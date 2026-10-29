'Cô gái kỳ tích' Trung Quốc qua đời ở tuổi 23

Blogger Hạ Hạ qua đời sau 5 năm chống chọi với bệnh tật.

Trưa 28/10, tài khoản mạng xã hội có tên "Kỳ tích Hạ Hạ" đăng cáo phó, thông báo blogger Hạ Hạ (tên thật: Hạ Cẩn Hòa) qua đời ở tuổi 23 tại Thượng Hải vào tối 27/10.

Chiều 28/10, anh Thẩm, một người bạn thân của Hạ Hạ, cho biết cha mẹ cô, những người đã cắt đứt liên lạc với con gái sau khi cô mắc ung thư, đã đến bệnh viện trước khi cô qua đời để tiễn biệt. Hạ Hạ cũng được gọi video với người bà đã nuôi cô khôn lớn, người mà cô luôn mong được gặp lại, rồi mới an lòng ra đi, theo The Paper.

"Để được gọi video với bà, cô ấy đã cố gắng cầm cự suốt hai ngày. Trong cuộc gọi cuối cùng, bà liên tục gọi Hạ Hạ bằng tên thân mật thời thơ ấu và động viên cô ấy tiếp tục kiên trì", anh Thẩm kể.

Hạ Hạ quê ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, là một trong những blogger nổi tiếng ở Trung Quốc nhờ tinh thần lạc quan, sự kiên cường chống lại bệnh tật. Trước kỳ thi đại học, cô được chẩn đoán mắc ung thư xương. Sau đó, cô thi đỗ một trường sư phạm nhưng không thể tiếp tục việc học do bệnh tình trở nặng.

Vì ung thư, năm 19 tuổi, Hạ Hạ phải cắt cụt chân phải. Trên mạng xã hội, cô từng chia sẻ rằng cha chưa bao giờ đến thăm mình, còn mẹ cắt đứt liên lạc sau một năm cô mắc bệnh. Hạ Hạ phải tự dành dụm tiền chữa trị, mua chân giả và tự ký giấy đồng ý phẫu thuật trước khi được đưa vào phòng mổ.

Trong 5 năm chống chọi với ung thư, Hạ Hạ trải qua tổng cộng 7 ca đại phẫu và 25 đợt hóa trị.

Cô gái Trung Quốc truyền cảm hứng sống, sự lạc quan cho nhiều dân mạng.

Theo anh Thẩm, khi còn sống, Hạ Hạ thường nói bản thân phải kiếm thêm tiền để kéo dài sự sống và cố gắng sống trọn vẹn từng ngày. Ban đầu, cô có thể kiếm tiền bằng cách bày quầy bán đồ thủ công. Sau khi bệnh tình trở nặng, cô chỉ còn cách bán hàng qua mạng để trang trải viện phí.

Theo HK1, anh Thẩm là chủ một studio chụp ảnh tại thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông. Năm 2025, Hạ Hạ xúc động khi xem bộ ảnh chủ đề "Tái sinh từ tro tàn" mà anh thực hiện cho một cô gái. Cô tìm đến anh với mong muốn có một bộ ảnh tương tự.

Ngoài thực hiện tâm nguyện, anh Thẩm còn hỗ trợ Hạ Hạ ổn định cuộc sống tại Sán Đầu. Anh cùng mẹ chăm sóc cô gái nghị lực.

Trong video được nữ blogger chia sẻ những ngày cuối đời, người xem còn thấy cô nằm trên giường bệnh, dùng điện thoại gõ lại những lời nhắn gửi đến cộng đồng.

"Thật lòng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi trong hơn 3 năm qua. Tôi cũng biết ơn vì đã có cơ hội gặp được mọi người. Nếu không, có lẽ tôi đã không thể cầm cự đến hôm nay và đã ra đi từ 3 năm trước", cô viết.

Anh Thẩm cho biết hiện anh giúp Hạ Hạ lo hậu sự và thực hiện những tâm nguyện cuối cùng của cô. "Ước nguyện lớn nhất của Hạ Hạ khi còn sống là thành lập quỹ mang tên 'Hạ Cẩn Hòa' để giúp đỡ nhiều người hơn. Tôi cũng hy vọng có thể tiếp tục lan tỏa tình yêu thương ấy", anh nói.

Mai An