Cô gái tốn 200 quả trứng cho vài phút video nấu ăn

Bắt đầu làm video nấu ăn từ năm 2020, Tạ Thị Phương (sinh năm 1993, Hà Nội) từng chỉ ghi lại hình ảnh chế biến món ăn, không xuất hiện trước máy quay hay thu giọng nói. Sau nhiều năm theo đuổi lĩnh vực ẩm thực, cô phát triển kênh nội dung trên nền tảng TikTok.

Công việc hiện bao gồm nghiên cứu công thức, sản xuất video, hợp tác nhãn hàng và vận hành đội ngũ. Đằng sau những video ngắn là quá trình thử nghiệm món ăn, đầu tư thiết bị và tìm cách duy trì nội dung đều đặn trong một thị trường ngày càng cạnh tranh.

Hơn 200 quả trứng cho vài phút video

Phương bắt đầu làm video nấu ăn trong giai đoạn dịch Covid-19, khi video ngắn phát triển.

Những sản phẩm đầu tiên khá đơn giản, chủ yếu ghi lại hình ảnh nấu nướng cùng âm thanh trong căn bếp. Vì còn nhút nhát, cô không quay mặt và cũng ngại thu giọng nói.

Phương đến với công việc này từ sở thích nấu ăn, khám phá hương vị mới và tìm hiểu câu chuyện phía sau mỗi món. Cô cũng mong muốn có thêm thu nhập từ điều mình yêu thích. Theo Phương, ẩm thực là chủ đề gần gũi bởi mỗi người đều có những trải nghiệm gắn với bữa ăn, bất kể độ tuổi, nơi sinh sống hay công việc.

Đến năm 2023, cô bắt đầu xuất hiện trước máy quay và thu giọng nói cho video. Năm 2024, Phương tự tin hơn trong cách thể hiện bản thân, đồng thời chứng kiến lượng người theo dõi tăng trưởng mạnh.

Một video nấu ăn chỉ kéo dài vài phút nhưng đòi hỏi nhiều công đoạn, từ lên ý tưởng, chuẩn bị nguyên liệu, nấu, quay, thu giọng đọc, dựng phim đến hậu kỳ. Hiện nay, Phương thực hiện khoảng 3-4 video mỗi tuần. Thời gian đứng bếp và quay có thể mất 5-6 tiếng cho mỗi video, tùy độ phức tạp của món ăn. Phần thu giọng nói mất khoảng 30 phút đến một tiếng, còn dựng và hậu kỳ cần thêm 3-5 tiếng.

Tạ Thị Phương bắt đầu công việc sáng tạo nội dung từ niềm đam mê nấu ăn. Ảnh: NVCC.

Phương trực tiếp nấu ăn, quay những công đoạn cần thiết và thu giọng nói. Đồng thời, cô phối hợp với đội ngũ để sản xuất. Áp lực lớn nhất, theo cô, là tìm ra nội dung mới nhưng vẫn bảo đảm tính thực tế, để người xem có thể áp dụng vào việc nấu nướng.

Không phải công thức nào cũng thành công ngay từ lần đầu. Khi làm Omurice, món cơm trứng cuộn kiểu Nhật, Phương dùng hơn 200 quả trứng trong một tháng để luyện kỹ thuật hất chảo. Cô phải thử nhiều lần mới có thể hoàn thiện món ăn. Trường hợp này cũng cho thấy khoảng cách giữa một thành phẩm đẹp trên video và quá trình thực hiện phía sau.

Để cải thiện chất lượng hình ảnh, Phương đầu tư dần vào máy ảnh, ống kính, micro, hệ thống ánh sáng, bát đĩa và dụng cụ làm bếp. Ban đầu, cô lựa chọn thiết bị theo khả năng tài chính, sau đó nâng cấp khi công việc phát triển. Bên cạnh thiết bị, cô còn tốn chi phí mua nguyên liệu, thử nghiệm công thức và làm lại những món chưa đạt yêu cầu.

