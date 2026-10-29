Cô gái tốt nghiệp xuất sắc ĐH Ngoại thương: 'Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam công tâm'

Ca khúc "Như Một Người Rưng" được OSAD và Hà An Huy remake từ ca khúc "Như Một Người Dưng" hiện đang "làm mưa làm gió" các BXH âm nhạc, khiến chính chủ "chả hiểu kiểu gì". Vậy trước khi "leo tốp", phiên bản gốc có hiệu ứng ra sao?