên chúng tôi rất biết ơn khi lực lượng kiểm lâm đồng ý tiếp nhận và chăm sóc con vật", Trần Uyên Như, 35 tuổi, người sáng lập Trạm cứu hộ chó mèo Sài Gòn Time, nói với Tri Thức - Znews ngày 19/10.

Giải cứu cú lợn trong đêm

Khoảng 21-22h ngày 13/10, Uyên Như nhận tin báo về một con cú lợn trong con hẻm 281 Lê Văn Sỹ, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM. Con chim đã quanh quẩn ở khu vực này khoảng 3 ngày trước khi được phát hiện. Hai cánh bị cắt trụi lông khiến nó không thể bay, chỉ có thể đi hoặc nhảy trên mặt đất.

Khi Như đến gần, con vật hoảng sợ, cố nhảy ra xa để bỏ trốn. Nhờ kinh nghiệm từng cứu hộ cú lợn, cô dần tiếp cận rồi đưa nó đến phòng khám thú y. Kiểm tra ban đầu cho thấy 2 cánh bị cắt lông, trong đó một vết thương sâu đến xương. Con chim còn có dấu hiệu hạ thân nhiệt và tiêu chảy.

Đại diện phòng khám thú y Lê Hưng tại phường Tân Bình cho biết cơ sở tiếp nhận con chim trong tình trạng 2 cánh có vết thương chảy máu. Con vật bỏ ăn, tiêu chảy, ít di chuyển, cơ thể yếu và mắt lim dim. Sau quá trình điều trị, sức khỏe cú lợn dần cải thiện.

Cú lợn được chăm sóc tại phòng khám thú y. Ảnh: Trạm cứu hộ chó mèo Sài Gòn Time.

"Bác sĩ thú y chẩn đoán cánh của con vật có thể phục hồi đến 80%", Như nói, cho biết thêm cú lợn này được xác định có tên khoa học là Tyto alba, nặng khoảng 0,7 kg, thuộc nhóm IIB trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Đến nay, Như đã cứu hộ 9 con cú lợn. Cô mong mọi người không xem loài chim này là điềm gở, cũng không dùng súng nhựa hay các vật dụng khác để bắn, đánh hoặc làm hại chúng. Nếu phát hiện cú lợn bị thương, người dân có thể tìm cách hỗ trợ phù hợp thay vì cắt lông cánh rồi bỏ mặc ngoài trời.

"Cú lợn không phải loài vật mang điềm gở như mọi người vẫn nghĩ, hãy cứ xem chúng như những con vật bình thường, đừng đuổi đánh hay làm hại chúng", Như kêu gọi.

Cú lợn bị xua đuổi vì quan niệm điềm gở

Tháng 12/2025, một con cú lợn ở khu vực Tây Mỗ (Hà Nội) cũng được giải cứu sau khi bị đối xử thô bạo vì quan niệm loài chim này mang lại điều không may.

Theo nhóm Nhận nuôi thú cưng - Hanoi Pet Adoption, con vật mắc keo bẫy chuột trên mái nhà một hộ dân. Sau khi được gỡ keo, nó bị xua đuổi, thậm chí đá xuống bãi rác vì người dân cho rằng cú lợn đem lại xui rủi. Nhận được tin báo, nhóm đưa con chim đến cơ sở thú y ngay trong buổi tối.

Khi mới được tiếp nhận, cú lợn yếu, không thể đứng vững, mắt nhắm nghiền. Kết quả chụp X-quang cho thấy con vật bị tổn thương ở phổi và vùng bụng do va đập. Bác sĩ giữ ấm, dùng thuốc giảm đau và hỗ trợ điều trị. Do quá yếu, chim phải được cho ăn qua ống.

Cú lợn khi bị mắc bẫy keo chuột, đánh đập (bên trái) và sau khi được cứu chữa tại phòng khám 10 ngày. Ảnh: Hanoi Pet Adoption.

Sau khoảng 3 ngày, con chim tỉnh táo hơn và bắt đầu ăn thịt sống. Đến ngày thứ 5, nó ăn nhiều hơn, phản ứng tốt hơn, tự mổ thức ăn và dang cánh nhưng chưa thể bay. Nhóm tiếp tục xử lý phần keo còn bám trên lông và chân chim.

Đại diện nhóm cho biết cú lợn không gây bệnh hay mang đến cái chết như quan niệm dân gian. Hiện nhóm đã đưa con vật về khu vườn tại nhà chung, quây khu vực nuôi cẩn thận để tránh chó tiếp cận. Nó được cho ăn hàng ngày để phục hồi thể lực, tập bay do chưa thể bay trở lại vì những tổn thương trước đó.

Cú lợn là loài chim săn mồi hoạt động chủ yếu về đêm, có khuôn mặt hình trái tim, thính giác nhạy bén và khả năng bay gần như không gây tiếng động. Những đặc điểm này giúp chúng xác định vị trí con mồi trong điều kiện thiếu sáng.

Thức ăn của chúng chủ yếu là chuột và các động vật nhỏ, góp phần kiểm soát số lượng loài gặm nhấm trong tự nhiên. Tuy nhiên, tiếng kêu khác lạ, tập tính xuất hiện vào ban đêm cùng vẻ ngoài đặc trưng khiến loài cú gắn với nhiều quan niệm dân gian.

Hai chim cú lợn được giải cứu, tái thả và chăm sóc ở "nhà chung". Ảnh: Hanoi Pet Adoption.

Nghiên cứu tổng quan đăng trên tạp chí Biodiversity and Conservation tháng 2/2026, tổng hợp 29 công trình về nhận thức và niềm tin văn hóa đối với các loài cú, cho thấy quan niệm về loài chim này có sự khác biệt giữa các cộng đồng.

Trong một số nền văn hóa, cú lợn gắn với cái chết, điềm gở hoặc phù thủy; ở những nơi khác, chúng lại tượng trưng cho trí tuệ, sự bảo vệ và thịnh vượng.

Theo nhóm tác giả, niềm tin văn hóa và chuyện kể dân gian có ảnh hưởng lớn đến thái độ của con người. Những quan niệm tiêu cực có thể dẫn đến hành vi săn bắt, xua đuổi hoặc làm hại cú lợn. Giáo dục và nâng cao nhận thức được xem là hướng quan trọng để thay đổi cách nhìn và hỗ trợ bảo tồn loài.