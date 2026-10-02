Cô gái 'tay không bắt rắn', cái kết đầy bất ngờ

Những màn "tay không bắt rắn" luôn nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Mỗi lần xuất hiện, nhân vật "tay không bắt rắn" luôn khiến nhiều người phải tròn mắt ngạc nhiên rồi "nổi da gà" vì sợ hãi. Đặc biệt, người bắt rắn là phụ nữ thì càng nhận được nhiều sự chú ý hơn, điển hình như đoạn video dưới đây!

(Video ghi lại sự việc cô gái "tay không bắt rắn". Nguồn: MXH)

Theo đó, trên mạng xã hội từng xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc khá hài hước của một cô gái khi đối diện với một con rắn có kích thước lớn.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, cô gái dường như chẳng hề nao núng trước sự xuất hiện của con rắn. Trái lại, cô còn bình tĩnh tìm cách khống chế con vật bằng màn xử lý khiến người xem vừa bất ngờ vừa bật cười, vừa phải nhăn mặt vì sợ hãi. Có lúc, dường như chính con rắn mới là bên hoảng hốt, liên tục tìm đường trườn đi để tránh cô gái.

Một chân cô gái giữ chặt phần đuôi, trong khi hai tay tìm cách tóm lấy phần đầu con rắn. Dù tỏ ra khá gan dạ, cô vẫn liên tục la hét trong lúc xử lý khiến tình huống càng trở nên hài hước. Con rắn sau đó cố gắng chui xuống gầm ô tô để tìm chỗ ẩn, nhưng chiếc đuôi vẫn bị cô gái giữ lại.

Chưa dừng ở đó, cô gái còn lấy một chiếc túi nilon để hỗ trợ việc khống chế con rắn. Màn “tay không bắt rắn” đầy bất ngờ này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi được chia sẻ lên mạng xã hội.

Nhiều người bật cười trước cảnh tượng có phần trớ trêu, đồng thời không khỏi ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của cô gái. Thậm chí, không ít ý kiến hài hước cho rằng trong màn đối đầu này, con rắn mới là bên “sợ xanh mặt” và chỉ muốn tìm cách bỏ chạy.