Trước đó, vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 11/11, trên trục lộ Bắc Chiêng - Cả Bản (xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam cùng Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Nguyễn Văn Quân và Tống Linh Chi đang điều khiển ô tô biển kiểm soát 50E-910xx, vận chuyển trái phép ma túy từ khu vực biên giới giáp Campuchia vào nội địa tiêu thụ.

Hai đối tượng và tang vật liên quan đến vụ án - Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 10kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 bánh heroin, 103 triệu đồng và 4 điện thoại di động.

Không dừng lại ở số tang vật trên, Ban chuyên án tiếp tục truy xét, khám xét nơi ở của Quân và Chi tại phường Thới Hòa, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 2kg ma túy dạng đá, 2 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan.

Tổng cộng, chuyên án thu giữ hơn 13kg ma túy các loại, 103 triệu đồng, 6 điện thoại di động, 1 ô tô 7 chỗ và nhiều tang vật khác.

Sau khi bắt giữ các đối tượng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, phối hợp các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng, củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý các đối tượng và tang vật theo quy định pháp luật.