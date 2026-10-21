'Cô gái đội mũ nồi xám':Từ những đổ vỡ tình yêu đến hành trình trưởng thành của người trẻ

Vở diễn "Cô gái đội mũ nồi xám" khai thác hành trình đi tìm tình yêu và hạnh phúc của người phụ nữ cá tính, qua đó gợi mở những suy ngẫm về niềm tin và bản lĩnh vượt qua tổn thương

Cô gái đội mũ nồi xám là tác phẩm Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam tham gia tranh tài tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

Tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, xoay quanh Trâm - một cô gái trẻ năng động, cá tính, mạnh mẽ và luôn chủ động theo đuổi những điều mình tin tưởng. Phía sau vẻ ngoài quyết liệt ấy là khát vọng về một tình yêu chân thành và hạnh phúc đích thực, nhưng hành trình chạm tới những mong ước ấy lại đưa Trâm qua nhiều va vấp, đổ vỡ và những thử thách trong đời sống tình cảm.

Hành trình tình cảm của Trâm bắt đầu với Nhật, một nghệ sĩ - kiến trúc sư. Tình yêu giữa hai người từng đẹp đẽ nhưng vấp phải sự phản đối từ gia đình Trâm. Bi kịch xảy ra khi Nhật trở về sau chuyến công tác và thừa nhận đã có quan hệ với Thủy.

Trước sự phản bội của người mình yêu, Trâm lựa chọn chia tay, chấp nhận khép lại một mối tình từng đặt nhiều hy vọng. Quyết định ấy thể hiện sự dứt khoát của một cô gái không muốn đánh đổi lòng tự trọng để níu giữ tình yêu, nhưng cũng để lại trong cô những tổn thương sâu sắc.

Dù ra đời từ nhiều năm trước, tác phẩm vẫn giữ nguyên giá trị thời sự với những thông điệp về tình yêu, niềm tin và hành trình tìm kiếm hạnh phúc

Sau Nhật, Trâm bước vào mối quan hệ với Đáp - một người đàn ông có điều kiện và triển vọng thăng tiến. Tuy nhiên, sự lựa chọn này cũng không đem lại hạnh phúc như cô mong đợi. Những đổ vỡ nối tiếp khiến Trâm dần đánh mất niềm tin vào tình yêu.

Cô tìm đến công việc, xây dựng sự nghiệp và trở thành một người phụ nữ thành đạt. Song, đằng sau những thành tựu ấy là một tâm hồn khép kín, trầm lặng, dường như đã lựa chọn đứng ngoài những rung động tình cảm để tránh phải một lần nữa đối diện với tổn thương.

Bước ngoặt đến khi Thành xuất hiện. Với tình cảm chân thành và cách ứng xử khác biệt, Thành từng bước lay động trái tim Trâm, giúp cô nhận ra rằng những đổ vỡ trong quá khứ chưa hẳn đã khép lại mọi cơ hội yêu thương.

Thế nhưng, khi người từng phụ bạc cô năm xưa trở lại, Trâm một lần nữa phải đối diện với quá khứ, với những cảm xúc chưa hoàn toàn nguôi ngoai và những lựa chọn có thể làm thay đổi cuộc đời mình.

Thông qua những chặng đường tình cảm của Trâm, tác phẩm gợi mở câu chuyện về cách con người đối diện với thất bại và những giới hạn do chính mình tạo ra. Khi niềm tin bị tổn thương, việc khép lòng có thể trở thành một cách tự bảo vệ. Nhưng nếu để quá khứ quyết định mọi lựa chọn ở hiện tại, con người cũng có thể tự đánh mất cơ hội đón nhận những điều tốt đẹp.

Bởi vậy, câu chuyện của Trâm không dừng lại ở những mối tình đã qua, mà còn là hành trình tìm lại sự chủ động trong đời sống tình cảm, học cách phân biệt giữa những ám ảnh cũ và khả năng bắt đầu mới.

Ở góc nhìn ấy, Cô gái đội mũ nồi xám vẫn gợi nhiều liên tưởng với khán giả hôm nay, nhất là những người trẻ đang đứng trước những lựa chọn về tình yêu, sự nghiệp và hạnh phúc cá nhân.

Thành đạt có thể đem lại sự độc lập, nhưng không đồng nghĩa với việc mọi khoảng trống trong đời sống tinh thần đều được lấp đầy. Ngược lại, tình yêu cũng chỉ có ý nghĩa khi được xây dựng trên sự chân thành, tôn trọng và niềm tin giữa hai người.

Dưới sự dàn dựng của đạo diễn Trần Nhật Quang, vở diễn của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam đưa câu chuyện của Lưu Quang Vũ đến với khán giả qua hành trình nhiều biến chuyển của nhân vật trung tâm.

Những va vấp, lựa chọn và giằng co nội tâm của Trâm mở ra không gian để người xem nhìn lại cách mình yêu, cách mình ứng xử trước tổn thương và khả năng trao cho bản thân một cơ hội mới. Bởi trưởng thành là khi con người đủ can đảm nhìn thẳng vào những gì đã qua, biết trân trọng giá trị của bản thân và không để những sai lầm cũ khép lại cánh cửa tương lai.

Với thông điệp ấy, Cô gái đội mũ nồi xám tiếp tục gợi nhắc về một hành trình gần gũi với mỗi người: hành trình đi qua đổ vỡ để hiểu mình hơn, và tìm thấy can đảm để mở lòng trước những khởi đầu mới.

Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến cho biết, Cô gái đội mũ nồi xám của tác giả Lưu Quang Vũ phản ánh những trăn trở của người trẻ trước những biến chuyển của xã hội khi tiệm cận cơ chế thị trường.

Được sáng tác cách đây khoảng 40 năm, tác phẩm đặt ra yêu cầu đổi mới trong cách tiếp cận và dàn dựng để đến gần hơn với công chúng hôm nay.

Theo đó, Nhà hát chú trọng tìm kiếm ngôn ngữ biểu đạt phù hợp, điều chỉnh nhịp điệu và cách kể chuyện trên sân khấu, tạo sự gần gũi với thị hiếu thưởng thức đương đại, đồng thời giữ gìn tinh thần và những giá trị cốt lõi của kịch bản, để câu chuyện của Lưu Quang Vũ tiếp tục khơi gợi sự đồng cảm ở người xem.