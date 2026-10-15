Cô gái để mặt mộc gặp bạn trai kém 9 tuổi quen qua mạng, 'cái kết' khiến nhiều người bất ngờ

Một câu chuyện hẹn hò qua mạng tại Quảng Tây (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi một cô gái 31 tuổi quyết định gặp bạn trai trong trạng thái hoàn toàn không trang điểm. Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù chênh lệch 9 tuổi và ngoại hình ngoài đời không giống những gì có thể hình dung qua màn hình điện thoại, chàng trai 22 tuổi vẫn chủ động theo đuổi cô, thậm chí còn ở lại nhà sau buổi gặp đầu tiên.

Theo bài viết được trang Sohu đăng tải ngày 13/10/2026, cô gái trong câu chuyện là người sống ở nông thôn và đã chịu không ít áp lực từ gia đình về chuyện kết hôn. Dù từng gặp gỡ nhiều đối tượng mai mối, cô vẫn chưa tìm được người khiến mình thực sự rung động. Vì vậy, cô quyết định thử tìm kiếm tình yêu trên mạng, hy vọng có thể gặp được người phù hợp.

Trước khi quen chàng trai 22 tuổi, cô gái từng trò chuyện với nhiều người nhưng các mối quan hệ đều không đi đến đâu. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi cô gặp một chàng trai trẻ tuổi, có ngoại hình điển trai và đến từ Vũ Hán. Sau khoảng một tuần trò chuyện, cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết. Chàng trai tỏ ra rất hào hứng và quyết định đến Quảng Tây để gặp cô ngoài đời.

Tuy nhiên, trước cuộc hẹn quan trọng này, cô gái không khỏi lo lắng. Cô sợ rằng khi nhìn thấy diện mạo thật của mình, đối phương sẽ thất vọng và lập tức thay đổi thái độ. Ban đầu, cô dự định trang điểm thật kỹ để có vẻ ngoài chỉn chu hơn. Thế nhưng, một người bạn thân lại đưa ra lời khuyên hoàn toàn trái ngược: hãy cứ để mặt mộc và xuất hiện với diện mạo tự nhiên nhất. Nếu chàng trai vẫn dành tình cảm cho cô sau khi gặp mặt, đó mới là điều đáng để trân trọng.

Sau một hồi suy nghĩ, cô gái quyết định nghe theo lời khuyên ấy.

Theo những hình ảnh được chia sẻ trong bài viết, cô xuất hiện với mái tóc búi cao, phần tóc mái khá tự nhiên và trang phục giản dị. Trong khi đó, chàng trai gây chú ý với vóc dáng cao khoảng 1,78 m, mái tóc nhuộm màu bạc và vẻ ngoài trẻ trung. Sự khác biệt về phong cách khiến cuộc gặp đầu tiên của cả hai trở thành tình huống được nhiều người quan tâm.

Khi nhìn thấy chàng trai bước ra từ nhà ga, cô gái tỏ ra vô cùng phấn khích. Cô chủ động gọi anh là một chàng trai đẹp và giới thiệu mình chính là người đã trò chuyện với anh qua mạng. Thế nhưng, thay vì lập tức bắt đầu buổi hẹn như thông thường, cô bất ngờ nói rằng anh đã nhìn thấy diện mạo thật của mình rồi và có thể quay về nếu muốn.

Cách ứng xử có phần bất ngờ này lại khiến câu chuyện rẽ sang hướng khác.

Chàng trai không rời đi như cô gái lo ngại. Ngược lại, anh nhanh chóng đuổi theo, đặt tay lên vai cô và bày tỏ sự không hài lòng khi cả hai vừa gặp nhau đã phải chia tay mà chưa kịp trò chuyện hay cùng nhau ăn một bữa cơm.

Trước phản ứng ấy, cô gái dường như cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nỗi lo bị từ chối vì ngoại hình dần nhường chỗ cho sự hào hứng khi cả hai có cơ hội tìm hiểu nhau ngoài đời thực. Sau đó, cô đưa chàng trai đi thưởng thức món vịt sốt tiết chua, một món ăn địa phương nổi tiếng tại Quảng Tây. Trong suốt bữa ăn, cô chủ động trò chuyện, tạo không khí thoải mái để cả hai hiểu nhau hơn. Buổi hẹn kéo dài đến khoảng 9 giờ tối.

