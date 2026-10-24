Cô gái Hà Nội nghỉ việc văn phòng, 'làm bạn' với thủy tinh, lửa nóng 1.000 độ C

Một số công đoạn làm hoa thủy tinh thủ công của cô gái trẻ ở Hà Nội

Nghề mới lạ

Trong căn phòng nhỏ, Nguyễn Thu Hà (SN 2000, xã Thanh Trì, TP Hà Nội) đeo mặt nạ, găng tay rồi bật quẹt châm đèn khò thủy tinh. Khi ngọn lửa cháy bùng đỏ rực, Hà bắt đầu dùng kẹp cố định ống thủy tinh màu rồi di chuyển qua lại trên ngọn lửa có nhiệt độ lên đến 1.400-1.600 độ C.

Đó là những công đoạn cơ bản của nghệ thuật chế tác hoa thủy tinh thủ công. Hà cho biết, đây là một trong những nghề còn mới lạ tại Việt Nam.

Trước khi đến với công việc này, Hà làm việc trong ngành thiết kế đồ họa suốt 4 năm.

Sau 4 năm làm việc trong ngành thiết kế đồ họa, Hà quyết định chuyển sang làm hoa thủy tinh thủ công

Cách đây ít tháng, cô gái trẻ vô tình thấy đoạn clip giới thiệu quá trình chế tác hoa sen bằng thủy tinh. Thành phẩm là những bông hoa đẹp, giống thật đến khó tin khiến Hà ấn tượng. Tò mò, Hà tìm hiểu sâu hơn về nghệ thuật này và biết đến kỹ thuật lampwork (phương pháp dùng lửa từ đèn khò nấu chảy các thanh, ống thủy tinh để tạo hình thành tác phẩm nghệ thuật tinh xảo).

Càng tìm hiểu, Hà càng bị nghề thủ công mới lạ này cuốn hút. Cô muốn tự tay làm ra một bông hoa hoàn chỉnh từ thủy tinh. Từ mong muốn này, Hà bắt đầu theo đuổi công việc chế tác hoa thủy tinh thủ công một cách nghiêm túc.

Hà chia sẻ: “Thiết kế đồ họa cho tôi nhiều trải nghiệm. Tôi luôn biết ơn công việc này. Nhưng khi biết đến hoa thủy tinh, tôi nhận ra mình thích cảm giác được làm việc với vật liệu thật, được thử nghiệm và nhìn một sản phẩm dần thành hình từ chính đôi tay mình.

Cô gái tự học và luyện tập các kỹ thuật làm hoa thủy tinh thủ công bằng cách xem người khác làm qua mạng internet

Hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển rất nhanh, ngành thiết kế ít nhiều bị ảnh hưởng. Tôi muốn tạo ra một giá trị nào đó mà AI khó thay thế được. Vì vậy, tôi nghỉ công việc cũ để theo đuổi nghệ thuật chế tác hoa thủy tinh thủ công”.

"Làm bạn" với lửa

Không trải qua trường lớp, Hà tự học làm hoa thủy tinh thông qua các tài liệu trên mạng internet. Cô dành nhiều thời gian xem video của những người thợ lành nghề.

Hà cũng tự tìm hiểu nguyên liệu, dụng cụ cần có… Cô luyện tập các kỹ thuật tạo hình và từng bước hoàn thiện sản phẩm.

Cô gái nung các ống thủy tinh để tạo hình cánh hoa theo mong muốn

Cô gái cho biết, để hoàn thiện một bông hoa thủy tinh không đơn giản chỉ là nung thủy tinh rồi tạo hình mà phải trải qua nhiều công đoạn nên mất khá nhiều thời gian.

Bước đầu, Hà chọn màu sắc, chuẩn bị các thanh, ống thủy tinh phù hợp. Sau đó, cô dùng ngọn lửa nhiệt độ cao làm mềm thủy tinh để tạo hình từng cánh hoa rồi ghép các cánh lại thành bông.

Tiếp theo, Hà hoàn thiện phần nhụy, đài hoa, cành và chỉnh lại dáng tổng thể sản phẩm. Cuối cùng, cô đem chúng ủ trong lò để giảm ứng suất bên trong thủy tinh, giúp sản phẩm ổn định sau khi tạo hình.

Sau đó, Hà ghép các cánh hoa lại với nhau thành bông hoa hoàn chỉnh

Cô chia sẻ: “Công việc có nhiều khó khăn. Vì phải tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài, người làm có thể gặp bỏng nặng nếu không cẩn trọng, tập trung.

Kỹ thuật làm hoa thủy tinh thủ công là sự kết hợp của nhiều kỹ năng như: khéo léo, óc quan sát, sức sáng tạo, cảm nhận màu sắc, kiểm soát nhiệt độ…

Thủy tinh gặp nhiệt độ cao thường thay đổi hình dạng rất nhanh, người thợ phải thao tác đúng thời điểm. Chỉ cần nhiệt độ hay thao tác lệch một chút là sản phẩm có thể biến dạng, nứt hoặc phải bỏ đi.

Có những chi tiết tôi phải bỏ hoặc làm đi làm lại nhiều lần vì bị nứt, sai dáng hoặc màu chưa như ý. Vì vậy, nghề đòi hỏi sự kiên nhẫn rất lớn”.

Cuối cùng, cô đem chúng ủ trong lò để giảm ứng suất bên trong thủy tinh, giúp sản phẩm ổn định sau khi tạo hình

Hiện nay, Hà vẫn đang trong quá trình vừa làm vừa tự rèn luyện, nâng cao tay nghề. Cô tập trung vào các mẫu hoa hồng, hoa sen, mẫu đơn, lưu ly... Hà cũng đang thử thêm về màu sắc, kích thước và cách phối các loại hoa với nhau để tạo ra những sản phẩm có nét độc đáo riêng.

Tùy mẫu mã, mỗi bông hoa thủy tinh do cô chế tác có giá từ 500.000 - 1 triệu đồng.

Hà cho biết, mức giá này không chỉ phụ thuộc vào lượng thủy tinh sử dụng mà còn dựa vào độ phức tạp của thiết kế, số lượng chi tiết, màu sắc, thời gian chế tác và độ khó khi thực hiện.

Các sản phẩm của Hà hiện có giá từ 500.000 - 1 triệu đồng

“Theo đuổi công việc mới, tôi đánh đổi thời gian, sự thoải mái và cảm giác an toàn từ công việc cũ để bắt đầu lại. Công việc hiện tại cũng có áp lực riêng như sản phẩm bị lỗi, thời gian hoàn thiện kéo dài…

Tuy nhiên, tôi vẫn hài lòng với lựa chọn của mình. Tôi hy vọng một ngày nào đó, khi nhắc đến hoa thủy tinh thủ công, mọi người sẽ không chỉ nghĩ đến một món đồ trang trí độc đáo, đẹp mắt mà còn thấy được sự tỉ mỉ, sáng tạo và tâm huyết của người làm ra nó”, cô gái trẻ bộc bạch.

Ảnh: NVCC