Cô gái Thái Nguyên: 'Vương miện không phải đích đến, mà là khởi đầu cho hành trình cống hiến'

Những giọng ca yêu thích ca hát và mong muốn thử sức tại một sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp vẫn còn thêm cơ hội tham gia Tiếng hát Hà Nội 2026 khi Ban tổ chức vừa quyết định gia hạn thời gian nhận hồ sơ và video dự thi đến hết ngày 16/11. Đến nay, cuộc thi đã ghi nhận hơn 290 hồ sơ hợp lệ, trong đó có cả thí sinh đến từ nước ngoài.