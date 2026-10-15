Cô gái hẹn hò với 2 anh em sinh đôi, công khai kể chuyện giường chiếu

Theo South China Morning Post (SCMP), cô gái tên Fah, sống tại tỉnh Nakhon Phanom, đã chia sẻ câu chuyện tình cảm khác thường của mình lên mạng xã hội.

Fah cho biết cô đã độc thân hơn một năm và không có ý định bắt đầu mối quan hệ mới cho đến khi hai anh em sinh đôi Suea và Sing chủ động liên lạc.

Suea, người em trong cặp sinh đôi, kể rằng anh nhắn tin làm quen với Fah trước, sau đó khuyến khích anh trai cũng liên hệ với cô. Ba người dần phát triển tình cảm và bắt đầu hẹn hò khi Fah vẫn đang hoàn thành việc học.

Theo truyền thông Thái Lan Khaosod, hai anh em sinh đôi kém Fah một tuổi và làm việc trong lĩnh vực dịch vụ máy móc nông nghiệp.

Fah mô tả mối quan hệ của cả ba là ổn định và khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Cô cho biết họ ngủ chung một giường từ khi bắt đầu hẹn hò, trong đó cô thường nằm ở giữa.

Nhân viên nhà hàng Fah cho biết cô ngủ “ở giữa”, nằm giữa hai anh em sinh đôi. Ảnh: 163.com

Cô gái hiện làm việc tại một nhà hàng, đảm nhận nhiều công việc từ phục vụ khách đến hỗ trợ trong bếp. Fah cho biết ba người cùng chia sẻ việc nhà, hỗ trợ tài chính cho gia đình và thống nhất để cô quản lý thu nhập của hai anh em.

Theo Fah, cả Suea và Sing đều khá nhút nhát, chưa từng thể hiện sự ghen tuông với nhau. Cô cũng thường mua quần áo mới cho hai người.

Fah cho biết nếu mang thai trong tương lai, cô sẽ làm xét nghiệm ADN để xác định cha ruột của em bé, bảo đảm thông tin chính xác trên giấy khai sinh. Tuy nhiên, cô hy vọng đứa trẻ sẽ gọi cả hai anh em là bố.

Cô khẳng định đây là lựa chọn cá nhân của những người trong cuộc và không quá bận tâm đến các bình luận tiêu cực trên mạng.

Ảnh: SCMP

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều luồng ý kiến. Một số người cho rằng nếu tất cả đều tự nguyện và cảm thấy hạnh phúc, mối quan hệ này đáng được tôn trọng. Người khác lại nghi ngờ liệu cả ba có thể dành cho nhau tình cảm và sự quan tâm công bằng hay không, đồng thời lo ngại những vấn đề có thể phát sinh với con cái trong tương lai.

SCMP cho biết luật pháp Thái Lan chỉ công nhận hôn nhân một vợ một chồng. Việc hẹn hò nhiều người cùng lúc không đồng nghĩa với việc có thể kết hôn hợp pháp với nhiều người.