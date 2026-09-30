Cô gái Sơn La học tiếng Māori, giành học bổng Chính phủ New Zealand

Từ ca làm lễ tân đến quyết định đổi cách học

Diệu Linh (2002), quê Sơn La, theo học ngành Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao. Cô tốt nghiệp với GPA 3.61/4.0, đạt IELTS 8.5 và nhận học bổng của trường ĐH Macerata, Ý, gồm miễn học phí cùng hỗ trợ sinh hoạt 8.000 Euro.

Lớn lên trong gia đình có nhiều người làm nghề giáo, Linh luôn được người thân quan tâm, động viên trong học tập. Tuy nhiên, khi vào đại học, cô vẫn chật vật với các môn học và cảm thấy áp lực trước những người bạn giỏi, tự tin.

Diệu Linh tốt nghiệp loại Xuất sắc với GPA 3.61/4.0 ngành Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Muốn cải thiện khả năng giao tiếp và tích lũy trải nghiệm thực tế, Linh bắt đầu làm thêm từ năm thứ nhất. Cô từng làm gia sư, trợ giảng, nhân viên kinh doanh và lễ tân khách sạn.

Công việc lễ tân giúp Linh tự tin hơn khi giới thiệu về Việt Nam, hỗ trợ du khách giải quyết khó khăn. Những lời cảm ơn khi khách rời đi giúp cô cảm nhận rõ hơn giá trị của sự tận tâm.

Việc đi làm giúp Linh đỡ một phần gánh nặng tài chính cho bố mẹ, nhưng cũng ảnh hưởng đến học tập. Bảng điểm nhiều B cùng điểm C đầu tiên khiến cô quyết định điều chỉnh, dành hai năm cuối tập trung hơn cho việc học và nghiên cứu.

“Trước đây, mình thường đợi sát hạn nộp mới làm bài, có hôm thức đến 2h - 3h sáng hoặc thâu đêm. Sau đó, mình chuyển sang hoàn thiện bài vào buổi sáng, chia nhỏ thời gian học và học nhóm để trao đổi với các bạn”, Linh chia sẻ.

Bài thi tuyển thực tập sinh tại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ giúp Linh biết đến mô hình hợp tác tiểu đa phương. Cô tiếp tục tìm hiểu qua tài liệu về chính sách đối ngoại của Ấn Độ và chọn chủ đề này cho khóa luận.

Linh quan tâm đến khả năng hợp tác giữa những quốc gia có chung lợi ích, mục tiêu. Cô muốn nghiên cứu cách vận dụng mô hình này để góp phần giải quyết các thách thức an ninh tại Biển Đông.

Mang câu chuyện Sơn La vào phỏng vấn Manaaki

Ứng tuyển Manaaki (Manaaki New Zealand Scholarships), Linh dùng kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu làm nền tảng cho bài luận. Cô chuẩn bị cho bài kiểm tra tâm lý và vòng phỏng vấn. Điều khiến cô trăn trở là cách thể hiện nét riêng.

Trong ba tuần trước phỏng vấn, Linh học những câu giao tiếp Māori cơ bản, tìm hiểu tục ngữ và triết lý về thiên nhiên, biển cả. Khi hội đồng hỏi về New Zealand, cô chia sẻ câu chuyện về thần biển.

Linh cũng giới thiệu quê hương Sơn La, nói về sở thích âm nhạc, leo núi và những nơi muốn khám phá. Cô kể cả những lần ứng tuyển chương trình trao đổi chưa thành công. Với Linh, những trải nghiệm và điểm yếu cũng là điều cần chia sẻ chân thực để hội đồng hiểu hơn về bản thân mình.

“Mình có thể không phải người giỏi nhất, nhưng không ai có những trải nghiệm và tính cách giống mình. Mỗi lần chưa thành công, rồi tiếp tục ứng tuyển, mình lại có thêm kiến thức, kinh nghiệm”, Linh nói.

Một câu hỏi khiến cô suy nghĩ là sẽ làm gì nếu các dự định đều không thể thực hiện. Linh trả lời rằng, kiến thức và kỹ năng vẫn có thể được vận dụng vào những lĩnh vực liên quan như hợp tác, an ninh hay giáo dục.

Khi nhận tin học bổng, Linh vừa tỉnh ngủ, mở email rồi tưởng mình nhìn nhầm. Mẹ là người đầu tiên cô chia sẻ niềm vui.

Linh lựa chọn ngành Strategic Studies, tại Victoria University of Wellington. Cô cũng muốn được khám phá thiên nhiên New Zealand. Cô dự định tiếp tục làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục, hướng đến những nghiên cứu dự báo giúp Việt Nam chủ động hơn trước các thách thức ở Biển Đông.

Hiện tại, Linh tham gia các khóa học trực tuyến để củng cố kiến thức về an ninh và quan hệ quốc tế. Cô mong có thêm cơ hội trau dồi năng lực trước khi bắt đầu chương trình học.

Ảnh: NVCC