Cô gái ngã từ tầng 35 sống sót thần kỳ, trở lại sau 17 tháng

Xing Wei được cứu sống sau cú ngã từ tầng 35. Ảnh: Douyin

Xing Wei (hiện 27 tuổi) đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, được nhiều người biết đến với tên trên mạng xã hội là Wan An An, có hơn 250.000 người theo dõi.

Tháng 6/2025, cô bị ngã từ tầng 35 của một tòa chung cư. Cú ngã khiến cô bị gãy nhiều xương, xuất huyết nội sọ, tổn thương cột sống cổ và các cơ quan nội tạng.

Sau ca phẫu thuật kéo dài liên tục 14 tiếng đồng hồ cùng 50 ngày chiến đấu giành giật sự sống trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), cô đã tỉnh lại.

Bác sĩ của Xing Wei cho biết kết quả điều trị vượt ngoài mong đợi. Ngoại trừ phần chân phải bị cắt cụt, chức năng các cơ quan khác của bệnh nhân về cơ bản đã hồi phục.

Việc sống sót sau cú ngã từ tầng 35 của cô được coi là một phép màu. Cô may mắn giữ được mạng vì trong lúc rơi, cô va vào một cái cây rồi tiếp tục rơi xuống bụi cây bên dưới. Những vật cản này giúp giảm lực va đập, góp phần hạn chế hậu quả nghiêm trọng hơn, theo SCMP.

Tháng 10/2026, sau gần 17 tháng vắng bóng trên mạng xã hội, Xing Wei xuất hiện và chia sẻ về câu chuyện hồi phục kỳ diệu. Cô cho biết mình gần như đã hồi phục hoàn toàn và gọi hành trình vượt qua biến cố là quá trình “tái sinh sau nghịch cảnh”.

Xing Wei tập luyện phục hồi sau tai nạn. Ảnh: 163

Hiện tại, cô duy trì các bài tập phục hồi chức năng mỗi ngày và dự định sớm được lắp chân giả. Dù phải thích nghi với những thay đổi lớn về thể chất, cô vẫn giữ thái độ lạc quan khi nói về tương lai.

“Tôi vẫn có thể đi bộ đến những nơi mình muốn. Nếu không thể đi bộ, tôi sẽ gọi taxi”, cô chia sẻ.

Nhìn lại quãng thời gian sau tai nạn, cô thừa nhận mình từng trải qua những ngày vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, biến cố cũng khiến cô nhìn cuộc sống theo một cách khác.

“Đau khổ không phải để hủy hoại tôi mà để tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Cuộc sống không phải là việc lúc nào cũng phải rực rỡ, mà là lòng can đảm đối diện với những mảnh vỡ và tự mình ghép chúng lại”, cô viết.

Cô cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã giúp mình vượt qua thời khắc sinh tử, từ đội ngũ y bác sĩ đến những người luôn quan tâm, động viên trong suốt quá trình điều trị. Cô muốn sống thật tốt, tận hưởng những điều mình có thể làm và biến mỗi ngày thành cách đáp lại tình cảm của mọi người.

Trước tai nạn, cô được yêu mến nhờ ngoại hình ưa nhìn và giọng hát qua các video cover ca khúc. Sau khi trở lại, cô cho biết mình may mắn khi khuôn mặt và đôi tay không bị thương nghiêm trọng.

Video đánh dấu sự tái xuất của cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn. Cô nhận được nhiều lời động viên từ người dùng mạng.