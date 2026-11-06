Cô gái đứng sau "Anh trai vượt ngàn chông gai" làm Chủ tịch YeaH1

Quyết định này vừa được Tập đoàn YeaH1 (mã chứng khoán: YEG) công bố, nằm trong kế hoạch kiện toàn bộ máy lãnh đạo thượng tầng cho giai đoạn 2027 - 2030. Như vậy, sau hơn 4 năm gia nhập (trong đó có khoảng 3 năm đảm nhiệm vai trò CEO), bà Ngô Thị Vân Hạnh chính thức được bổ nhiệm vào vị trí người đứng đầu doanh nghiệp giải trí này.

Hội đồng quản trị (HĐQT) YeaH1 đánh giá bà Ngô Thị Vân Hạnh là "kiến trúc sư trưởng" đứng sau loạt chương trình truyền hình ăn khách như Chị đẹp đạp gió, Anh trai vượt ngàn chông gai, Tân binh toàn năng, Quán nhà Haha cùng chuỗi concert liên tục "cháy" vé.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh

Ở cương vị mới, bà tiếp tục dẫn dắt chiến lược sản xuất nội dung cao cấp (premium content) và chuỗi đại nhạc hội (concert) – trục kinh doanh cốt lõi tạo nên lợi thế cạnh tranh của tập đoàn.

Chia sẻ về cột mốc quan trọng này, tân Chủ tịch HĐQT Ngô Thị Vân Hạnh bày tỏ: "Nhìn lại hành trình vừa qua, tôi luôn dành sự trân trọng và biết ơn sâu sắc nhất tới người cộng sự lớn – bà Lê Phương Thảo, tới tập thể đội ngũ nhân sự trẻ đã ngày đêm cống hiến, và đặc biệt là tình yêu cuồng nhiệt của hàng triệu khán giả cùng các đối tác đã luôn đồng hành, tin tưởng YeaH1. Chính sự ủng hộ đó là động lực để chúng tôi không ngừng vượt qua giới hạn của chính mình".

Bà Hạnh khẳng định, ở cương vị mới, mục tiêu của bà và ban lãnh đạo không chỉ dừng lại ở những đêm concert bùng nổ hay những tập phát sóng triệu lượt xem, mà là kiến tạo một hệ sinh thái văn hóa - giải trí bền vững.

"Chúng tôi muốn chứng minh rằng khán giả Việt Nam hoàn toàn xứng đáng được thụ hưởng những sản phẩm giải trí đẳng cấp thế giới ngay trên quê hương mình, do chính bàn tay và khối óc của người Việt làm chủ", bà Hạnh nhấn mạnh.

Song song với quyết định trên, Tập đoàn YeaH1 cũng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hà My vào vị trí Tổng giám đốc (CEO). Bà My có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông số, marketing và thương mại điện tử. Trên cương vị mới, bà được giao nhiệm vụ xây dựng hệ sinh thái kinh doanh liền mạch, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị vận hành và tối ưu hóa biên lợi nhuận.

Bà Nguyễn Thị Hà My.

Trong giai đoạn chiến lược 2027 - 2030, nếu Chủ tịch Ngô Thị Vân Hạnh là người thắp lửa cảm xúc trên sân khấu thì CEO Nguyễn Thị Hà My sẽ đóng vai trò kết nối nguồn lực nội dung với công nghệ và mô hình thương mại hiện đại (Content-to-Commerce). Mục tiêu của tập đoàn là đưa giá trị từ các chương trình giải trí đi sâu vào đời sống thường nhật thông qua các sản phẩm tiêu dùng, quà lưu niệm độc quyền và trải nghiệm tương tác đa kênh.

Nhấn mạnh về tầm nhìn mới, tân CEO Nguyễn Thị Hà My cho biết khi một khán giả mua vé đến concert hay theo dõi một chương trình của YeaH1, hành trình cảm xúc của họ sẽ không kết thúc khi ánh đèn sân khấu khép lại. Theo bà My, YeaH1 đang sở hữu những IP giải trí độc quyền, dàn nghệ sĩ tài năng và đặc biệt là một cộng đồng khán giả văn minh, giàu tình yêu thương.

"Sứ mệnh của ban điều hành mới là ứng dụng công nghệ và tư duy thương mại hiện đại để xây dựng những cầu nối tiện lợi nhất, giúp khán giả tiếp tục sống trong không gian văn hóa đó mỗi ngày – từ việc sở hữu một món quà lưu niệm tinh tế, thưởng thức một đặc sản địa phương bước ra từ chương trình, cho đến việc đồng hành cùng các thương hiệu yêu thích. Chúng tôi muốn tạo ra một hệ sinh thái nơi khán giả được tận hưởng trọn vẹn, nghệ sĩ được tiếp lửa sáng tạo và nhãn hàng nhận về những giá trị gắn kết thực chất nhất", bà My chia sẻ.

Đứng sau những dấu ấn văn hóa đại chúng của YeaH1 thời gian qua là sự kết hợp chặt chẽ giữa ban lãnh đạo đa nhiệm, đội ngũ quản lý cấp trung sắc bén và tập thể nhân sự trẻ tài năng. Sự đồng lòng này đã giúp đơn vị liên tục thiết lập kỷ lục doanh thu biểu diễn và dẫn dắt xu hướng giải trí tại thị trường nội địa.

Bước vào giai đoạn cuối năm 2026 và các năm tiếp theo, sự cộng hưởng giữa tư duy nghệ thuật chỉn chu, năng lực điều hành thương mại số cùng mạng lưới liên doanh quốc tế được kỳ vọng sẽ giúp YeaH1 mở ra chương mới cho ngành công nghiệp biểu diễn và kinh tế trải nghiệm tại Việt Nam.