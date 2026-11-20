Khối tài sản của thế hệ doanh nhân kế cận tại các tập đoàn và ngân hàng lớn tiếp tục gia tăng cùng đà đi lên của thị trường chứng khoán.

Một trong những gương mặt đáng chú ý là Hồ Thủy Anh (sinh năm 2001), con gái ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank. Theo thống kê mới nhất, giá trị số cổ phiếu TCB mà bà Thủy Anh đang nắm giữ ước tính khoảng 10.700 tỷ đồng. Với quy mô tài sản này, ái nữ nhà Techcombank hiện nằm trong nhóm những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Ảnh minh hoạ.

Hồ Thuỷ Anh lần đầu tiên mua cổ phiếu TCB vào tháng 7/2021, khi cô mới 20 tuổi. Cô mua vào gần 22,5 triệu cổ phiếu, ước tính ở thời điểm đó, cô đã phải chi khoảng hơn 1.100 tỷ đồng để thực hiện giao dịch.

Hồ Thủy Anh bắt đầu được thị trường chú ý từ năm 2021, tức ở thời điểm 20 tuổi, khi chi hơn 1.100 tỷ đồng để mua gần 22,5 triệu cổ phiếu TCB. Sau đó, nữ cổ đông này tiếp tục gia tăng sở hữu.

Đến tháng 9/2023, Thuỷ Anh mua tiếp gần 82,2 triệu cổ phiếu TCB, nâng lượng cổ phiếu sở hữu lên 104,66 triệu đơn vị. Ước tính số tiền bỏ ra khoảng 2.700 tỷ đồng.

Khoảng vài tháng sau (tháng 11 - 12/2023), con gái ông Hồ Hùng Anh tiếp tục mua vào hơn 67,68 triệu cổ phiếu TCB. Sau giao dịch, bà Thủy Anh đã nâng lượng cổ phiếu TCB nắm giữ lên 172,34 triệu đơn vị, tương ứng 4,9% vốn điều lệ. Từ đó đến nay, cô vẫn giữ tỷ lệ sở hữu nhưng số lượng cổ phiếu tăng lên gấp đôi do Techcombank thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cuối năm 2024, Hồ Thuỷ Anh lọt vào danh sách 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2024 khi mới 23 tuổi và cũng là người trẻ nhất trong danh sách này. Theo thị giá ở thời điểm đó, ước tính tài sản chứng khoán của Thuỷ Anh là 8.500 tỷ đồng, cùng xếp thứ 13 với anh trai - Hồ Anh Minh.

Đà tăng của cổ phiếu TCB trong những năm gần đây giúp giá trị tài sản của Hồ Thủy Anh tăng mạnh, hiện vào khoảng gần 10.700 tỷ đồng. Ở giai đoạn cổ phiếu TCB đạt đỉnh hồi quý III năm ngoái, vượt 40.000 đồng/cp, khối tài sản của nữ cổ đông sinh năm 2001 được ước tính khoảng 14.000 tỷ đồng.

Không chỉ riêng Hồ Thủy Anh, các thành viên khác trong gia đình Chủ tịch Techcombank cũng đang sở hữu lượng cổ phần đáng kể tại ngân hàng này.

Theo báo cáo quản trị của Techcombank, ông Hồ Anh Minh, sinh năm 1995, con trai ông Hồ Hùng Anh hiện nắm giữ khoảng 344,7 triệu cổ phiếu TCB, tức 4,9% vốn điều lệ và tương đương gần 10.700 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ông Minh đang đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Masterise Group, đồng thời sở hữu hơn 10% cổ phần tại One Mount Group - hệ sinh thái công nghệ do Vingroup và Techcombank đồng sáng lập.

Trong khi đó, Hồ Minh Anh, con gái út của Chủ tịch Hồ Hùng Anh hiện sở hữu hơn 144 triệu cổ phiếu TCB, tương đương hơn 4.460 tỷ đồng.

Vợ và mẹ của ông Hồ Hùng Anh cũng là những người thuộc nhóm giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Khối tài sản hiện tại của 2 người lần lượt vào khoảng 11.200 tỷ đồng và gần 10.800 tỷ đồng.

Ông Hồ Hùng Anh sinh năm 1970, nguyên quán Thừa Thiên Huế. Ông có mặt trong danh sách tỉ phú thế giới của Forbes từ năm 2019 và liên tục có mặt từ đó tới nay. Ông hiện là chủ tịch Techcombank, ngân hàng tư nhân tốp đầu, hiện đứng thứ hai trong hệ thống về lợi nhuận, chỉ xếp sau Vietcombank.