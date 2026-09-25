Cô gái Quảng Trị 'gieo chữ' ở New Zealand

Đến sống, học tập, làm việc ở New Zealand, không hẹn mà gặp, nhiều công dân Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan… cùng tìm đến cô Thanh Nhàn để được tiếp sức bước qua rào cản tiếng Anh. Ngoài kinh nghiệm dạn dày, kỹ năng truyền đạt ấn tượng, Thanh Nhàn để lại ấn tượng đẹp trong lòng học viên với câu chuyện về hành trình đến xứ sở Kiwi. Điểm khởi đầu của hành trình ấy còn thử thách nhiều hơn so với một số học viên Thanh Nhàn từng giảng dạy.

So với bạn bè đồng trang lứa, Thanh Nhàn học tiếng Anh muộn. Năm đầu tiên làm quen bộ môn nay, điểm số của cô chỉ xếp hàng cuối lớp. Có lúc, Thanh Nhàn cảm thấy “sợ” tiếng Anh. Khi bị bạn bè trêu chọc, cô bé lớp 4 cảm thấy bị tổn thương và tự nhủ mình phải thay đổi. Ít ai ngờ, chỉ trong vài năm, Thanh Nhàn đã làm nên cú lội ngược dòng ngoạn mục: Ghi tên mình vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đoạt giải cao và rồi đỗ vào ngôi trường chuyên mơ ước.

Nhớ lại thời gian ấy, Thanh Nhàn chia sẻ, đó là giai đoạn cô đặt ra cho mình nhiều câu hỏi nhất. Cuối cùng, cô gái Quảng Trị lựa chọn nghe theo tiếng gọi của trái tim. Bởi, Thanh Nhàn luôn cảm thấy hạnh phúc dù làm gia sư dạy tiếng Anh, thông dịch viên hay người đào tạo cho giáo viên nước ngoài đến Việt Nam dạy tiếng Anh. Mỗi khi vào việc, cô như được bật nguồn năng lượng mới. Đúng thời điểm ấy, lời động viên của một vị hiệu trưởng và cũng là một chuyên gia đến từ Úc càng thôi thúc Thanh Nhàn: “Bục giảng là nơi em thuộc về”.

Để sống trọn đam mê, khi đang là Giám đốc chương trình Anh văn quốc tế Trường Việt Anh (TP. Hồ Chí Minh), Thanh Nhàn gác lại những thành tựu, xin học bổng của Đại học Massey. Đây là ngôi trường thuộc top 7 ở New Zealand và top 300 trên toàn thế giới. Thế rồi, khi thấy tên mình xuất hiện trong danh sách của trường ở chuyên ngành dạy tiếng Anh cho người nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, trái tim Nhàn như vỡ òa.

Mốc son đáng nhớ của Thanh Nhàn là tốt nghiệp Đại học Massey với học bổng dành cho du học sinh xuất sắc, có điểm cao nhất toàn khóa khối sau đại học. Đây cũng chính là một trong những “điểm cộng” để cô được lựa chọn vào giảng dạy tại ở UUNZ, một ngôi trường hệ đại học của New Zealand. Ở đây, Thanh Nhàn ngày ngày dạy tiếng Anh cho các học viên đến từ nhiều quốc gia.

Dù bận rộn giảng dạy tại New Zealand, trái tim Thanh Nhàn vẫn luôn hướng về quê nhà. Sự hướng về ấy đã được cô chuyển hóa thành những việc làm cụ thể. Khi màn đêm buông xuống ở xứ người cũng là lúc Thanh Nhàn miệt mài bên màn hình máy tính với các lớp học trực tuyến dành cho học sinh Việt Nam.

Thanh Nhàn không dạy học theo lối mòn, nhồi nhét kiến thức, mà chú trọng sửa từng phát âm, rèn tư duy phản biện và truyền sự tự tin. Dưới sự dẫn dắt của cô, nhiều học viên đã chạm tay tới điểm số IELTS 7.5-8.5 và tự tin bước ra thế giới.

Bên cạnh bài giảng, Thanh Nhàn còn có nhiều đêm thức trắng đồng hành cùng học trò sửa từng bài luận xin học bổng, tư vấn trường, thậm chí hỗ trợ tìm việc làm thêm khi các em sang xứ người. Với những học sinh nghèo vượt khó ở quê hương Quảng Trị, cô luôn có những suất học bổng riêng, hỗ trợ 100% học phí. Thanh Nhàn không muốn bất kỳ ai bị rào cản kinh tế ngăn lối tri thức.

Sau nhiều năm nỗ lực, Thanh Nhàn đã chọn New Zealand làm nơi định cư bên mái ấm nhỏ cùng chồng và hai con. Người bạn đời của cô cũng từng là một học viên lớp dạy IELTS năm nào. Sống ở một đất nước phát triển, Thanh Nhàn vẫn giữ cho mình cốt cách mộc mạc và nghĩa tình của người Quảng Trị. Với cô, trong một thế giới phẳng, khoảng cách địa lý chưa bao giờ là rào cản. Chỉ cần trái tim hướng về cội nguồn, cô và những người trẻ khác đều có thể cống hiến cho quê hương dù ở bất cứ nơi đâu.