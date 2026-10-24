Cô gái Đồng Nai tiết kiệm 2 năm, dành hơn 400 triệu đưa bố mẹ du lịch châu Âu

Hai năm dành dụm để đưa bố mẹ tới châu Âu du lịch

Khi đứng dưới chân tháp Eiffel, trước cung điện Versailles (Pháp) hay giữa những quảng trường cổ kính ở Copenhagen (Đan Mạch), Lisbon (Bồ Đào Nha), nhiều lần Hải Yến bắt gặp hình ảnh bố mẹ cô ngắm nhìn các công trình với ánh mắt tò mò, thích thú rồi chăm chú dùng điện thoại quay chụp, phát trực tiếp khoe bạn bè.

Đến vùng đất mới, bố mẹ liên tục hỏi Yến về những điều lạ lẫm chưa từng thấy, những món ăn với hương vị chưa từng thử và thường xuyên nắm chặt tay con vì e ngại đi lạc giữa đường phố châu Âu xa lạ.

"Mẹ mình 59 tuổi còn bố đã 66 tuổi nhưng lúc ấy lại giống như những em bé đang tò mò khám phá thế giới. Khi còn nhỏ, bố mẹ bảo vệ, che chở mình còn bây giờ, mình có thể làm điều ngược lại, tự tin dẫn đường, chăm lo cho bố mẹ", Yến chia sẻ.

Hồi tháng 3, Hải Yến đón bố mẹ và chị gái sang châu Âu, thực hiện chuyến du lịch kéo dài 1 tháng, qua 10 quốc gia. Đây là món quà đặc biệt, Yến muốn dành tặng gia đình, sau 2 năm chăm chỉ làm việc, dành dụm.

Với Yến, giá trị của hành trình không nằm ở số quốc gia đặt chân đến mà ở việc gia đình được đồng hành khám phá những cảnh đẹp vốn chỉ từng thấy trên tivi.

"Khoảnh khắc mình nhớ nhất là lúc cả nhà tặng bánh, nói lời chúc mừng sinh nhật mẹ bên tháp Eiffel. Khi bài hát 'Happy Birthday' vang lên, nhiều du khách xung quanh vui vẻ hoà cùng giai điệu, tạo nên không khí ấm áp, hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy, mình cảm thấy mọi sự cố gắng của bản thân trong 2 năm là hoàn toàn xứng đáng", Hải Yến tâm sự.

Gia đình Hải Yến đón sinh nhật mẹ ở Paris

Lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế bình thường, Yến chứng kiến bố mẹ làm lụng vất vả, chắt chiu từng đồng để nuôi 2 con ăn học, cố gắng mang đến cho các con cuộc sống đủ đầy.

"Bố mẹ vốn tiết kiệm, ít dám chi tiêu cho bản thân. Có lẽ trước đây, bố mẹ chưa từng nghĩ sẽ tới châu Âu du lịch", cô gái Đồng Nai kể.

Năm 2023, sau khi tốt nghiệp đại học ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Yến sang Đan Mạch làm thực tập sinh 18 tháng. Những ngày đầu ở một đất nước xa lạ, cô gái không tránh khỏi cảm giác buồn, tủi thân và cô đơn. Sau khoảng 2-3 tháng, khi dần quen với môi trường mới, ý nghĩ đưa bố mẹ sang châu Âu bắt đầu xuất hiện.

Mong muốn ấy trở nên rõ ràng hơn vào khoảng tháng 1/2024, trong một chuyến du lịch Paris cùng bạn bè. Đứng nhìn tháp Eiffel lên đèn, Yến bất chợt hình dung cảnh mẹ mình thổi nến sinh nhật ngay tại nơi này.

Bố mẹ đã lớn tuổi nên Yến lập tức xây dựng kế hoạch, tìm hiểu điều kiện visa, khả năng tài chính, chi phí và cách tổ chức chuyến đi. Cô nhận ra nếu chuyển từ thực tập sinh sang diện lao động, có giấy phép làm việc và đáp ứng điều kiện bảo lãnh người thân sang thăm, thủ tục của gia đình sẽ thuận lợi hơn.

Thế là Yến chủ động tìm việc, tìm cách chuyển đổi giấy tờ để có thể tiếp tục ở lại làm việc. Quyết định ấy vừa giúp Yến tiến gần hơn đến mục tiêu đưa bố mẹ sang châu Âu, vừa tạo cơ hội cải thiện thu nhập.

Cô trải qua nhiều công việc như bồi bàn, trực điện thoại, phụ bếp... Mỗi tuần, Hải Yến làm việc 37 giờ, được nghỉ 2 ngày. Sau khi trừ tiền nhà và thuế thu nhập cá nhân, cô gái nhận về khoảng 11.000 Krone (khoảng 40 triệu đồng)/tháng.

