Cô gái IELTS 8.0, học vấn ấn tượng ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Bùi Minh Phương sinh năm 2005, đến từ Hà Nội, là một trong 25 thí sinh của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô là sinh viên năm cuối chuyên ngành Quản trị tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE) - Vương quốc Anh. Minh Phương có chứng chỉ IELTS 8.0, từng là Đại sứ học vấn Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm 2022.

Minh Phương tham gia thử thách catwalk trên cát tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Lần đầu thử sức ở một cuộc thi nhan sắc, Minh Phương phải làm quen với giày cao gót, make-up, làm tóc và trình diễn trên sân khấu. Sau hơn 2 tháng ở nhà chung, cô gái 21 tuổi dần tiến bộ trong kỹ năng catwalk, biểu cảm.

Minh Phương và các thí sinh mặc áo nhật bình, thực hiện thử thách chụp hình tại đền Kiếp Bạc, Hải Phòng. Với Minh Phương, trải nghiệm trang phục cổ truyền để lại nhiều cảm xúc.

Minh Phương cho biết cô vốn thích mặc trang phục cổ truyền. Với bộ nhật bình lần này, cô chú ý đến màu sắc, họa tiết và đường nét trên áo. “Được mặc nhật bình giữa không gian cổ kính của đền Kiếp Bạc, tôi cảm thấy như mình được kết nối gần hơn với những giá trị truyền thống”, cô nói.

Với Minh Phương, cảm giác trầm mặc, linh thiêng tại đền Kiếp Bạc là phần đáng nhớ trong chuyến đi. Minh Phương mong muốn có thêm cơ hội giới thiệu văn hóa Việt Nam đến đông đảo du khách.

Minh Phương tham gia thử thách Thử thách Tài năng và Nghệ thuật với phần thi thuyết trình. Cô có năng khiếu múa, nhào lộn, thuyết trình song ngữ.

Nhìn lại hành trình vừa qua tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam, Minh Phương cảm thấy mình đã nhận được nhiều điều quý giá. “Từ những cô gái xa lạ đến từ nhiều vùng miền, với những câu chuyện và cá tính khác nhau, chúng tôi dần làm quen, cùng nhau tập luyện và chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống”, cô nói.

Điều khiến Minh Phương trân trọng nhất là sự gắn kết và tinh thần luôn động viên, nâng đỡ lẫn nhau. Được lắng nghe câu chuyện của từng thí sinh, chứng kiến những nỗ lực của mọi người mỗi ngày giúp cô có thêm động lực để hoàn thiện bản thân. Cô cũng nhận ra rằng mỗi cô gái đều có một câu chuyện, thế mạnh và nét đẹp riêng, và chính sự khác biệt ấy đã làm cho hành trình này trở nên đáng nhớ hơn.

Minh Phương cho biết chuyến đi mà cô nhớ nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2026 là ở Lai Châu và Hải Phòng. “Được trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện với người dân và tìm hiểu về cuộc sống, văn hóa của đồng bào dân tộc vùng cao giúp tôi thêm trải nghiệm mà có lẽ nếu chỉ qua sách vở, tôi khó cảm nhận được trọn vẹn. Điều tôi nhớ nhất là sự gần gũi, chân thành và ấm áp của mọi người, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn”, cô chia sẻ.

Còn tại Hải Phòng, khoảng thời gian ở Làng trẻ em SOS là kỷ niệm đặc biệt với Minh Phương. “Được vui chơi, trò chuyện cùng các em nhỏ khiến tôi có cảm giác như được sống lại tuổi thơ. Đáng nhớ nhất là buổi giao lưu văn nghệ cuối ngày, khi mọi người cùng hòa giọng, nhảy múa và cười đùa với nhau. Khoảnh khắc ấy khiến tôi cảm nhận rõ hơn rằng đôi khi, niềm vui và sự sẻ chia giản dị cũng tạo nên những kết nối rất đẹp”, cô nói.

Minh Phương nói cô hiếm khi có cơ hội được sống và gắn bó với nhiều cô gái từ khắp các tỉnh thành như ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam. Qua những ngày tập luyện và học tập cùng nhau, đặc biệt là những lúc mệt mỏi hay áp lực, cô và các thí sinh dần trở thành người bạn có thể chia sẻ và động viên nhau.

“Điều tôi trân trọng nhất là dù mỗi người có cá tính và hành trình riêng, chúng tôi vẫn luôn cố gắng thấu hiểu, hỗ trợ nhau để cùng tiến bộ. Sau cuộc thi, tôi hy vọng các thí sinh vẫn giữ liên lạc, gặp gỡ và tiếp tục đồng hành, ủng hộ nhau trong cuộc sống”, cô nói.

Minh Phương cho rằng thay đổi lớn nhất của mình là sự trưởng thành và cởi mở hơn trong cách nhìn nhận cuộc sống. Việc được đi qua nhiều vùng đất, trực tiếp tham gia các hoạt động thực tế và gặp gỡ những con người với những câu chuyện, hoàn cảnh khác nhau đã giúp cô mở rộng vốn sống và có thêm nhiều góc nhìn mới.

Minh Phương tự tin trình diễn áo tắm trong đêm Chung khảo. Khi được gọi tên vào chung kết, điều đầu tiên Minh Phương cảm nhận là sự biết ơn.

Ở chặng đường tiếp theo, Minh Phương mong có thêm cơ hội trải nghiệm, học hỏi và thể hiện rõ hơn những giá trị mà bản thân theo đuổi. Đặc biệt, cô hy vọng có thể tham gia sâu hơn vào các hoạt động cộng đồng, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa, để những điều cô quan tâm không chỉ dừng lại ở mong muốn mà được thực hiện bằng những hành động thiết thực, mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng.