Cô gái Hà Tĩnh lấy chồng Ý, kể những lần 'sốc' văn hóa quê chồng

Tự tin đón nhận hạnh phúc

Nguyễn Thị Loan (SN 1998) sinh ra trong một gia đình đông con ở xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Vì hoàn cảnh khó khăn, chị tự lập từ sớm, làm nhiều nghề để phụ giúp gia đình và lo cho mình.

Năm 18 tuổi, Loan sang Nhật làm việc cho một công ty thực phẩm trong 4 năm, sau đó chuyển sang làm việc ở viện dưỡng lão đến giờ. Chị sống tự lập, chịu khó học hỏi để làm tốt công việc của mình.

“Vì hoàn cảnh, tôi không thể theo đuổi con đường học vấn. Tôi ngưỡng mộ những người học giỏi và mong sau này lấy được một người chồng có tri thức. Đặc biệt, người đó phải hiểu hoàn cảnh và giá trị của tôi”, Loan chia sẻ.

Chị Loan bên người chồng Ý

Đến khi gặp được Damiano Dondini (SN 1993, đến từ thành phố Florence, Ý, nghiên cứu sinh tại trường Đại học Waseda, Nhật Bản) - người đàn ông khớp với các tiêu chí của mình, Loan lại e dè.

Cặp đôi quen biết nhau vào năm 2023 nhờ một người bạn chung giới thiệu. Khi biết người này là nghiên cứu sinh, chị có chút mặc cảm vì đôi bên quá chênh lệch về hoàn cảnh và học vấn.

Tuy nhiên, trong lần đầu gặp gỡ, sự khiêm nhường của anh khiến chị ấn tượng sâu sắc.

“Lúc đó, tiếng Anh của tôi còn bập bõm nhưng anh không hề tỏ ra khó chịu. Nghe tôi kể về mình, anh nói: ‘Anh ngưỡng mộ em. Nếu anh ở trong hoàn cảnh đó, chưa chắc anh có thể vượt lên và sống tốt như em bây giờ’”, Loan kể.

Họ tìm hiểu nhau một cách nhẹ nhàng. Chàng trai Ý khiến Loan hiểu rằng, trong một mối quan hệ, trình độ học vấn không quan trọng bằng nhân phẩm và sự hòa hợp.

Cặp đôi đến với nhau vì sự hòa hợp tính cách

Một lần, Damiano dẫn Loan đến dự sinh nhật của một người bạn. Loan hỏi: “Em đi cùng anh với tư cách gì?”. Anh đáp: “Với tư cách là bạn gái của anh”. Lời tỏ tình ngọt ngào ấy khiến chị xúc động.

Ngay tối đó, Damiano gọi video cho bố mẹ công khai mối quan hệ. Loan bất ngờ nhưng càng tin tưởng, chàng trai này thực sự nghiêm túc với mình.

“Bố mẹ anh rất ấm áp. Họ không quan tâm đến hoàn cảnh của tôi mà chỉ quan tâm đến chính tôi. Mẹ anh sau này còn nói ‘nếu con muốn đi học lại, mẹ sẽ ủng hộ’”, Loan chia sẻ.

"Sốc" về văn hóa nhà chồng

Thế nhưng, khi nhắc đến chuyện hôn nhân, Loan vẫn có chút đắn đo. Chị càng lo lắng hơn khi Damiano bày tỏ muốn về Ý sống sau khi hoàn tất việc nghiên cứu.

Biết nỗi lòng của bạn gái, Damiano nói: “Em có chắc nếu kết hôn với một chàng trai Việt Nam thì em sẽ không ly hôn không? Hôn nhân đôi khi là một lần đánh cược và chính anh cũng đang cược vào em. Anh tin chúng ta sẽ hạnh phúc”.

Cặp đôi kết hôn vào cuối năm 2025

“Đối với tôi, những khác biệt không phải là trở ngại. Tôi biết, cô ấy là người phù hợp với mình, chúng tôi có sự gắn kết sâu sắc bất chấp rào cản”, Damiano nói với PV VietNamNet.

