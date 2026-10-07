Cô gái SN 2005 lập nhóm Facebook 'Những người ghét bố mẹ', gần 1.000 người tham gia: Công an vào cuộc

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an Hưng Yên, ngày 5/10, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Hưng Yên đã làm việc với chị L.T.C (SN 2005), trú trên địa bàn tỉnh, để làm rõ việc sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tạo lập nhóm Facebook có tên “Nhóm những người ghét bố mẹ” có gần 1000 thành viên tham gia.

Tại buổi làm việc, L.T.C cho biết, thời điểm còn là học sinh, do có những bất đồng, giận dỗi và không đồng ý với quan điểm của bố, mẹ và các thành viên trong gia đình nên đã lập nhóm Facebook nói trên. Theo trình bày của L.T.C, việc tạo nhóm xuất phát từ suy nghĩ, cảm xúc cá nhân, không nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Cán bộ Phòng An ninh mạng làm việc với L.T.C - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Qua trao đổi, tuyên truyền, giải thích của lực lượng Công an, L.T.C đã nhận thức rõ hơn về những tác động có thể phát sinh từ việc tạo lập các trang, nhóm trên mạng xã hội, đặc biệt là những nhóm có tên gọi, nội dung mang tính tiêu cực, dễ tạo ra tâm lý đồng thuận với những suy nghĩ lệch lạc hoặc gây tác động không tốt đến dư luận xã hội nhất là đối với lứa tuổi học sinh, sinh viên.

L.T.C nhận thức việc tạo lập nhóm trên là chưa phù hợp, có thể gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội trên không gian mạng và tiềm ẩn nguy cơ tác động đến tình hình an ninh, trật tự.

Nhóm “Nhóm những người ghét bố mẹ” - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở, L.T.C đã tự nguyện đổi tên nhóm, kiểm duyệt chặt chẽ các bài viết đăng tải, đồng thời cam kết không tiếp tục thực hiện các hành vi tương tự.

Sự việc trên là lời nhắc nhở đối với người sử dụng mạng xã hội, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên rằng mọi hành vi trên không gian mạng đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện.

Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo mỗi người dân được tiếp cận với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, mạng xã hội, thông tin mạnh mẽ như ngày nay, hãy cùng xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh, văn minh và có trách nhiệm, góp phần bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng; đồng thời chủ động phòng ngừa những hành vi có thể gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự ngay từ những hành động nhỏ nhất trên không gian mạng.