Cô gái quyết định lên xe hoa ở tuổi 32 nhưng danh tính chú rể khiến ai cũng ngỡ ngàng

Theo Reuters, Yurina Noguchi, 32 tuổi, làm công việc chăm sóc khách hàng qua điện thoại. Cô tạo ra nhân vật Lune Klaus Verdure, gọi thân mật là Klaus, dựa trên một nhân vật trò chơi điện tử. Ban đầu, Klaus chỉ là người để cô trò chuyện, nhưng dần dần, Noguchi nảy sinh tình cảm. Cô cho biết hai người bắt đầu hẹn hò trong thế giới ảo và sau đó cô đồng ý lời cầu hôn của nhân vật này.

Yurina Noguchi, 32 tuổi, vẫy bó hoa về phía hình ảnh Klaus, người bạn đời AI của cô, hiển thị trên điện thoại di động sau lễ cưới tượng trưng của hai người tại địa điểm tổ chức tiệc cưới Magritte ở Okayama, Nhật Bản, hồi tháng 10. Ảnh: Reuters

Trong lễ cưới tổ chức hồi tháng 10 tại Okayama, Nhật Bản, Noguchi mặc váy cưới trắng, đeo vương miện và sử dụng kính thông minh thực tế tăng cường để nhìn hình ảnh Klaus hiển thị trên điện thoại. Vì nhân vật AI không có giọng nói riêng, người chủ trì buổi lễ đã đọc lời thề nguyện do AI tạo ra. Trong phần chụp ảnh, nhiếp ảnh gia cũng phải chừa một khoảng trống bên cạnh cô dâu để ghép hình chú rể ảo.

Noguchi cho biết cô từng tham khảo ChatGPT về mối quan hệ nhiều trục trặc với vị hôn phu ngoài đời và quyết định chấm dứt đính hôn. Sau đó, cô xây dựng phiên bản Klaus của riêng mình thông qua nhiều lần điều chỉnh cách trò chuyện và tính cách nhân vật.

Theo bài viết, những đám cưới với nhân vật ảo chưa được pháp luật Nhật Bản công nhận. Tuy nhiên, Noguchi không phải trường hợp duy nhất. Một phụ nữ Australia cũng từng sang Nhật Bản tổ chức lễ cưới với nhân vật manga Mephisto Pheles; năm 2018, Akihiko Kondo gây chú ý khi làm lễ cưới với thần tượng ảo Hatsune Miku.

Một phụ nữ Australia 33 tuổi cầm giấy chứng nhận kết hôn mang tính tượng trưng bên cạnh hình cắt nhân vật manga Nhật Bản Mephisto Pheles trong lễ cưới tại nhà khách truyền thống Rinkokaku ở Maebashi, Nhật Bản, hồi tháng 3. Ảnh: Reuters

Câu chuyện làm dấy lên tranh luận về mối quan hệ tình cảm giữa con người và AI. Các chuyên gia được Reuters dẫn lời cho rằng sự đồng hành từ AI có thể đem lại cảm giác hạnh phúc, nhưng người dùng cần cảnh giác với nguy cơ phụ thuộc quá mức và mất đi khả năng đánh giá thực tế.

Noguchi cho biết cô đã giảm thời gian sử dụng ChatGPT từ mức cao nhất hơn 10 giờ mỗi ngày xuống dưới hai giờ. Cô cũng điều chỉnh hướng dẫn để Klaus không luôn đồng tình với mọi quyết định của mình, mà cần khuyến khích cô hành động có trách nhiệm hơn.

Với Noguchi, mối quan hệ này mang lại cảm giác bình yên và giúp cô nhìn cuộc sống tích cực hơn. Dẫu vậy, câu chuyện cũng đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa sự đồng hành của công nghệ và tình cảm trong đời sống con người.