Một khó khăn khác là sự cố trong quá trình quay. Khi thực hiện video cá kho Vũ Đại, món ăn truyền thống nổi tiếng của Hà Nam, Phương kho cá trong 10 tiếng nhưng gặp sự cố mất dữ liệu cảnh quay. Hôm đó, thời tiết nắng nóng khoảng 39-40 độ C, cô vẫn phải làm lại từ đầu để hoàn thành video.

Từ những trải nghiệm này, Phương cho rằng mục tiêu duy trì chất lượng nội dung lâu dài không chỉ cần đam mê, mà còn đòi hỏi sự kiên trì, khả năng tổ chức công việc và quy trình sản xuất phù hợp.

Từng bỏ cuộc vì quá tải công việc

Khi mới bắt đầu, Phương gần như tự đảm nhận mọi công đoạn, từ phát triển ý tưởng, đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu, nấu ăn, quay dựng đến dọn dẹp sau mỗi buổi quay. Trong khi đó, nguồn thu chưa ổn định và cơ hội hợp tác còn hạn chế. Cô từng ngừng sản xuất nội dung gần 2 tháng vì cảm thấy quá tải khi phải làm mọi thứ một mình.

Sau khoảng thời gian này, Phương nhận ra không thể duy trì công việc chỉ dựa vào cảm hứng và sức lực cá nhân. Khi khối lượng công việc tăng lên, cô bắt đầu tìm người hỗ trợ. Đội ngũ hiện có các vị trí phụ trách nội dung, quay dựng, chuẩn bị nguyên liệu và làm việc với nhãn hàng.

Tạ Thị Phương dần học cách quản lý đội ngũ, phát triển công việc sáng tạo nội dung một cách chuyên nghiệp hơn. Ảnh: NVCC.

Nguồn thu của Phương hiện đến từ hợp tác với nhãn hàng, doanh thu trên các nền tảng, tiếp thị liên kết và những hình thức kiếm tiền khác từ nội dung số. Từ vừa làm vì sở thích, vừa mong có thêm thu nhập, cô dần có điều kiện đầu tư trở lại cho thiết bị, sản xuất và nhân sự.

Công việc cũng giúp Phương học cách quản lý chi phí, đa dạng hóa nguồn thu và tổ chức hoạt động lâu dài. Theo cô, sự tự do đồng nghĩa với việc tự chịu trách nhiệm về tiến độ, thu nhập và cách vận hành, chứ không phải làm việc tùy hứng.

Bên cạnh những áp lực, phản hồi của khán giả là một trong những yếu tố giúp cô tiếp tục theo nghề. Dịp Tết vừa qua, Phương lần đầu tự làm bánh chưng. Dù thành phẩm chưa hoàn hảo như mong muốn, việc cả gia đình cùng tham gia trở thành kỷ niệm đáng nhớ.

Cô cũng nhớ những tin nhắn từ khán giả sau khi thử làm món bánh caramen (bánh flan) theo công thức được chia sẻ. Khi nhận hình ảnh thành phẩm và biết người xem có thể tự làm món ăn thành công, Phương cảm thấy nội dung của mình mang lại giá trị thực tế. Với cô, bên cạnh lượt xem và cơ hội hợp tác, việc khán giả áp dụng được công thức cũng là lý do để tiếp tục sản xuất video.

Hiện nay, Phương dành toàn bộ thời gian cho sáng tạo nội dung ẩm thực và phát triển kênh trên các nền tảng số. Trong thời gian tới, cô muốn mở rộng nội dung trên nhiều nền tảng, xây dựng cộng đồng khán giả gắn bó hơn, đồng thời thực hiện các video chuyên sâu về nguyên liệu, kỹ thuật nấu ăn và câu chuyện phía sau mỗi món.

Phương cũng đặt mục tiêu từng bước phát triển hoạt động kinh doanh riêng liên quan đến ẩm thực.