Một cô gái tại Thái Lan mới đây đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ hình ảnh một con bướm đêm có kích thước lớn, sở hữu màu cam vàng nổi bật cùng những họa tiết đặc biệt trên cánh. Đáng chú ý, mỗi cánh đều xuất hiện những đốm tròn có phần trung tâm trong suốt, tạo cảm giác như có thể nhìn xuyên qua.

Theo thông tin được chia sẻ, ngày 12/11/2026, tài khoản Sornsawan Thimphitak đăng tải hình ảnh con bướm lạ trong một nhóm Facebook chuyên về các loài bướm đêm tại Thái Lan mang tên The Moths of Thailand. Người đăng cho biết đây là lần đầu tiên cô bắt gặp một sinh vật có ngoại hình đặc biệt như vậy.

Trong hình ảnh được chia sẻ, con bướm có kích thước khá lớn, nổi bật với sắc cam vàng rực rỡ. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý hơn cả chính là những họa tiết trên bốn cánh. Mỗi cánh đều có một vòng tròn giống hình con mắt, phần chính giữa lại có cấu trúc trong suốt, tạo nên vẻ ngoài vừa độc đáo vừa lạ mắt.

Ngay sau khi xuất hiện, bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các thành viên trong nhóm. Nhiều người không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của loài côn trùng này, đồng thời dành lời khen cho sự kỳ diệu và sáng tạo của tự nhiên. Bên cạnh đó, không ít thành viên cũng tham gia nhận diện, đưa ra giả thuyết đây có thể là bướm tằm rừng Tasar (Tasar Silkmoth).

Đáng chú ý, một số thành viên còn chia sẻ hình ảnh những cá thể có ngoại hình tương tự từng xuất hiện bên cửa sổ nhà mình. Dù có màu sắc khác biệt, thiên về nâu đỏ thay vì cam vàng, chúng vẫn sở hữu những đốm tròn trong suốt trên cánh. Chi tiết này càng khiến cuộc thảo luận trở nên sôi nổi khi nhiều người đặt câu hỏi liệu chúng có thuộc cùng một loài hay không.

Trước những thắc mắc trên, một thành viên am hiểu về côn trùng đã đưa ra lời giải đáp. Theo đó, sinh vật trong những bức ảnh được xác định là bướm tằm rừng Tasar, có tên khoa học Antheraea paphia. Đây là loài bướm đêm có kích thước lớn, thuộc họ bướm khổng lồ Saturniidae và chi Antheraea.

Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình độc đáo, bướm tằm rừng Tasar còn được biết đến nhờ giá trị trong ngành sản xuất tơ. Kén của một số loài thuộc chi Antheraea được con người sử dụng để lấy sợi, tạo ra loại tơ tằm rừng có độ bền và vẻ đẹp riêng biệt.

Câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề thú vị trong cộng đồng yêu thiên nhiên. Từ một lần tình cờ bắt gặp sinh vật chưa từng nhìn thấy, cô gái không chỉ nhận được lời giải đáp về danh tính của loài bướm mà còn giúp nhiều người có cơ hội khám phá thêm một đại diện độc đáo của thế giới côn trùng.