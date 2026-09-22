Cô gái đi xe máy lao đến, người phụ nữ gặp sự cố bất ngờ, camera ghi cảnh đặc biệt hơn

Theo đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, cô gái điều khiển xe máy chạy trên đường với tốc độ khá cao. Khi đến khu vực có hàng thịt lợn, người này bất ngờ không làm chủ được tay lái, khiến chiếc xe lao thẳng vào quầy hàng.

Cú tông mạnh khiến số thịt lợn được bày trên bàn bị hất văng xuống đất. Người phụ nữ đang ngồi tại quầy cũng bị va chạm và ngã khỏi ghế. Đáng chú ý, chiếc xe máy sau đó tiếp tục đổ về phía người phụ nữ, suýt đè trúng nạn nhân.

(Video ghi lại sự việc đáng chú ý)

Trong khi đó, cô gái điều khiển xe máy cũng ngã xuống đường. Đầu của người này va vào một chiếc cân đặt gần đó. Chưa dừng lại ở đó, tình huống còn trở nên nguy hiểm hơn khi con dao đang được đặt trên bàn bị tác động bởi cú va chạm và văng xuống đất, suýt rơi trúng người cô gái và người phụ nữ bán thịt. Sự việc này được camera an ninh ghi lại.

Khoảnh khắc này khiến nhiều người xem không khỏi thót tim bởi chỉ cần lệch thêm một chút, con dao có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Cô gái mất lái, lao vào quầy bán thịt lợn.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng tình huống xảy ra quá bất ngờ, đồng thời đặc biệt chú ý đến những vật dụng nguy hiểm tại khu vực hàng quán.

Vụ việc cũng là lời nhắc nhở người điều khiển xe máy cần chủ động kiểm soát tốc độ, đặc biệt khi di chuyển qua khu vực đông người, hàng quán hoặc những đoạn đường có nhiều vật cản. Việc chạy nhanh nhưng không làm chủ được tay lái không chỉ khiến bản thân người điều khiển gặp nguy hiểm mà còn có thể đe dọa những người xung quanh.

Con dao trên bàn bán thịt văng xuống xuýt trúng cô gái và người phụ nữ bán thịt.

Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh cũng nên hạn chế để dao, kéo và những vật dụng sắc nhọn ở vị trí dễ rơi hoặc có thể bị hất văng khi xảy ra va chạm. Chỉ một tình huống bất ngờ trên đường cũng có thể kéo theo những hậu quả khó lường.