Cặp đôi kết hôn vào tháng 12/2025. Họ dự định tổ chức đám cưới vào tháng 9/2026 nhưng vì một biến cố gia đình, kế hoạch đó bị hoãn lại.

Loan đã có 2 lần về thăm quê chồng. Chị nhiều lần ngỡ ngàng, thậm chí “sốc” về văn hóa ứng xử và lối sinh hoạt của người dân nơi đây.

Điều đầu tiên khiến chị “sốc” là cách người Ý thể hiện tình cảm. Lần đầu đến nhà chồng, chị ngỡ ngàng chứng kiến bố mẹ chồng thoải mái ôm hôn trước mặt con cái.

Sau này, chị tiếp tục bất ngờ trước cảnh nhóm bạn lâu năm của bố mẹ chồng ôm hôn thắm thiết khi gặp mặt nhau – một hành động thân mật thay cho lời chào hỏi.

Chị Loan bên gia đình chồng

Ngay cả khi muốn chia vui hay an ủi nhau, họ cũng ôm và thơm lên trán hoặc má. Thậm chí, có những màn chào hỏi thắm thiết khiến chị hiểu lầm họ là người yêu nhưng thực chất chỉ là bạn bè.

“Đối với tôi, mọi người cư xử rất tế nhị, chỉ chào hỏi bằng những cái ôm nhẹ nhàng. Tôi trân trọng điều đó”, Loan bày tỏ.

Nàng dâu người Việt cũng bất ngờ trước quan niệm về tình yêu và hôn nhân của một số người trẻ trong nhóm bạn của chồng.

Có cặp đôi chia tay rồi vẫn giữ tình bạn, thậm chí cùng đưa người yêu mới đến chơi cùng nhóm. Một số cặp lựa chọn sống chung, có con nhưng không kết hôn.

Damiano giải thích rằng, điều họ quan tâm nhất là hạnh phúc chứ không phải sự ràng buộc. Tuy nhiên, anh cũng nhấn mạnh nhóm bạn của mình không thể đại diện cho tất cả.

Mẹ chồng chị Loan (ngoài cùng bên phải) yêu quý và tôn trọng con dâu

Loan kể thêm, ở Ý, đàn ông thoải mái vào bếp và việc phụ nữ không biết nấu ăn là chuyện thường. Ở nhà chồng chị, bố chồng là người thường xuyên nấu ăn, còn mẹ chồng vui vẻ tận hưởng những bữa ăn ngon.

“Khi nhóm bạn tụ tập, thay vì nấu ăn chung họ thường tự mang đồ của mình đến rồi cùng tận hưởng. Lần đầu dự một cuộc vui như thế, tôi khá bất ngờ”, Loan chia sẻ.

Cách xưng hô trong gia đình cũng khiến chị bối rối. Ở Ý, con dâu thường gọi bố mẹ chồng bằng tên thay vì “bố mẹ” như ở Việt Nam.

Cho đến giờ, chị vẫn không thể thích nghi với điều này vì cho rằng, gọi thẳng tên bố mẹ chồng là thiếu tôn trọng. Nhà chồng Loan hiểu văn hóa của con dâu nên vui vẻ nghe con gọi mình là “bố mẹ”.

Thế nhưng, giữa những khác biệt, chị lại tìm thấy sự gần gũi ở một góc nước Ý. Tại căn nhà trên núi của gia đình chồng- nơi cả nhà đến nghỉ ngơi vào mỗi kỳ nghỉ dài, hàng xóm sống với nhau thân thiết, chan hòa.

Họ thoải mái cho nhau mượn bàn ghế, cùng nhau căng bạt để tổ chức tiệc. Ngày Loan mới về thăm, bố mẹ chồng dẫn chị đến từng nhà hàng xóm để chào hỏi. Cảm giác quen thuộc và ấm áp này khiến chị vơi đi nỗi nhớ nhà.

“Tôi không nghĩ rằng ở tận nước Ý xa xôi tôi vẫn có thể cảm nhận sự ấm áp như làng quê của mình. Chính những khoảnh khắc ấy khiến hành trình làm dâu nơi đất khách của tôi vui vẻ, hạnh phúc hơn”, Loan chia sẻ.

Ảnh: NVCC