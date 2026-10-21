Cô gái Nga yêu anh sếp Việt Nam 'kỳ cục' sau 5 ngày quen biết

Elena nhận lời yêu Chính Thức chỉ sau vài ngày quen biết.

Năm 2023, Trương Chính Thức, khi đó đang vận hành một trung tâm tiếng Anh tại Hà Nội, trực tiếp phỏng vấn Vasileva Elena (sinh năm 1995, quốc tịch Nga) cho vị trí giáo viên.

Ấn tượng với năng lực chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy của Elena, anh quyết định tuyển dụng cô sau buổi gặp. Nhưng trong mắt nữ ứng viên, vị sếp người Việt lại có phần khác lạ.

Vốn quen với trang phục công sở lịch sự, gọn gàng, Elena ngạc nhiên khi thấy người phỏng vấn mình mặc quần đùi, áo in hình khủng long.

“Lần đầu gặp anh, tôi thấy có phần bất thường, thậm chí hơi kỳ cục”, cô kể với Tri Thức - Znews.

Ấn tượng ban đầu ấy nhanh chóng thay đổi khi Elena nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ Thức. Năm ngày sau lần đầu gặp mặt, họ trở thành một đôi. Cô gái Nga thích đi đây đó cũng dần tìm thấy lý do để gắn bó lâu dài với Việt Nam.

Hẹn hò sau 5 ngày

Khi Elena bắt đầu đi làm, Thức biết cô đang ở khách sạn với chi phí khá cao. Thấy nữ giáo viên có ý định sống lâu dài tại Việt Nam, anh chủ động giúp cô tìm căn hộ.

Trong lúc tìm nhà, Thức đề nghị Elena giới thiệu hai người là một đôi đang muốn thuê chỗ ở chung. Theo giải thích của anh, cách nói này sẽ giúp việc tìm phòng thuận lợi hơn so với việc cô tự giới thiệu là người nước ngoài mới đến Việt Nam.

Dù chưa hẹn hò, cả hai vẫn đóng giả người yêu. Sau nửa ngày chưa tìm được căn hộ phù hợp, Thức đề nghị Elena về ở tạm nhà mình vì còn nhiều phòng trống.

Cô đồng ý sau một hồi cân nhắc, biết ơn sự giúp đỡ trong những ngày đầu còn bỡ ngỡ ở Việt Nam.

Elena chọn gắn bó với Việt Nam sau khi gặp và yêu Thức.

Thức thừa nhận khi ấy đã cảm nắng Elena. Những ngày ở cùng nhà, cả hai có thêm thời gian trò chuyện, cùng ăn cơm và đi dạo quanh tòa nhà. Sự quan tâm của anh cũng khiến Elena dần thay đổi cách nhìn về vị sếp từng gây cho cô ấn tượng “kỳ cục”.

Đến ngày thứ năm kể từ khi quen biết, Thức ngỏ lời yêu và được Elena đồng ý.

“Cô ấy rất vui vì nhận được sự quan tâm, chăm sóc và mong muốn cả hai đồng hành cùng nhau”, anh kể.

Đám cưới 500 khách mời

Khoảng nửa năm sau, Elena mang thai. Tin vui được hai bên gia đình đón nhận trong niềm xúc động.

Tại Nga, mẹ Elena bật khóc khi nghe con gái báo tin. Bà từng lo lắng vì con thích khám phá, thường xuyên đi đây đó, nay vui khi cô tìm được người đồng hành và chuẩn bị có gia đình riêng.

Tháng 4/2024, cặp đôi tổ chức đám cưới tại quê Thức ở Lương Sơn, Hòa Bình (cũ). Mẹ Elena từ Nga sang Việt Nam, cùng một số người bạn của con gái dự hôn lễ.

Đám cưới có khoảng 500 khách, gồm họ hàng, bạn bè và hàng xóm. Sự xuất hiện của cô dâu người Nga thu hút sự chú ý của nhiều người.

“Vợ tôi khá căng thẳng vì ai cũng tò mò muốn xem mặt cô dâu. Mọi người đến rất đông, khen cô ấy xinh đẹp và hay cười”, Thức nhớ lại.

Sau hơn hai năm kết hôn, Elena và Thức cùng chăm sóc con, học cách dung hòa những khác biệt trong đời sống gia đình.

Sau khi kết hôn và sinh con, Elena sống cùng chồng và mẹ chồng tại Hà Nội. Từ đây, những khác biệt trong nếp sinh hoạt, quan niệm chăm sóc mẹ và bé khiến cô gặp khó khăn khi hòa nhập với gia đình.

Mẹ chồng muốn Elena kiêng cữ, tránh gió sau sinh và hạn chế đưa trẻ nhỏ ra ngoài. Trong khi đó, cô vốn quen với việc tự do đi lại nên cảm thấy ngột ngạt khi sinh hoạt bị bó hẹp.

Đứng giữa mẹ và vợ, Thức khó xử. Anh muốn Elena thoải mái hơn, đồng thời cũng lo lắng cho sức khỏe của vợ sau sinh.

Khi bất đồng giữa hai người ngày càng căng thẳng, anh quyết định để mẹ trở về quê, còn hai vợ chồng tự chăm sóc con.

“Tôi không thể nói ai đúng, ai sai bởi cả hai sinh ra trong hai nền văn hóa, có cách chăm sóc khác nhau. Đây không phải lựa chọn dễ dàng, nhưng nếu tiếp tục sống chung trong căng thẳng, mối quan hệ giữa mẹ và vợ sẽ càng khó cải thiện”, Thức chia sẻ.

Khi không còn sống chung, mối quan hệ giữa Elena và mẹ chồng dần cải thiện. Những lần gặp lại, cả hai có thể trò chuyện, ôm hôn và thể hiện sự quan tâm dành cho nhau.

Từ một người thích ngao du, Elena chọn xây dựng cuộc sống tại Hà Nội cùng chồng và con. Hành trình ấy có cả niềm vui lẫn những va chạm văn hóa, nhưng cô cho biết vẫn biết ơn quyết định nhận lời yêu Thức năm nào.

“Tôi yêu Việt Nam vì ở đây có chồng tôi. Anh chăm sóc, chiều chuộng và yêu thương tôi rất nhiều”, Elena nói.

An Chi