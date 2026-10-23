Cô gái tốt nghiệp xuất sắc ĐH Ngoại thương: 'Tự tin về tri thức, tôi mới dám thi Hoa hậu Việt Nam'

Chưa đến giờ BIGBANG chính thức "đổ bộ" SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) nhưng hình ảnh các thành viên đã ngập tràn trên những màn hình LED tại các địa điểm đắc địa ở Thủ đô. Cùng với đó, loạt dự án được V.I.P Việt chuẩn bị công phu cũng đang lần lượt thành hình, sẵn sàng chào đón hai đêm diễn BIGBANG vào ngày 24 - 25/10.