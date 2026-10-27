Cô gái gốc Việt làm nên lịch sử ở giải bóng đá nữ Nhà nghề Mỹ

Ngày 25/9, Jaedyn Shaw ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-1 của Gotham FC trước Chicago Stars. Bàn thắng đầu tiên giúp cô chạm mốc 25 bàn tại Giải bóng đá nữ Nhà nghề Mỹ (NWSL) ở tuổi 21 và 309 ngày, trở thành cầu thủ trẻ nhất đạt thành tích này trong lịch sử giải đấu. Kỷ lục trước đó thuộc về Sophia Wilson, người đạt cột mốc ở tuổi 22 và 317 ngày. Ảnh: USA TODAY.

Cú đúp cũng đánh dấu lần đầu Shaw ghi hai bàn trong một trận đấu tại NWSL. Chưa đầy 2 tuần sau, cô chạm mốc 10 bàn trong mùa giải 2026, trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử Gotham FC đạt thành tích này, dù mới bước sang năm thứ 5 thi đấu chuyên nghiệp. Ảnh: @jaedynshaw11/Instagram.

Vào tháng 9/2025, Gotham FC chi 1,25 triệu USD để đưa Shaw về từ North Carolina Courage. Thương vụ thiết lập kỷ lục phí chuyển nhượng giữa các đội bóng trong NWSL, vượt mức 600.000 USD mà Kansas City Current trả cho Utah Royals để chiêu mộ Ally Sentnor trong cùng năm. Ảnh: @jaedynshaw11/Instagram.

Jaedyn Reese Shaw sinh ngày 20/11/2004 tại bang Texas, Mỹ. Mẹ cô là bà Ann Shaw (người Việt Nam), còn cha cô là ông Lance Shaw (người Mỹ gốc Phi). Shaw lớn lên tại thành phố Frisco, nơi cô sớm bộc lộ niềm yêu thích với trái bóng. Theo chia sẻ của bà Ann trong cuộc phỏng vấn với Goal năm 2023, khi mới 2 tuổi, Shaw đã thích chạy theo quả bóng trong những buổi tập của chị gái. Nhận thấy năng khiếu của con, bà quyết định tạo điều kiện để cô theo đuổi bóng đá. Ảnh: @jaedynshaw11/Instagram.

Hành trình ấy đòi hỏi gia đình phải đánh đổi nhiều điều. Bà Ann cho biết trong khoảng 1-2 năm, cả nhà sống trong căn hộ chỉ có một phòng ngủ để tiết kiệm chi phí cho việc tập luyện và thi đấu của Shaw. Hai vợ chồng hạn chế những nhu cầu cá nhân, không đi nghỉ dưỡng để dành tiền đưa con đến các giải đấu và chuyến tập huấn xa nhà. Ảnh: @jaedynshaw11/Instagram.

Sự đầu tư của gia đình giúp Shaw được đào tạo tại các môi trường bóng đá trẻ như Solar SC và FC Dallas. Cô thường xuyên thi đấu với những cầu thủ lớn tuổi hơn, gây ấn tượng nhờ kỹ thuật, khả năng xử lý bóng bằng cả hai chân và tư duy chiến thuật. Năm 14 tuổi, Shaw có cơ hội tập luyện tại Paris Saint-Germain (Pháp). Tuy nhiên, chấn thương dây chằng chéo trước đầu gối sau đó đặt sự nghiệp của cô trước thử thách lớn. Sau phẫu thuật và quá trình hồi phục, Shaw tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ảnh: @jaedynshaw11/Instagram.

Trong trận ra mắt NWSL năm 2022, Shaw ghi bàn duy nhất giúp đội nhà thắng Chicago Red Stars 1-0. Cuối năm đó cô được Liên đoàn Bóng đá Mỹ vinh danh là Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất năm. Năm 2024, Shaw giành Quả bóng Vàng tại Concacaf W Gold Cup, giải đấu dành cho các đội tuyển nữ thuộc khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe. Đây là danh hiệu dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải. Cô cùng tuyển Mỹ sau đó giành huy chương vàng bóng đá nữ tại Olympic Paris 2024. Ảnh: @jaedynshaw11/Instagram.

Việc đại diện đội tuyển Mỹ thi đấu ở cấp độ quốc tế cũng giúp Shaw trở thành gương mặt đáng chú ý trong cộng đồng người Mỹ gốc Á. Trong các hoạt động liên quan đến tháng Di sản người Mỹ gốc Á, người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương (AANHPI), cô từng xuất hiện với những trang phục thể hiện sự kết nối với di sản văn hóa của mình. Ảnh: National Women's Soccer League.

Ngoài sân cỏ, Jaedyn Shaw có hình ảnh trẻ trun và tự tin. Cô thường chia sẻ những khoảnh khắc trong vui vẻ trong cuộc sống, quá trình tập luyện và thi đấu trên mạng xã hội, đồng thời thể hiện niềm tự hào về nguồn gốc gia đình. Ảnh: @jaedynshaw11/Instagram.