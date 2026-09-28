Cô gái SN 2005 mang thai 38 tuần mất tích bí ẩn từ ngày 24/9, Công an phát thông báo tìm kiếm
Công an phường Phú Mỹ (TP.HCM) phát thông báo tìm kiếm Hoàng Lương Yến Nhi (SN 2005), cô gái đang mang thai khoảng 38 tuần và đã mất liên lạc với gia đình từ ngày 24/9.
Ngày 28/9, Công an phường Phú Mỹ (TP.HCM) phát thông báo tìm kiếm Hoàng Lương Yến Nhi (sinh năm 2005), người đã mất liên lạc với gia đình từ ngày 24/9. Đáng chú ý, thời điểm mất liên lạc, cô gái đang mang thai khoảng 38 tuần.
Theo thông tin từ Công an phường Phú Mỹ, gia đình ông Hoàng Văn Tuấn đang nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm em gái là Hoàng Lương Yến Nhi, quê quán tại ấp Vĩnh An, xã La Ngà, TP Đồng Nai.
Công an cho biết, Nhi đang mang thai khoảng 38 tuần. Trước thời điểm mất liên lạc, hình ảnh của cô gái được camera an ninh ghi lại.
Khi rời đi, Nhi mặc áo khoác màu xám, quần dài màu đen, đeo khẩu trang, mang một ba lô phía sau và đi dép quai ngang.
Hiện, Công an phường Phú Mỹ đề nghị người dân nếu phát hiện Nhi hoặc có thông tin liên quan đến cô gái, nhanh chóng cung cấp cho cơ quan công an để hỗ trợ công tác tìm kiếm.
Người dân có thể liên hệ ông Hoàng Văn Tuấn qua số điện thoại 0961.824.842 hoặc Công an phường Phú Mỹ theo số 02543.876.105.
Cơ quan công an mong người dân lưu ý các đặc điểm nhận dạng trên và thông báo kịp thời nếu có thông tin về cô gái.
Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/co-gai-sn-2005-mang-thai-38-tuan-mat-tich-bi-an-tu-ngay-249-cong-an-phat-thong-bao-tim-kiem-52455.html