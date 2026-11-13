Cô gái 'đứng hình' khi phát hiện cảnh tượng bất ngờ trên nóc ô tô của mình

Một tai nạn bất ngờ vừa xảy ra với nữ ca sĩ Baibon Saengthong, giọng ca nổi tiếng với dòng nhạc Luk Thung của Thái Lan, khiến cô không khỏi bàng hoàng. Chiếc ô tô của nữ ca sĩ bị một cành dừa lớn rơi trúng, làm vỡ kính và khiến phần thân cành mắc sâu bên trong xe. Hình ảnh hiện trường sau đó được cô chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Trong ảnh, một cành dừa lớn xuyên qua cửa kính ô tô, nằm gần như dựng đứng bên trong khoang xe. Phần kính bị phá hỏng nghiêm trọng, khiến nhiều người không khỏi rùng mình khi chứng kiến cảnh tượng.

Đáng chú ý, thay vì bày tỏ sự tức giận hay than phiền, nữ ca sĩ lại đăng tải dòng trạng thái đầy châm biếm: "Tháng này là tháng may mắn của tôi". Câu nói ngắn gọn khiến nhiều người vừa bật cười, vừa cảm nhận được sự bất lực trước tình huống trớ trêu mà cô gặp phải.

Theo chia sẻ của Baibon, đây đã là lần thứ hai cô gặp chuyện không may trong thời gian gần đây. Vào ngày xảy ra sự việc, nữ ca sĩ vẫn lái xe đi làm như thường lệ. Trên đường di chuyển, cô còn vui vẻ hát theo nhạc và không hề nghĩ rằng mình sắp phải đối mặt với một tai nạn bất ngờ.

Do khu vực làm việc có khá nhiều cây dừa, Baibon đặc biệt chú ý đến việc lựa chọn chỗ đỗ xe. Cô cố gắng tìm một vị trí có ít cây nhất, đồng thời quan sát kỹ xung quanh trước khi rời khỏi xe. Nữ ca sĩ còn nhìn sang cả hai bên để kiểm tra xem có yếu tố nào có thể gây nguy hiểm hay không.

Tuy nhiên, mọi sự cẩn trọng dường như vẫn chưa đủ để giúp cô tránh khỏi sự cố. Một cành dừa lớn bất ngờ rơi xuống đúng vị trí chiếc ô tô đang đỗ, xuyên qua kính xe và để lại thiệt hại đáng kể. May mắn, thời điểm xảy ra tai nạn, Baibon không có mặt bên trong nên không bị thương.

Sự cố của Baibon Saengthong một lần nữa cho thấy những nguy hiểm khó lường có thể xuất hiện ngay cả khi con người đã chủ động đề phòng.