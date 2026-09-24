Cô gái giảm từ hơn 1 tạ xuống 59 kg mà không cần ăn kiêng khắc khổ, bí quyết nằm ở việc làm này

Trước hành trình thay đổi vóc dáng, Ume từng nặng hơn 100 kg và nhiều lần giảm cân thất bại do cân nặng tăng trở lại.

Bước sang tuổi 27, cô nhận ra bản thân mong muốn sinh con, đồng thời muốn cải thiện ngoại hình và chữa khỏi bệnh gan nhiễm mỡ. Ume quyết định thay đổi chế độ ăn uống, vận động và thói quen sinh hoạt để cơ thể khỏe mạnh, tự tin hơn.

Kết quả giảm từ 102,6 kg xuống khoảng 59 kg không đến từ việc ép cân khắc nghiệt trong thời gian ngắn. Cô dành gần 1 năm để biến việc quản lý cân nặng thành 1 phần của cuộc sống hàng ngày.

Thay đổi đầu tiên của Ume không phải nhịn ăn mà là sắp xếp lại khẩu phần. Trước đó, cô thường ăn nhiều thực phẩm giàu tinh bột như cơm, bánh mì, mì sợi nhưng lại dùng ít rau, khiến cân nặng liên tục trồi sụt.

Ume trước (trái) và sau. Ảnh: Mybodylabo

Khi bắt đầu kế hoạch mới, Ume không cắt giảm thực phẩm quá mức. Cô kiểm soát chế độ ăn dựa trên tỷ lệ PFC, gồm chất đạm, chất béo và carbohydrate.

Việc chuyển từ suy nghĩ phải kìm hãm ăn uống sang duy trì khẩu phần cân bằng giúp cô dễ thực hiện trong thời gian dài. Ume từng bước đưa những món ăn quen thuộc trở lại bữa ăn hàng ngày mà vẫn kiểm soát được cân nặng.

Song song với dinh dưỡng, Ume tăng cường vận động. Ban đầu, cô đi bộ khoảng 6.000 bước mỗi ngày thay vì áp dụng ngay lịch tập cường độ cao.

Khi cơ thể đã quen, cô bổ sung các bài tập kháng lực như squat và tập tạ dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Ume tập trung vào những nhóm cơ lớn như cơ mông và cơ đùi sau để tăng sức mạnh và mức độ chuyển hóa năng lượng.

Bắt đầu từ ngưỡng vận động thấp rồi nâng dần cường độ giúp cô đưa việc tập luyện vào sinh hoạt thường ngày và kiên trì thực hiện, kể cả khi tự tập tại nhà.

Ume không chỉ quan tâm đến con số trên cân mà còn chú trọng cải thiện thể trạng tổng thể. Cô nạp đủ chất đạm và bảo đảm cân bằng tỷ lệ PFC khi tập tạ.

Khi khối lượng cơ và sức bền cải thiện, Ume chuyển từ mục tiêu giảm cân đơn thuần sang xây dựng vóc dáng săn chắc. Theo hành trình được chia sẻ, duy trì thể trạng ổn định cần sự hài hòa giữa dinh dưỡng, vận động và thói quen sống.

Yếu tố quan trọng giúp Ume thành công là sự kiên trì suốt gần 1 năm. Để tránh lặp lại tình trạng tăng cân sau giảm, cô dành thời gian cho cơ thể thích nghi và từng bước hình thành thói quen mới.

Từ người ngại vận động, Ume dần chủ động tập luyện. Thành quả giảm hơn 43 kg không đến từ phương pháp thần kỳ mà là kết quả của việc biến kiểm soát ăn uống và luyện tập thành phần không thể thiếu trong cuộc sống.