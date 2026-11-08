Cô gái Hà Nội Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

"Tự hào là một người Việt Nam"

Nguyễn Yến Trang (SN 2006, quê Hà Nội) cao 1,73m, hiện là sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Tại cuộc thi năm nay, cô gây chú ý với vóc dáng cân đối, chiều cao nổi bật và phong độ ổn định qua các vòng thi.

Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Ban tổ chức

Trong phần thi ứng xử, Nguyễn Yến Trang nhận câu hỏi về vẻ đẹp hòa bình của đất nước. Trả lời, cô bày tỏ niềm biết ơn khi được sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. "Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta được ngắm bầu trời trong xanh, nghe chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình. Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là một người Việt Nam", cô chia sẻ.

Danh hiệu Á hậu 1 của cuộc thi thuộc về Trần Xuân Khánh Linh, sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Danh hiệu Á hậu 2 được trao cho Lê Phương Nghi. Người đẹp từng đăng quang Hoa khôi Đại học Ngoại thương cơ sở TP. Hồ Chí Minh vào tháng 5/2025.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 gồm các phần thi đồng diễn, trình diễn áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội và ứng xử. Từ 25 thí sinh, ban giám khảo lần lượt chọn ra top 15, top 10 và top 5 trước khi công bố tân hoa hậu cùng 2 á hậu.

Mở màn đêm thi, top 25 thí sinh xuất hiện trong trang phục thuộc bộ sưu tập của nhà thiết kế Thiên Cẩm. Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cùng hai Á hậu Châu Anh và Vân Nhi cũng góp mặt vào màn trình diễn của các thí sinh.

Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng hai Á hậu Châu Anh và Vân Nhi đồng diễn cùng dàn thí sinh. Ảnh: BTC

Ở phần thi áo dài, 25 người đẹp lần lượt trình diễn theo từng cặp, giới thiệu bộ sưu tập Mạch liên hoa do Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân và nhà thiết kế Hạnh Nguyễn thực hiện, lấy cảm hứng từ tranh sen của họa sĩ Bùi Trọng Dư.

Phần thi áo tắm cũng thu hút sự chú ý của khán giả. Sau tiết mục biểu diễn sôi động của ca sĩ Maiquinn, các thí sinh lần lượt xuất hiện trong trang phục bikini, kết hợp phần tà voan bay bổng, tạo hiệu ứng chuyển động trên sân khấu.

Trách nhiệm cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa

Điểm mới của mùa giải năm nay là câu hỏi ứng xử có sự đóng góp từ công chúng. Theo Ban tổ chức, gần 4.000 câu hỏi đã được gửi về, xoay quanh nhiều vấn đề thời sự như trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội, bình đẳng giới, trách nhiệm cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Bên cạnh các danh hiệu chính, đêm chung kết còn trao nhiều giải phụ: Vũ Hồng Hạnh (Phú Thọ) là thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất. Trần Xuân Khánh Linh (TP. Hồ Chí Minh) nhận giải Đại sứ nhân ái; Tạ Thị Hoa (Thái Nguyên) đoạt danh hiệu Đại sứ du lịch và môi trường.

Các giải phụ còn lại gồm: Đại sứ Truyền thông và nghệ thuật trao cho Đinh Hoàng Gia Linh (Thanh Hóa), Đại sứ thời trang và thể thao thuộc về Đinh Diệu Anh (Hà Nội) và Người đẹp biển được trao cho Bùi Mai Linh (Hải Phòng).

Trước đêm chung kết, 25 thí sinh xuất sắc đã tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa, lịch sử và từ thiện xã hội tại Hải Phòng. Các hoạt động dâng hương tại Bến tàu không số K15, tri ân người có công, thăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chung tay bảo vệ môi trường biển là cơ sở quan trọng để Ban Tổ chức đánh giá toàn diện năng lực, thái độ, ý thức kỷ luật và trách nhiệm cộng đồng của từng thí sinh.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: BTC

Phát biểu tại đêm thi, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh: “Gần bốn thập kỷ qua, từ cuộc thi do Báo Tiền Phong khởi xướng, Hoa hậu Việt Nam đã trở thành hành trình bền bỉ tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ. Chúng tôi luôn tin rằng, vẻ đẹp đích thực không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn được tạo nên từ trí tuệ, nhân cách, chiều sâu văn hóa và những giá trị tốt đẹp mỗi người mang đến cho cộng đồng.”

Nhắn gửi tới các người đẹp, Trưởng Ban tổ chức khẳng định: “Vương miện là sự ghi nhận của hôm nay, nhưng trách nhiệm và cống hiến mới làm nên giá trị của ngày mai. Hãy để trí tuệ, lòng nhân ái và những việc làm tốt đẹp giúp ánh sáng của vương miện lan tỏa lâu bền. Hãy bước ra từ sân khấu này với trái tim biết yêu thương, tinh thần trách nhiệm và khát vọng làm những điều có ích cho cộng đồng, quê hương, đất nước".

Đêm chung kết khép lại thành công tại Hải Phòng, tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trong việc lựa chọn đại diện xứng đáng cho vẻ đẹp, trí tuệ và khát vọng cống hiến của người phụ nữ Việt Nam.