Điều đáng chú ý là khi bữa ăn kết thúc, cô gái lại một lần nữa đề nghị chàng trai trở về. Tuy nhiên, anh vẫn không muốn rời đi và tiếp tục tìm cách ở bên cô. Trước sự kiên trì ấy, cô gái cuối cùng đồng ý để anh ở lại nhà qua đêm.

Theo nội dung bài viết, mẹ cô gái tỏ ra bất ngờ khi biết con gái đưa người bạn trai mới quen về nhà. Sau đêm đầu tiên bên nhau, chàng trai vẫn chưa muốn rời đi ngay vào ngày hôm sau và còn dùng bữa cùng gia đình cô. Diễn biến nhanh chóng của mối quan hệ khiến câu chuyện trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Một số người dùng mạng bày tỏ sự ngạc nhiên trước thái độ của chàng trai, cho rằng anh có vẻ rất thích cô gái nên không quá bận tâm đến ngoại hình hay khoảng cách tuổi tác. Một số ý kiến khác lại nhìn nhận cô gái là người khá khéo léo trong giao tiếp, biết cách tạo không khí gần gũi và khiến đối phương cảm thấy thoải mái.

Dù vậy, cũng có những bình luận mang tính trêu chọc, tập trung vào diện mạo của cô gái khi để mặt mộc và sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người. Những phản ứng trái chiều cho thấy ngoại hình vẫn là yếu tố dễ gây chú ý trong các câu chuyện hẹn hò trên mạng, đặc biệt khi một người phụ nữ lớn tuổi hơn chủ động tìm kiếm tình yêu với chàng trai trẻ.

Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ tích cực, điều đáng chú ý trong câu chuyện không chỉ nằm ở việc cô gái để mặt mộc hay chàng trai quyết định ở lại. Đó còn là cách cả hai bước qua những lo lắng ban đầu để có cơ hội tiếp xúc trực tiếp, thay vì chỉ dựa vào hình ảnh và ấn tượng hình thành trong những cuộc trò chuyện trực tuyến.

Trong thời đại mạng xã hội phát triển, việc làm đẹp hình ảnh trước khi gặp người quen qua mạng đã trở thành lựa chọn phổ biến. Không ít người lo ngại diện mạo thật sẽ khác với hình ảnh trên điện thoại, từ đó tạo ra áp lực phải xuất hiện thật hoàn hảo trong lần đầu gặp mặt. Tuy nhiên, một mối quan hệ muốn tiến xa vẫn cần nhiều hơn vẻ ngoài: sự đồng điệu, cách giao tiếp, thái độ tôn trọng và cảm giác thoải mái khi ở bên nhau.

Câu chuyện của cô gái 31 tuổi và chàng trai 22 tuổi cũng gợi ra một góc nhìn như vậy. Việc cô quyết định xuất hiện với gương mặt tự nhiên có thể được xem là cách đối diện với nỗi lo của bản thân, còn sự chủ động của chàng trai cho thấy anh sẵn sàng dành thời gian để tìm hiểu cô ngoài đời thực. Dẫu vậy, chỉ từ một buổi gặp mặt và những hình ảnh được chia sẻ, chưa thể khẳng định mối quan hệ này sẽ đi đến đâu hay tình cảm của hai người sâu sắc đến mức nào.

Sau cùng, một cuộc gặp thành công không nhất thiết phải bắt đầu bằng diện mạo hoàn hảo. Đôi khi, sự chân thành và khả năng trò chuyện tự nhiên mới là điều giúp hai người có thêm cơ hội tìm hiểu nhau. Câu chuyện đang gây chú ý trên mạng vì thế cũng nhắc nhở rằng tình yêu không chỉ được quyết định bởi tuổi tác hay lớp trang điểm, mà còn phụ thuộc vào cách mỗi người nhìn nhận và đối xử với người đối diện.