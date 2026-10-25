Cô gái Hàn Quốc bị bạn trai đánh 514 lần trong hơn 3 giờ, camera ghi lại điều kinh hoàng

Một vụ án gây rúng động Hàn Quốc được hé lộ trong chương trình điều tra (tạm dịch: Điều chưa được biết đến), phát sóng trên đài SBS ngày 24/10.

Nạn nhân là một phụ nữ 28 tuổi, tử vong sau khi bị bạn trai hành hung liên tục trong nhiều giờ. Camera trong căn nhà ghi lại tổng cộng 514 lần người đàn ông ra tay với bạn gái trong 3 giờ 20 phút.

Ngày 20/6, lực lượng cấp cứu nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông thông báo bạn gái sống cùng bất tỉnh và cần được hỗ trợ. Khi đến căn phòng tầng hầm tại quận Gangseo, Seoul, Hàn Quốc, các nhân viên phát hiện người phụ nữ đã ngừng tim.

Nạn nhân được chương trình gọi bằng tên giả Lim Jandi, 28 tuổi, từng làm việc tại một công ty công nghệ thông tin. Trên cơ thể cô có nhiều vết bầm tím, đặc biệt ở vùng lưng xuất hiện những dấu vết cho thấy nạn nhân bị đánh nhiều lần bằng vật cứng.

Nạn nhân gãy 21 xương sườn.

Bạn trai của Lim, được truyền thông Hàn Quốc gọi bằng họ Jeon, kém cô 4 tuổi, thừa nhận đã hành hung bạn gái. Tuy nhiên, người đàn ông phủ nhận ý định giết người, cho rằng mình không thể chịu đựng những lời nói dối của nạn nhân nên mới ra tay.

Những bằng chứng được phát hiện sau đó cho thấy vụ việc nghiêm trọng hơn nhiều so với lời giải thích của Jeon.

514 lần hành hung trong 3 giờ 20 phút

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Lim bị gãy 21 xương sườn, nhiều cơ quan nội tạng quan trọng bị tổn thương. Các chuyên gia pháp y xuất hiện trong chương trình nhận định những thương tích trên cơ thể nạn nhân mang dấu hiệu của hành vi tra tấn.

Đáng chú ý, camera lắp đặt trong căn nhà đã ghi lại diễn biến vụ việc. Hình ảnh cho thấy Jeon liên tục hành hung bạn gái trong suốt 3 giờ 20 phút, với tổng cộng 514 lần ra tay. Người đàn ông sử dụng tay, chân và cả búa cao su để đánh nạn nhân, đồng thời buộc cô phải chịu đựng những hành vi ngược đãi.

Dù cửa ra vào nằm ngay phía sau vị trí xảy ra vụ việc, Lim vẫn không thể tìm cách thoát thân. Vì sao người phụ nữ không chạy trốn trong suốt khoảng thời gian dài này trở thành một trong những câu hỏi trọng tâm của cuộc điều tra.

Đối tượng đánh bạn gái trong suốt 3 giờ 20 phút

Những người từng làm việc cùng Lim cho biết cuộc sống của cô có nhiều thay đổi từ khoảng một năm trước khi qua đời. Cô thường xuyên rời vị trí làm việc để nghe điện thoại tại cầu thang thoát hiểm. Đồng nghiệp cũng nhận thấy những dấu hiệu bất thường như mặt bầm tím, đi lại khó khăn, nhưng Lim không tìm đến họ để nhờ giúp đỡ.

Các dấu vết trên cơ thể cho thấy tình trạng bạo hành có thể đã bắt đầu ít nhất 6 tuần trước khi nạn nhân tử vong. Theo thông tin được SBS công bố, Lim được cho là đã cố chịu đựng những thương tích bằng cách sử dụng miếng dán giảm đau và thuốc giảm đau.

Dữ liệu điện thoại cũng cho thấy Lim thường xuyên trao đổi với Jeon. Trong các cuộc trò chuyện, người đàn ông liên tục áp đặt quan điểm của mình và ít khi lắng nghe lời giải thích từ bạn gái.

Những quy tắc trừng phạt đáng sợ

Trong quá trình kiểm tra điện thoại và tài khoản lưu trữ trực tuyến của nạn nhân, nhóm sản xuất chương trình phát hiện hàng nghìn tài liệu và tệp ghi âm. Một số dữ liệu cho thấy Lim từng sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm cách trả lời những câu hỏi khó hiểu do bạn trai đặt ra.

Các cuộc trao đổi giữa hai người nhiều lần đề cập đến thuật ngữ, được hiểu là viết tắt của “dự án quốc gia”. Lim đảm nhận phần lớn công việc soạn thảo tài liệu, trong khi Jeon phụ trách lập trình để số hóa hệ thống. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa hoàn thiện trước khi vụ việc xảy ra.

Giáo sư Yoo Seong-ho Khoa pháp y, Đại học Seoul phân tích về những vết thương của nạn nhân

Khi được nhóm sản xuất hỏi về dự án này, Jeon cho biết đó là bộ quy tắc do hai người cùng xây dựng nhằm hạn chế tranh cãi trong mối quan hệ. Tuy nhiên, những tài liệu được tìm thấy lại cho thấy một cơ chế kiểm soát bất cân xứng, trong đó người đàn ông là người duy nhất thực thi các hình phạt.

Sổ tay hướng dẫn giao tiếp giữa hai người chứa nhiều quy định khắc nghiệt. Theo đó, nếu Lim bị xác định là nói dối, cô sẽ không còn được đối xử như một con người. Khi hình phạt bắt đầu, cô không được phép giải thích hay biện minh, đồng thời mức phạt sẽ vượt quá những gì cô có thể tưởng tượng.

Tài liệu còn quy định rằng, nếu Jeon tự phát hiện điều mà anh ta cho là sai phạm, hình phạt dành cho Lim sẽ nặng hơn. Những quy tắc này khiến người phụ nữ gần như không có cơ hội phản biện trước các cáo buộc của bạn trai.

Một chuyên gia tham gia chương trình nhận định hành vi của Jeon không giống kiểu bạo lực chỉ xuất hiện khi một người mất kiểm soát cảm xúc. Theo phân tích của chuyên gia, người đàn ông vẫn có thể giữ giọng nói bình thản trong khi tiếp tục hành hung bạn gái, ngay cả khi cô đau đớn và cầu xin.

Dữ liệu được chương trình đề cập cho thấy Jeon đã 16 lần nhắc đến cái chết trong ngày xảy ra vụ việc, nhưng giọng nói không có biểu hiện kích động rõ rệt. Chuyên gia cho rằng, đây là chi tiết cần được lưu ý khi đánh giá diễn biến và tính chất hành vi bạo lực.

Các chuyên gia phân tích về vụ án

Chương trình cũng đề cập việc Jeon tự đặt mình vào vị trí người bị hại, yêu cầu Lim bồi thường 100 triệu won, tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng, đồng thời gọi khoản tiền này là một phần của “dự án”. Theo nhận định của chuyên gia, đây có thể là biểu hiện của việc kiểm soát và khai thác nạn nhân về kinh tế.

Jeon tiếp tục phủ nhận ý định giết người và cho rằng hành vi bạo lực xảy ra bột phát. Gia đình người đàn ông cũng đưa ra lập luận rằng Lim đã thao túng tâm lý bạn trai.

Tuy nhiên, những lời giải thích này trái ngược với các dấu vết thương tích trên cơ thể nạn nhân, hình ảnh từ camera và những tài liệu được công bố trong chương trình điều tra.