Cô gái M'nông kết nối sức trẻ dưới chân núi lửa Nâm Gle Rluh

H Vê (bên trái) gần gũi, thân thiện tuyên truyền đồng bào M'nông bon Bu Đắk chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Người kết nối thanh niên bon làng

Ở bon Bu Đắk, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng, hình ảnh H Vê đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân. Không chỉ đảm nhận công việc của một Phó Trưởng bon, chị còn là Bí thư Chi đoàn, người thường xuyên có mặt trong các hoạt động cộng đồng, vận động thanh niên chung tay giải quyết những công việc chung của bon làng.

Sinh ra và lớn lên dưới chân núi lửa Nâm Gle Rluh, H Vê hiểu rõ những khó khăn của bà con, nhất là thanh niên người dân tộc thiểu số (DTTS). Không ít người trẻ sau khi rời ghế nhà trường phải tất bật với công việc mưu sinh, phát triển kinh tế gia đình. Vì vậy, việc tập hợp thanh niên tham gia sinh hoạt tập thể, hoạt động tình nguyện hay gìn giữ văn hóa truyền thống đôi khi không dễ dàng.

Từ sự kết nối của H Vê, thanh niên DTTS xã Thuận An tích cực tham gia các hoạt động đoàn do cấp trên phát động. (Trong ảnh: Thanh niên DTTS dân tộc M'nông về nguồn thăm Khu di tích cấp Quốc gia Nhà ngục Đắk Mil, xã Thuận An)

Từ mong muốn đóng góp cho quê hương, năm 2018, H Vê bắt đầu tham gia công tác Đoàn và các phong trào tình nguyện tại địa phương. Qua từng hoạt động, chị dần trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và trở thành người có khả năng kết nối, vận động thanh niên cùng tham gia những phần việc có ích cho cộng đồng.

Với H Vê, công tác Đoàn không chỉ dừng lại ở những buổi sinh hoạt hay phong trào theo kế hoạch. Điều quan trọng là phải tìm được cách để người trẻ thấy mình có trách nhiệm với nơi mình sinh sống, từ đó tự nguyện góp sức bằng những hành động cụ thể, việc làm thiết thực.

H Vê (bên phải) cùng thanh niên bon Bu Đắk, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Thuận An, xã Thuận An chuẩn bị cờ Tổ quốc để treo trên tuyến đường liên bon trong các ngày lễ lớn của Đất nước.

Một trong những việc được chị quan tâm là duy trì đội múa, cồng chiêng Liên bon Sar Pa - Bu Đăk. Đây không chỉ là nơi để thanh niên gặp gỡ, giao lưu mà còn tạo cơ hội cho thế hệ trẻ tiếp cận, thực hành và tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc M’nông.

Cùng với hoạt động văn hóa, H Vê còn quan tâm đến những đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Chị chủ động tìm hiểu, kết nối và hỗ trợ các bạn tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.

H Vê (hàng đầu bên phải) là cây văn nghệ chủ lực của Đội văn nghệ dân gian liên bon Sar Pa - Bu Đắk, xã Thuận An

Những việc làm ấy có thể không lớn lao, nhưng lại góp phần tạo nên sự gắn bó giữa người trẻ với cộng đồng. Bởi khi thanh niên được quan tâm, được tạo điều kiện và có cơ hội tham gia đóng góp, các phong trào ở bon làng cũng có thêm sức sống.

Lan tỏa sức trẻ nơi bon làng vùng biên

Không chỉ vận động thanh niên tham gia hoạt động văn hóa, tình nguyện, H Vê còn tích cực kết nối lực lượng trẻ trong những công việc phục vụ lợi ích chung.

Trong quá trình xây dựng Trường PTDT liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An, chị cùng đoàn viên, thanh niên tham gia dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên trường học. Những công việc tưởng chừng giản dị ấy thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các công trình phục vụ cộng đồng.

H Vê hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các ứng dụng số.

Ở một địa bàn vùng biên còn nhiều khó khăn, việc đưa các chủ trương, hoạt động đến gần người dân đòi hỏi sự kiên trì và cách làm phù hợp. H Vê cùng đoàn viên, thanh niên còn đến tận nhà hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các ứng dụng số, góp phần giúp bà con từng bước làm quen với công nghệ trong đời sống hằng ngày.

Đằng sau mỗi hoạt động là không ít trở ngại. Thanh niên trong bon phần lớn còn phải đi học, đi làm, lo phát triển kinh tế gia đình nên không phải lúc nào cũng có thể tập hợp đông đủ. Kinh phí tổ chức cũng hạn chế, khiến nhiều ý tưởng chưa thể triển khai như mong muốn.

H Vê sử dụng mạng xã hội Facebook để thông báo các hoạt động, sự kiện diễn ra của địa phương, đất nước để người dân được biết, nắm bắt thông tin

Thay vì chờ đợi điều kiện thuận lợi, H Vê lựa chọn bắt đầu từ những việc vừa sức, phù hợp với khả năng của đoàn viên, thanh niên. Chị tranh thủ vận động, kết nối các nguồn lực xã hội và khuyến khích mọi người cùng góp công, góp sức.

H Vê chia sẻ: “Trong quá trình hoạt động, tôi cũng gặp không ít khó khăn, nhưng khi thấy bà con vui, các bạn đoàn viên thanh niên cùng đồng lòng thì tôi lại có thêm động lực. Tôi nghĩ mình còn trẻ, còn sức và còn nhiệt huyết thì nên làm những việc có ích cho cộng đồng, cho quê hương”.

Mới đây, H'Vê được Tỉnh đoàn tuyên dương là gương thanh niên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu năm 2026

Được biết, trên cương vị Phó Trưởng bon Bu Đăk, H Vê còn là người trực tiếp tham gia giải quyết những công việc chung của cộng đồng. Từ việc hiến đất mở rộng đường giao thông, đóng góp kinh phí xây dựng các công trình dân sinh đến tham gia vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự..., H Vê đều tích cực vận động, khuyến khích bà con cùng hưởng ứng.

H Vê là thanh niên nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Chị luôn chủ động kết nối đoàn viên, thanh niên và các nguồn lực xã hội để hỗ trợ người dân khó khăn; đồng thời tích cực vận động thanh niên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa M’nông. Anh Y A Rôn, Bí thư Đoàn xã Thuận An

H'Vê (thứ 2 bên trái) tích cực tham gia Đội văn nghệ dân gian liên bon Sar Pa - Bu Đắk.

Dưới chân núi lửa Nâm Gle Rluh, người nữ thanh niên M’nông vẫn tiếp tục hành trình kết nối sức trẻ, gìn giữ những giá trị truyền thống và sẻ chia với cộng đồng.

Từ những việc làm bình dị ở bon Bu Đắk, H Vê đang góp phần khơi dậy tinh thần xung kích, trách nhiệm của thế hệ trẻ, cùng chung tay xây dựng bon làng vùng biên ngày càng đoàn kết, ấm no và phát triển.