Cô gái H'Mông ở Đắk Lắk, trở thành thủ khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non

Ma Thị Mai - Thủ khoa đầu vào khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng).

28,04 điểm và một giấc mơ từ những năm tiểu học

Ma Thị Mai (sinh năm 2008) trở thành tân sinh viên trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) sau khi đạt 28,04 điểm trong kỳ tuyển sinh năm nay. Với số điểm này, Mai trở thành thủ khoa đầu vào khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non. Mai không giấu được sự bất ngờ và hạnh phúc: “Cảm xúc đầu tiên của mình là bất ngờ, vỡ òa trong hạnh phúc và cảm thấy rất vinh dự khi trở thành thủ khoa đầu vào của khoa”.

Ma Thị Mai được trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) tuyên dương trong Chương trình Khai khóa FRESHERS 2026.

Với Mai, lựa chọn ngành Giáo dục Tiểu học không phải quyết định nhất thời. Đó là ước mơ đã được hình thành từ nhỏ. Sau khi tìm hiểu về trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) từ một người bạn gợi ý, Mai quyết định lựa chọn ngôi trường này để theo đuổi ước mơ.

Có những lúc từng muốn bỏ cuộc

Đằng sau 28,04 điểm là một quá trình ôn thi dài với cả niềm vui lẫn những thời điểm mệt mỏi. Mai bắt đầu bằng việc xác định rõ mục tiêu điểm số, sau đó xây dựng kế hoạch học tập phù hợp. Với từng môn, cô chú trọng xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, học kỹ lý thuyết, hiểu bản chất trước khi vận dụng vào bài tập. “Làm nhiều bài tập giúp mình biết bản thân còn thiếu sót kiến thức ở phần nào để bù lại. Đó là phương pháp xuyên suốt trong quá trình ôn luyện của mình”, Mai chia sẻ.

Tuy nhiên, hành trình ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi. Những bài tự kiểm tra có điểm số chưa như mong muốn khiến nữ sinh nhiều lần chịu áp lực. Có những lúc áp lực điểm số gần như đè nặng lên vai, khiến Mai mệt mỏi và tự hỏi: “Mình có làm được không?”. Ý định bỏ cuộc từng thoáng xuất hiện không chỉ một lần. Khi chưa đủ tự tin vào năng lực của bản thân, nữ sinh từng đứng trước những khoảnh khắc hoài nghi chính mình.

Sự kiên trì là yếu tố quan trọng nhất giúp Mai đạt danh hiệu thủ khoa.

Nhưng Mai nhận ra, bản thân vẫn còn một lý do để tiếp tục. “Mình phải bước ra khỏi vùng sâu vùng xa bằng con đường học vấn. Mình học không chỉ để thay đổi số phận của chính mình mà còn để tích lũy tri thức, rèn luyện bản lĩnh, rồi mai này vững vàng trở về với tư cách là một cô giáo, góp phần đem tri thức và niềm tin gieo mầm trên quê hương mình”, Mai bộc bạch. Nghĩ như vậy, cô lại hít một hơi thật sâu, cầm bút lên và tiếp tục. Với Mai, sự kiên trì chính là yếu tố quan trọng nhất giúp cô đi đến kết quả hôm nay. Năng lực và phương pháp học tập đều cần thiết, nhưng nếu thiếu sự bền bỉ, rất khó duy trì kỷ luật trong một hành trình dài. “Sự kiên trì giúp bản thân sẵn sàng vượt qua thử thách, giữ vững kỷ luật và tiếp tục ngồi vào bàn học”, Mai nói.

Với nữ sinh, cha mẹ là điểm tựa tinh thần lớn nhất. Dù không phải lúc nào cũng nói thành lời, Mai hiểu rằng cha mẹ luôn ở phía sau, sẵn sàng ủng hộ cô hết mình. “Cha mẹ hiểu rõ hơn hết cuộc sống không được học hành khó khăn, thiệt thòi nhường nào”, Mai chia sẻ. Sự tận tụy và định hướng của thầy cô cũng giúp Mai thuận lợi hơn trong quá trình học tập. Trong khi đó, những cuộc trò chuyện giản dị với bạn bè giúp cô giải tỏa áp lực, giữ tinh thần thoải mái hơn trong những ngày ôn thi căng thẳng. Với Mai, thành tích thủ khoa vì thế không chỉ là kết quả của những giờ học bên bàn sách, mà còn là kết quả của một hành trình có sự đồng hành của nhiều người.

Thủ khoa là điểm khởi đầu

Trở thành thủ khoa đầu vào khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non là một cột mốc đáng nhớ với Mai. Tuy nhiên, nữ sinh không xem đây là đích đến. “Mình hiểu đây mới chỉ là điểm khởi đầu”, Mai nói. Bước vào giảng đường đại học, Mai đặt mục tiêu tiếp tục duy trì tính kỷ luật, chủ động và khả năng tự học để thành tích học tập luôn đạt loại Giỏi trở lên. Mai cũng mong muốn chinh phục những học bổng của nhà trường, qua đó góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí học tập và sinh hoạt cho bố mẹ.

Bên cạnh việc học, nữ sinh muốn bước ra khỏi sự rụt rè, tự ti của bản thân, trở nên năng động hơn, kết bạn với những người đến từ nhiều vùng miền và tích cực tham gia các hoạt động xã hội để phát triển kỹ năng. “Mình mong muốn tích lũy thật vững vàng kiến thức chuyên môn, đồng thời rèn luyện một trái tim tình cảm, ấm áp để sau những năm tháng đại học có thể mang hành trang tri thức trở về quê hương. Mình mong muốn góp phần nâng cao dân trí cho đồng bào người H’Mông và các em nhỏ còn nhiều thiệt thòi”, Mai chia sẻ.

Từ ước mơ của một cô bé trong những năm học tiểu học đến thành tích thủ khoa đầu vào ở tuổi 18, hành trình của Ma Thị Mai vẫn đang tiếp tục. 28,04 điểm đã mở cánh cửa đại học, nhưng phía trước Mai còn một chặng đường dài để biến ước mơ thành hiện thực.

Ảnh: NVCC