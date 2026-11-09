Cô gái được ghép gan từ người đã khuất, nhiều năm sau xảy ra sự kiện cực bất ngờ

Theo The Washington Post, năm 2003, Brooklyn Dotson mới 19 tháng tuổi đã mắc chứng thiếu hụt alpha-1 antitrypsin, một căn bệnh di truyền gây tổn thương gan. Khi tình trạng trở nên nguy kịch, các bác sĩ cảnh báo cô bé chỉ còn khoảng 3 ngày để sống nếu không được ghép gan.

May mắn, Brooklyn tìm được người hiến tạng phù hợp. Đó là Michael Waters, cậu bé 10 tuổi ở bang Ohio (Mỹ), qua đời sau một vụ tai nạn ô tô. Trước đó, Michael từng nói với cha mẹ rằng muốn hiến nội tạng nếu chẳng may gặp chuyện. Gia đình đã quyết định thực hiện tâm nguyện của con, giúp Brooklyn và nhiều người khác có cơ hội sống.

Ngày 30/12/2003, Brooklyn được ghép gan thành công tại Bệnh viện Nhi Cincinnati. Sau ca phẫu thuật, hai gia đình tìm cách liên lạc và dần trở nên thân thiết. Brooklyn cùng mẹ thường xuyên đến Ohio thăm gia đình người hiến tạng.

Ảnh: The Washington Post

Trong những lần gặp gỡ ấy, cô bé quen Noah Waters, em trai của Michael. Khi còn nhỏ, cả hai chỉ xem nhau như bạn bè. Tuy nhiên, tình cảm giữa họ ngày càng gắn bó theo thời gian.

Một lần Brooklyn phải phẫu thuật gan, Noah đã lái xe đến bệnh viện và ở bên động viên cô. Sau này, dù sống ở hai bang khác nhau, cả hai vẫn thường xuyên trò chuyện, có những cuộc gọi video kéo dài nhiều giờ.

Đến mùa xuân năm 2025, Noah biết Brooklyn có tình cảm với mình. Anh quyết định lái xe đến gặp cô và thổ lộ tình cảm. Cả hai bắt đầu hẹn hò, sau đó Brooklyn chuyển đến Ohio sống cùng Noah.

Đêm Giáng sinh năm 2025, Noah cầu hôn Brooklyn sau bữa tối tại Columbus, bang Ohio. Cô gái đã đồng ý, khép lại hành trình hơn hai thập kỷ từ một ca ghép gan cứu mạng đến chuyện tình với em trai người hiến tạng.

Theo The Washington Post, thời điểm bài viết đăng ngày 1/9/2026, cặp đôi đang chuẩn bị tổ chức đám cưới với hơn 100 khách mời. Một trong những người dự kiến tham dự là người từng nhận trái tim của Michael.

Brooklyn vẫn duy trì việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và cho biết cô biết ơn vì quyết định hiến tạng của Michael đã trao cho mình cơ hội được sống. Với gia đình Waters, việc cô gái năm nào trở thành người thân càng khiến di sản mà cậu bé để lại thêm ý nghĩa.