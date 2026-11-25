Gắn kết người trẻ, gìn giữ văn hóa Mnông ở Lâm Đồng

Một trong những nội dung được quy định trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 là duy trì, vận hành các điểm ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã, thôn.

Theo Nghị định 387/2026/NĐ-CP của Chính phủ, hoạt động này nhằm bảo đảm điều kiện để người dân khai thác thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tại bon Bu Đắk (xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng), chị H Vê (SN 1995, người Mnông) là một trong những đoàn viên đang góp sức vào những mục tiêu ấy bằng các hoạt động gần gũi với đời sống cộng đồng.

Hiện nay, H Vê là Phó trưởng bon Bu Đắk kiêm Bí thư chi Đoàn của bon

Từ năm 2018, H Vê bắt đầu tham gia công tác Đoàn và các hoạt động tình nguyện tại địa phương. Sinh sống tại địa phương, H Vê hiểu những khó khăn của bà con, nhất là thanh niên người dân tộc thiểu số.

Nhiều người trẻ sau khi rời ghế nhà trường phải tập trung mưu sinh, phát triển kinh tế gia đình nên việc tập hợp tham gia các hoạt động chung không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Để kết nối thanh niên, H Vê thường vận động mọi người tham gia những phần việc thiết thực như vệ sinh đường làng, dọn dẹp khuôn viên trường học, góp sức xây dựng cảnh quan bon làng. Chị cũng quan tâm đến những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tìm cách kết nối, hỗ trợ họ tiếp cận nguồn lực để phát triển kinh tế.

Một trong những hoạt động H Vê dành nhiều tâm huyết là duy trì đội văn nghệ dân gian liên bon Sar Pa - Bu Đắk. Tham gia đội múa, cồng chiêng, chị cùng những người trẻ có cơ hội giao lưu, sinh hoạt văn hóa, đồng thời tiếp cận và thực hành các giá trị truyền thống của dân tộc Mnông.

H Vê chia sẻ: “Tôi quan niệm, muốn văn hóa truyền thống được gìn giữ lâu dài thì người trẻ phải hiểu và chủ động tham gia. Vì vậy, tôi tích cực vận động thanh niên góp mặt trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo sự gắn bó giữa thế hệ trẻ với bon làng.

Trong quá trình hoạt động, tôi cũng gặp không ít khó khăn, nhưng khi thấy bà con vui, các bạn đoàn viên thanh niên cùng đồng lòng thì tôi lại có thêm động lực để tiếp tục làm những việc có ích cho cộng đồng, quê hương”.

Đến từng nhà hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số

Bên cạnh các hoạt động cộng đồng, H Vê còn dành nhiều thời gian hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số. Từ cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản định danh điện tử đến hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, chị kiên trì giải thích để bà con biết cách sử dụng những tiện ích trên điện thoại.

Với nhiều người dân trong bon, việc thao tác trên điện thoại thông minh hay sử dụng các ứng dụng trực tuyến vẫn còn khá mới mẻ. Vì vậy, thay vì chỉ hướng dẫn qua điện thoại, H Vê thường trực tiếp đến nhà, chỉ từng bước để bà con dễ hiểu, dễ thực hiện.

Chị hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản VNeID, tích hợp các giấy tờ trên VNeID như bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe…, hướng dẫn lấy lại mật khẩu khi cần.

H Vê (áo xanh, góc phải) trong lần đến nhà hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số

Với những thủ tục như đăng ký khai sinh, làm hộ chiếu, xác nhận thông tin cư trú cho con đi học và các thủ tục hành chính khác, chị cũng hướng dẫn bà con cách thực hiện trên môi trường mạng.

Theo chị, đây là hoạt động đòi hỏi sự kiên nhẫn. Một số người chưa quen sử dụng công nghệ, thậm chí ban đầu không muốn nghe hướng dẫn, chị phải giải thích nhiều lần, trực tiếp làm mẫu và sử dụng cả tiếng Mnông lẫn tiếng Việt để người dân dễ tiếp thu.

Không dừng lại ở các ứng dụng hành chính, chị còn hướng dẫn bà con cài đặt ứng dụng ngân hàng, quét mã QR, chuyển khoản khi mua bán. Có lúc, H Vê đến tận các tiệm tạp hóa trong bon để hỗ trợ người bán làm quen với hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Chị cũng giúp người dân sử dụng Zalo, Facebook và tìm kiếm thông tin cần thiết trên mạng xã hội.

Chị chia sẻ: “Tôi cũng đặc biệt quan tâm tuyên truyền về tình trạng lừa đảo trên mạng đến người dân. Tôi từng chứng kiến trường hợp một người dân trong bon bị đối tượng giả danh nhân viên bảo hiểm y tế gọi điện, yêu cầu cung cấp mã OTP. Do làm theo hướng dẫn, người này bị mất 2 triệu đồng.

Sau sự việc, tôi càng chú trọng nhắc bà con không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin cá nhân cho người lạ. Để bà con hiểu, cảnh giác, tôi nhiều lần giải thích rằng các đối tượng lừa đảo có thể nắm được một số thông tin cá nhân, sau đó giả danh cán bộ hoặc nhân viên cơ quan chức năng để tạo lòng tin, dụ người dân làm theo yêu cầu.

Để thông tin đến với bà con nhanh hơn, tôi cùng mọi người duy trì trang Facebook Tin tức bon và nhóm Zalo riêng của bon Bu Đắk. Các thông báo của xã về phòng, chống bệnh dại, khám sức khỏe toàn dân và những nội dung cần thiết được chúng tôi chia sẻ để người dân nắm bắt.

Khi có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, bà con cũng có thể liên hệ trực tiếp với tôi trên các trang này. Chúng tôi cũng sử dụng các kênh thông tin này để phổ biến, tuyên truyền pháp luật, chính sách của Nhà nước, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP của địa phương...

Nhờ sự kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp và vận hành mạng lưới mạng xã hội cộng đồng, thời gian qua, Bon Bắk không ghi nhận thêm bất kỳ trường hợp nào bị lừa đảo qua mạng, tình trạng mất an ninh trật tự tại bon cũng giảm hẳn”.

Ông Y A Rôn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận An cho biết, hiện nay H Vê là Phó trưởng bon Bu Đắk kiêm Bí thư chi Đoàn của bon.

"Chị là người nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Trong các hoạt động tại địa phương, H Vê chủ động kết nối đoàn viên, thanh niên, vận động các nguồn lực hỗ trợ người dân khó khăn và khuyến khích người trẻ tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa Mnông.

Không chỉ tích cực gìn giữ văn hóa truyền thống, chị còn tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào Mnông tại bon Bu Đắk chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trên cương vị Phó trưởng bon Bu Đắk , H Vê thường xuyên gần gũi, gặp gỡ người dân, vận động bà con giữ gìn an ninh trật tự, chung tay xây dựng bon làng.

Chị cũng tận dụng mạng xã hội để thông tin về các hoạt động của địa phương, giúp người dân kịp thời nắm bắt thông tin", ông nói thêm.