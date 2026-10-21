Cô gái được nhận xét giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Vượt qua các vòng thi áo dài, áo tắm, dạ hội trong đêm Chung khảo, Nguyễn Thị Hoa đã ghi danh vào top 25 thí sinh vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sinh năm 2004, đến từ Thanh Hóa, tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH).

Nguyễn Thị Hoa và các thí sinh trong hoạt động ghi hình đầu tiên của vòng chung kết. Cô là một trong những người đẹp có kinh nghiệm thi nhan sắc tại cuộc thi năm nay. Nguyễn Thị Hoa đạt danh hiệu Miss Hutech 2025.

Tham gia vòng chung kết tại Hải Phòng, Nguyễn Thị Hoa và 25 thí sinh có những hoạt động ý nghĩa. Dàn người đẹp tới thăm những em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng. Đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà còn là dịp để các thí sinh sẻ chia tình yêu thương và sự quan tâm đến những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.

Trước đó, Nguyễn Thị Hoa cùng các thí sinh có dịp bàn giao khu vui chơi, tặng đồng phục, nấu cơm, giao lưu văn nghệ với trẻ em vùng cao ở Lai Châu. Cống hiến là một trong bốn trụ cột của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 bên cạnh Nhan sắc, Văn hóa, Trí tuệ. Thông qua các hoạt động ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh có cơ hội tham gia vào những hoạt động đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Họ cũng có cơ hội được tham quan, trải nghiệm tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Nguyễn Thị Hoa và thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có dịp tận mắt chiêm ngưỡng những bảo vật quốc gia, hiện vật và chứng tích gắn với các dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc.

Nguyễn Thị Hoa cũng chia sẻ sự hào hứng khi được trải nghiệm văn hóa của nhiều vùng miền tại phía Bắc trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô và nhiều thí sinh choáng ngợp khi lần đầu được đi tàu trên vịnh Lan Hạ, đạp xe quanh làng chài Việt Hải...

Chuyến đi tới các tỉnh vùng cao phía Bắc như Tuyên Quang, Lai Châu cũng là một trong những trải nghiệm ấn tượng của Nguyễn Thị Hoa khi cô và thí sinh được bà con dân tộc chào đón giữa không khí cờ hoa rực rỡ dịp lễ Quốc khánh 2/9. "Chuyến đi này để lại trong tôi ấn tượng về tình cảm chân thật, ấm áp của bà con nơi đây", cô nói.

Nguyễn Thị Hoa cùng các thí sinh đã có cơ hội trải nghiệm cảnh sắc hùng vĩ và những nét văn hóa độc đáo của nhiều tỉnh vùng cao. Họ được mặc trang phục truyền thống của các dân tộc, tới thăm bản làng nguyên sơ, hòa vào nhịp sống của bà con tại các phiên chợ...

Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Thị Hoa được nhiều khán giả nhận xét có gương mặt giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Tại nhà chung ở Hà Nội, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng công nhận điều này khi hai người chạm mặt nhau trong một sự kiện.

Được so sánh với đàn chị, Nguyễn Thị Hoa nói cô thấy vui và tự hào. “Chị Đỗ Hà là một trong những Hoa hậu Việt Nam mà tôi rất thích. Tôi đam mê theo dõi giới beauty queen nên biết rõ hành trình của chị từ khi đăng quang”, cô nói.

Nguyễn Thị Hoa cũng bày tỏ niềm tự hào khi ngày càng có nhiều người đẹp xứ Thanh đạt được thứ hạng cao ở các cuộc thi sắc đẹp. “Thành tích của chị Hà nói riêng và những cô gái Thanh Hóa nói chung tại các cuộc thi hoa hậu là động lực để tôi cố gắng ở cuộc thi năm nay”, cô chia sẻ.

Tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Thị Hoa được nhiều thí sinh nhận xét là người có tính cách hòa đồng, thân thiện. Cô còn được chú ý với khả năng tạo kiểu tóc cho nhiều thí sinh ở cuộc thi năm nay khi họ tham gia sự kiện bên lề.

Nguyễn Thị Hoa khoe hình thể ấn tượng trong phần thi áo tắm tại đêm Chung khảo. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng 85-60-92 cm.

Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Thị Hoa muốn nhắn gửi thông điệp: “Hãy cứ là chính mình, dám nghĩ, dám ước mơ. Chúng ta không cần cố gắng trở thành một người thật khác biệt để tỏa sáng mà hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình”.