Để chuẩn bị cho mục tiêu lớn, Yến thay đổi gần như toàn bộ thói quen chi tiêu. Cô hạn chế mua sắm, không đi du lịch cùng bạn bè như trước.

"Có những lúc được bạn bè rủ đi chơi, nhìn mọi người đăng ảnh du lịch, mình cũng thấy tiếc nuối. Nhưng mình tự nhủ nếu kiên trì thêm một chút thì có thể sớm cùng bố mẹ khám phá thế giới. Kỷ luật đưa mình đến gần với mục tiêu hơn", Yến kể.

Thiết kế lịch trình chi tiết

Khi Hải Yến chia sẻ ý định đưa cả nhà sang châu Âu du lịch, bố mẹ từ chối vì sợ con gái tốn kém. Cô kiên trì gọi điện về nhà, kể cho bố mẹ nghe về kế hoạch đang chuẩn bị, giới thiệu những điểm đến hấp dẫn mà mình muốn đưa cả nhà tới thăm.

"Thấy con có kế hoạch chi tiết, tâm huyết, bố mẹ mình dần háo hức, mong chờ chuyến đi. Theo kế hoạch ban đầu, gia đình sẽ sang châu Âu vào năm 2025 nhưng do trục trặc công việc, mình phải lùi lịch đến năm 2026. Khoảng thời gian này, mình tiết kiệm thêm tiền, mở rộng hành trình từ 3-4 quốc gia lên 10 quốc gia", Yến kể.

Khoảng 6 tháng trước ngày bố mẹ và chị gái khởi hành, Yến bắt đầu đặt vé máy bay, vé tàu và khách sạn. Yến phải tính toán giờ khởi hành, thời gian di chuyển và giờ nhận, trả phòng sao cho hợp lý, tránh để bố mẹ chờ đợi lâu sau những chặng đường dài. Lịch trình cũng được cân nhắc để không quá dày, giúp bố mẹ có thời gian nghỉ ngơi.

Lần đầu tiên, bố mẹ Yến được thấy và chạm tay vào tuyết trắng

Chuyến đi có tổng chi phí hơn 400 triệu đồng cho 4 người. Riêng vé máy bay khứ hồi khoảng 25 triệu đồng/người. Từ TPHCM, ông Hiên, bà Hoa cùng con gái lớn bay quá cảnh tại Bắc Kinh (Trung Quốc) trước khi đến Đan Mạch. Cả nhà dành 5 ngày ở Copenhagen, nơi Yến làm việc, sau đó tiếp tục hành trình qua Thụy Điển, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Monaco, Italy, Thụy Sĩ và Hungary.

Về nơi lưu trú, Yến ưu tiên các khách sạn có giá trung bình 2-3 triệu đồng/đêm, bảo đảm sạch sẽ, yên tĩnh và có bếp để gia đình tự chuẩn bị bữa ăn khi không hợp khẩu vị địa phương.

Dù chuẩn bị kỹ lưỡng, cô vẫn linh hoạt điều chỉnh kế hoạch theo sức khỏe của bố mẹ. Khi thấy ông bà mệt do lệch múi giờ, chưa quen khí hậu và đồ ăn, Yến chủ động giảm số điểm tham quan trong ngày, ưu tiên sự thoải mái của bố mẹ.

Gia đình mặc áo dài khi tới nhiều điểm đến tại châu Âu

Sau chuyến đi, bố mẹ Yến cho biết, ông bà đã rất mãn nguyện khi được đặt chân đến châu Âu, nhưng cũng nhắc con gái nên dành dụm cho bản thân, chuẩn bị cho cuộc sống riêng thay vì lúc nào cũng lo cho cha mẹ. Lời dặn ấy khiến Yến suy nghĩ. Cô hiểu rằng với bố mẹ, niềm vui lớn nhất không chỉ là được con đưa đi đây đó, mà còn là nhìn thấy các con có cuộc sống ổn định, biết chăm sóc bản thân.

Hoàn thành mục tiêu đã ấp ủ suốt 2 năm, Yến quyết định trở về Việt Nam. Thời gian sống ở Đan Mạch giúp cô có cơ hội làm việc, khám phá nhiều vùng đất mới, nhưng cũng khiến cô thường xuyên nhớ nhà. Nhìn bố mẹ ngày càng lớn tuổi, cô muốn dành nhiều thời gian ở bên thay vì tiếp tục sống xa nhà.

Hiện Yến làm việc trong lĩnh vực nhà hàng tại Việt Nam. Cô vẫn muốn đưa bố mẹ đi du lịch trong tương lai, nhưng sẽ ưu tiên những chuyến đi ngắn ngày, thiên về nghỉ dưỡng.

Ảnh: NVCC