Cô gái Nga từ sốc đến mê việc cuốn lô, mặc đồ ngủ đi ăn sáng ở Hà Nội

Valerie Darling dành thời gian khám phá nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam.

Từng ngạc nhiên khi thấy người Việt mặc đồ ngủ ra đường, Valerie Darling (sinh năm 1993, người Nga) giờ cũng diện đồ bộ, cuốn lô tóc, ngồi ăn sáng trong một con ngõ nhỏ ở Hà Nội.

“Tôi từng sốc, nhưng giờ cảm thấy rất thoải mái. Tôi thích cảm giác tự do đó, không cần lúc nào cũng phải ăn mặc đẹp hay quá quan tâm đến việc người khác nhìn mình như thế nào khi ra ngoài”, cô nói với Tri Thức - Znews.

Cách đây 5 năm, Valerie đến Việt Nam du lịch, dự định đi từ Nam ra Bắc để khám phá đất nước. Nhưng khi mới được nửa chặng đường, dịch Covid-19 bùng phát mạnh khiến cô kẹt lại, phải lưu trú lâu hơn dự kiến.

Trong thời gian ấy, sự tốt bụng, thân thiện của những người cô gặp dần khiến chuyến đi trở thành một trải nghiệm khó quên. Khi tình hình ổn định, đường bay mở cửa trở lại, Valerie về Nga nhưng “cứ nhớ Việt Nam mãi”. Cô nhiều lần quay lại để du lịch và thăm bạn bè.

“Cuối cùng, tôi nhận ra mình không chỉ muốn đến Việt Nam du lịch nữa mà muốn sống ở đây. Tôi muốn học tiếng Việt một cách nghiêm túc, tìm hiểu sâu hơn về đất nước này”, cô chia sẻ.

Ly cà phê vào ngày sinh nhật

Trước khi đến Việt Nam, Valerie là giáo viên tiếng Anh ở Nga. Trong một lần du lịch Hàn Quốc, cô nhận được lời mời làm người mẫu và có khoảng 2 năm sinh sống tại đây. Hiện, cô chọn Hà Nội làm nơi sinh sống.

Một trong những kỷ niệm Valerie nhớ rõ nhất từ những ngày đầu ở Việt Nam là lần được hàng xóm mời hát karaoke. Khi cô đi ngang qua, mọi người mời vào chơi và chia sẻ đồ ăn, dù hai bên chưa thể trò chuyện vì bất đồng ngôn ngữ.

“Đó là một trong những trải nghiệm đầu tiên khiến tôi cảm nhận được sự hiếu khách của người Việt. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó”, cô nói.

Trong một lần cùng bạn đi xe máy ở Hà Giang, áo khoác của Valerie vô tình mắc vào bánh xe giữa cơn mưa lớn. Trên đoạn đường vắng, một chiếc ôtô dừng lại. Tài xế và những người trên xe cùng giúp cô xử lý, dù ai cũng ướt mưa.

Valerie từng nhận được sự giúp đỡ của nhiều người Việt trong những chuyến đi.

Nhưng câu chuyện khiến cô xúc động nhất lại xảy ra vào ngày sinh nhật.

Hôm đó, Valerie dậy sớm để đi học. Trước khi cô ra khỏi nhà, một người bạn ôm và chúc mừng sinh nhật. Vài phút sau, tài xế công nghệ đến đón mua tặng cô một ly cà phê.

“Tôi rất bất ngờ, nói với anh hôm đó là sinh nhật tôi. Anh nói: ‘Ừ, anh nghe thấy rồi’. Hóa ra anh vô tình nghe được khi bạn tôi chúc mừng sinh nhật và quyết định mua cà phê tặng”, cô kể.

Những cuộc gặp gỡ ấy là một phần trong trải nghiệm sống ở Việt Nam của Valerie. Cô cũng dần nhận ra những khác biệt trong sinh hoạt thường ngày so với quê nhà.

Theo trải nghiệm của cô, ở Nga, đặc biệt trong những tháng trời lạnh, mọi người thường dành nhiều thời gian trong nhà, sinh hoạt cùng gia đình. Còn tại Việt Nam, ngay cả ở những thành phố lớn, nhiều hoạt động hàng ngày diễn ra ngoài đường phố.

“Bạn có thể đi vào một con ngõ nhỏ và nhìn thấy mọi người nấu ăn, ăn uống, trò chuyện với hàng xóm, uống trà hoặc đơn giản là ngồi trước nhà. Mọi người có vẻ rất cởi mở, và cuộc sống hàng ngày diễn ra ngay trước mắt tôi. Tôi cảm nhận được một tinh thần cộng đồng rất rõ ràng”, cô nói.

Valerie cũng thích cách mọi người cùng chia sẻ món ăn trong bữa cơm. Theo cô, ở Nga, thức ăn thường được chia thành từng đĩa riêng cho mỗi người. Trong khi đó, ở Việt Nam, nhiều món được đặt giữa bàn để mọi người cùng gắp.

Cách ăn này khiến cô cảm thấy bữa cơm là một trải nghiệm cùng nhau chia sẻ, thay vì mỗi người chỉ ăn phần của mình.

Cô gái Nga có nhiều kỷ niệm đẹp với những người gặp trong thời gian ở Việt Nam.

Học tiếng Việt từ những người gặp mỗi ngày

Qua thời gian trải nghiệm, Valerie dần quen với nhịp sống ở Hà Nội. Hình ảnh cô mặc đồ bộ, tóc cuốn lô, ngồi ăn sáng trong ngõ nhỏ xuất hiện trong một số video trên trang cá nhân, khiến nhiều người thích thú.

Từ chỗ ngạc nhiên trước thói quen mặc đồ ngủ ra đường, cô bắt đầu cảm nhận được sự thoải mái khi không phải quá bận tâm đến trang phục mỗi lần bước ra khỏi nhà.

Valerie dần quen với nhịp sống và những thói quen sinh hoạt ở Hà Nội.

Để tự mình tìm hiểu và cảm nhận rõ hơn về Việt Nam, Valerie đang nỗ lực học tiếng Việt, đồng thời theo học chương trình thạc sĩ trực tuyến ở Nga.

Thanh điệu và cách phát âm là những thử thách với cô. Dù vậy, Valerie vẫn thấy tiếng Việt là một ngôn ngữ đẹp. Cô thích thú khi biết người Việt gọi nhau bằng những cách xưng hô như anh, chị, em, tùy theo tuổi tác và mối quan hệ.

Ngoài giáo viên ở trường, cô còn có nhiều “thầy cô ngoài đường”. Tài xế công nghệ, người giao hàng, người bán hàng và nhân viên quán ăn thường giúp cô sửa phát âm, dạy thêm từ mới.

“Mỗi lần tôi hiểu được nhiều hơn hoặc có thể tự nói chuyện bằng tiếng Việt, tôi lại cảm thấy rất vui và có thêm động lực để tiếp tục học”, cô chia sẻ.

Mai An