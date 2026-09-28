Cô gái SN 2005 mang thai 38 tuần mất tích bí ẩn từ ngày 24/9, Công an phát thông báo tìm kiếm

Ngày 28/9, Công an phường Phú Mỹ (TP.HCM) phát thông báo tìm kiếm Hoàng Lương Yến Nhi (sinh năm 2005), người đã mất liên lạc với gia đình từ ngày 24/9. Đáng chú ý, thời điểm mất liên lạc, cô gái đang mang thai khoảng 38 tuần.

Theo thông tin từ Công an phường Phú Mỹ, gia đình ông Hoàng Văn Tuấn đang nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm em gái là Hoàng Lương Yến Nhi, quê quán tại ấp Vĩnh An, xã La Ngà, TP Đồng Nai.

Công an cho biết, Nhi đang mang thai khoảng 38 tuần. Trước thời điểm mất liên lạc, hình ảnh của cô gái được camera an ninh ghi lại.

Chân dung Hoàng Lương Yến Nhi trước khi mất tích. Ảnh: Công an cung cấp.

Khi rời đi, Nhi mặc áo khoác màu xám, quần dài màu đen, đeo khẩu trang, mang một ba lô phía sau và đi dép quai ngang.

Hiện, Công an phường Phú Mỹ đề nghị người dân nếu phát hiện Nhi hoặc có thông tin liên quan đến cô gái, nhanh chóng cung cấp cho cơ quan công an để hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Hình ảnh cô gái đang mang thai do camera an ninh ghi lại trước khi mất tích. Ảnh: Công an cung cấp.↵

Người dân có thể liên hệ ông Hoàng Văn Tuấn qua số điện thoại 0961.824.842 hoặc Công an phường Phú Mỹ theo số 02543.876.105.

Cơ quan công an mong người dân lưu ý các đặc điểm nhận dạng trên và thông báo kịp thời nếu có thông tin về cô gái.